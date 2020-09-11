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В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак поддержал идею ввести новые ценники, где будет указаны вес и объем продукта,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:44
2020-09-11T10:44
николай рыжак
здоровье - общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ryzhak/" target="_blank" data-auto="true">Николай Рыжак</a> поддержал идею ввести новые ценники, где будет указаны вес и объем продукта, и отметил, что это позволит людям проявлять активность и контролировать производителей и продавцов, повысит ответственность гражданского общества.Ранее Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах, сообщают "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>". На них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например за литр или килограмм. Это должно не позволить производителям хитрить с количеством товара: например, в бутылку объемом в один литр наливать 950 миллилитров молока. Организация направила инициативу в Минпромторг, написала газета."Я всегда считаю, что чем больше вот таких элементов контроля, которые позволяют людям проявлять активность, и гражданское общество тоже повышает и свою ответственность, и как раз решает те задачи, которые они должны решать, кроме фискальных органов … Надо приветствовать такие меры", - сказал Рыжак РИА Новости.Он отметил, что благодаря таким ценникам у людей могут появиться законные основания требовать от производителя и от представителей торговых сетей, чтобы они соблюдали нормы, установленные государством."Мы даем важный инструмент в руки каждого гражданина, в руки каждого покупателя: не надо стесняться смотреть, не надо стесняться контролировать, и раз мы заинтересованы в том, чтобы наша жизнь была более предсказуемой, так давайте эти все элементы и будем использовать", - подчеркнул Рыжак.Парламентарий отметил, что это должно повысить и активность контролирующих организаций - у них, как и у граждан, появится важный инструмент, который позволит решать поставленные задачи.
https://radiosputnik.ria.ru/20200221/1565082123.html
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николай рыжак, здоровье - общество, экономика

В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах

10:44 11.09.2020
644
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак поддержал идею ввести новые ценники, где будет указаны вес и объем продукта, и отметил, что это позволит людям проявлять активность и контролировать производителей и продавцов, повысит ответственность гражданского общества.
Ранее Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах, сообщают "Известия". На них планируется указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема, например за литр или килограмм. Это должно не позволить производителям хитрить с количеством товара: например, в бутылку объемом в один литр наливать 950 миллилитров молока. Организация направила инициативу в Минпромторг, написала газета.
"Я всегда считаю, что чем больше вот таких элементов контроля, которые позволяют людям проявлять активность, и гражданское общество тоже повышает и свою ответственность, и как раз решает те задачи, которые они должны решать, кроме фискальных органов … Надо приветствовать такие меры", - сказал Рыжак РИА Новости.
Он отметил, что благодаря таким ценникам у людей могут появиться законные основания требовать от производителя и от представителей торговых сетей, чтобы они соблюдали нормы, установленные государством.
"Мы даем важный инструмент в руки каждого гражданина, в руки каждого покупателя: не надо стесняться смотреть, не надо стесняться контролировать, и раз мы заинтересованы в том, чтобы наша жизнь была более предсказуемой, так давайте эти все элементы и будем использовать", - подчеркнул Рыжак.
Парламентарий отметил, что это должно повысить и активность контролирующих организаций - у них, как и у граждан, появится важный инструмент, который позволит решать поставленные задачи.
Посетители в гипермаркете Лента в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.02.2020
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