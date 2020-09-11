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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200911/lzhesvyaschenniki-1577120863.html
РПЦ может составить "черный список" лжесвященников в интернете
Русская православная церковь для защиты верующих должна составить "черный список" лжесвященников, ведущих под ее "брендом" блоги и каналы в интернете и... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T22:35
2020-09-11T22:35
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
московская патриархия
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<strong>ПЕРЕСЛАСЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ (Ярославская область), 11 сен – РИА Новости, Ольга Липич.</strong> Русская православная церковь для защиты верующих должна составить "черный список" лжесвященников, ведущих под ее "брендом" блоги и каналы в интернете и собирающих пожертвования. С таким предложением выступили участники Международной конференции "Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве" в пятницу в Переславле-Залесском."Полезно будет сделать некий список, в котором будет отмечено, что эти лица выдают себя за священнослужителей, но либо никогда (ими) не являлись, либо уже не являются таковыми. Я неоднократно сталкивался с тем, что люди дезориентированы, слушают самых разных самозванцев и это все сопровождается сбором пожертвований, в том числе на строительство общин, деревень "для спасения от антихриста" и так далее", - сказал глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела РПЦ иерей Георгий Максимов.Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем выступлении отметил, что "у информационных технологий, как и у любых других, есть вторая сторона – можно (использовать их) как во благо, так и злоупотреблять ими, но это не повод останавливать технологическое развитие". "Важно обсуждать эту тему. Важно составлять списки мошеннических ресурсов. Потому что деятельность мошенников разрушает доверие к Церкви", - подчеркнул Легойда.Самозваное духовенствоНа конференции прозвучали десятки названий сетевых ресурсов нецерковных "батюшек", выдающих себя за священников, иеромонахов и даже епископов и имеющих каждый уже десятки и сотни тысяч подписчиков."В числе самых раскрученных, например, канал лишенного сана священника Михаила Махова "Народный батюшка", имеющий 168 тысяч подписчиков. Канал "Клирик" ведет Сергей Кирсанов, который никогда не был рукоположен (в священнический сан - ред.), он когда-то учился и недоучился в семинарии, в Свято-Тихоновском университете, а теперь ведет канал и выкладывает какие-то свои фотки в облачении, в основном в подряснике, - и у него 162 тысячи подписчиков. Каналы раскольников-агеевцев или самосвятов, которые сами себя провозгласили священниками, - вместе у них получается 162 тысячи подписчиков. Еще один раскольник-секачевец Александр Липин ведет канал "Пастырь добрый" - 52 тысячи подписчиков. Он себя называет протоиереем РПЦЗ (Русской православной церкви За границей – ред.), а на самом деле это лишенный сана диакон Вологодской епархии", - сообщил Максимов.На всех этих каналах, по его словам, есть опасная "духовная информационная отрава, ложь, клевета". "Например, и агеевцы, и так называемый "Пастырь добрый" Липина – создают общины в деревнях: "Приезжайте к нам - спасайтесь от антихриста! За нами следят в городах – там цифровизация, а у нас в деревне нет цифровизации. Поэтому покупайте у нас дома. А документы – они от дьявола. Поэтому - зачем какие-то договоры о покупке". И человек дает им деньги просто под доброе слово. Агеева арестовали, потому что один человек там оказался мертвым. В настоящее время Липин продвигает эту тему - у него аж две деревни", - отметил представитель РПЦ.Еще один примечательный, с точки зрения эксперта, пример – канал в Youtube "Воспитание детей. Духовный взгляд". "Его ведет человек, который дважды был под следствием по поводу педофилии. У него 76,5 тысячи подписчиков. Его имя Баканин. Его, действительно, рукоположили на Украине…, но он там не служил, не жил, а рукоположился и приехал жить на территории Ивановской, а потом Московской епархии… Канонами требуется лишить его сана, потому что его деятельность является каноническим преступлением. Какую, извините за выражение, дичь он несет на своем канале - это позор для православия. Но он сидит там с гигантской бородой, облаченный в рясу – и люди воспринимают, что то, что он говорит, это православие. А говорит он, что картошку есть – это от бесов, что лечиться – нельзя, что не лечите своих детей. И у него в общине один или два человека умерли оттого, что не лечились", - отметил Максимов.Есть и те, кто были лишены сана, но продолжают позиционировать себя в интернете так или иначе как священников, называть себя "отцами" и эксплуатировать церковную тематику. "Это Владимир Головин с 337 тысячами подписчиков на одном из каналов, Максим Каскун – 77 тысяч подписчиков", - добавил глава сектора апологетической миссии.РазоблачениеПротивопоставлять такому мошенничеству в сети представитель РПЦ, исходя из собственного опыта, предлагает ролики с разоблачением самозванцев."По многим из тех, кого я упомянул, например, по тому же Баканину, у меня были записаны видео с разоблачением. Они набрали достаточное количество просмотров – и теперь, когда человек начинает в Youtube забивать "Воспитание детей и духовный взгляд", то мои видео с критикой этого ресурса выдаются в числе первых. Таким образом человек сразу же получает возможность узнать, кто на самом деле ведет этот канал. Запретить или удалить эти каналы мы не можем, но можем предоставить людям информацию, кем являются их создатели. И что то, что они проповедуют, это не православие. И что пожертвования, которые им посылают, - это пожертвования не православному священнику или Церкви", - отметил Максимов.При этом он признал, что "по большому счету не удается переломить ситуацию". "Когда я записывал видео про этого Баканина, у него было 20 тысяч подписчиков. А сейчас у него за 76 тысяч подписчиков. Несмотря на мое довольно популярное видео с его разоблачением, которое показывает Youtube. Несмотря на то, что еще один священник написал предупреждение, что это люди, не имеющие отношения к Церкви, и на то, что на сайте епархиальном соответствующее указание. Более того, поскольку заходила речь о педофилии, несколько лет назад журналисты центральных СМИ об этом писали. Но в интернете все забывается через год-два, а тем более через 5-6 лет", - пояснил Максимов.Аудитория лжесвященников растет, по наблюдениям экспертов РПЦ, за счет того, что они высказываются по "хайповым" темам и делают это резко, негативно. Например, заголовок "Священник сказал всю правду про патриарха" очевидно "цепляет" людей. Кроме того, лжесвященники метят четко в целевую аудиторию. В качестве примеров Максимов привел привлекательные для родителей фразы: "Как уберечь детей от беды", "Что значит родительское проклятие".В Youtube, где велик запрос на священническое мнение, представлено много неканонических священников, констатировал Максимов. В то время как в соцсетях "ВКонтакте" и "ОК", по его словам, больше неприкрытого мошенничества с призывами прислать деньги на те или иные якобы церковные нужды. "В этих сетях сложнее составить список таких ресурсов из-за страничек-однодневок", - отметил эксперт.Другие мерыПомимо информационных усилий, отмечают в РПЦ, с "черными списками" ресурсов лжесвященников и откровенных мошенников должны работать правоохранительные органы. Их следует своевременно извещать, особенно когда речь идет о возбранении людям получения медицинской помощи или подозрениях в педофилии.Известный церковный публицист иеромонах Макарий Маркиш также заявил, что одной из главных мер борьбы с нечестностью, обманом и мошенничеством в интернете должна стать активная проповедь канонического духовенства. При этом для большей эффективности, по его мнению, надо находить средства, чтобы выносить эту информацию в СМИ, в интернет "на коммерческой основе".Кроме того, иеромонах предложил обращаться в управление делами Московской патриархии по поводу тех клириков, которые не лишены сана, но "ведут себя безобразно".Из мирового опытаНемецкая участница форума теолог Маргарита Цумштаин отметила, что в Германии и некоторых других странах Европы проблема мошенников такого рода не столь актуальна, потому что церкви финансируются во многом за счет церковного налога. А вот в США, по словам теолога, "есть случаи, когда лжесвященники и проповедники или даже целые вымышленные общины получали многочисленные пожертвования путем обмана".Возможными решениями проблемы эксперт из Германии видит создание ряда специальных церковных баз и структур. Во-первых, церковной базы данных для пожертвований или же церковной базы данных священнослужителей и общин для подтверждения личности. Во-вторых, создание структуры контроля ресурсов в интернете в форме уже упомянутого "черного списка". И наконец, создание юридической службы помощи священникам или обманутым прихожанам - "в форме юридических консультаций или какой-то комиссии, которая будет заниматься юридическими и законодательными вопросами".ФорумПервую международную конференцию по проблеме мошенничества в сети Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ проводит в Переславле совместно с Фондом Конрада Аденауэра. Причиной ее организации стали поступающие в РПЦ многочисленные сигналы о росте активности мошенников и самозванцев в интернете, особенно с началом пандемии коронавируса и режима изоляции.Проблема приобрела в последнее время такие масштабы, что в августе текущего года РПЦ выступила со специальным заявлением об "угрозе мошеннических действий в отношении верующих". Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ опубликовал на своем официальном сайте перечень интернет-ресурсов, "занимающихся сбором средств на церковные требы, но не имеющих официального отношения к Русской православной церкви".На первом этапе в "черный список", как его окрестили журналисты, попали 15 сайтов: rpconline.ru; moleben-online.ru; svyatsy.org; bogoslov.com; diologos.org; trebi-af.com; treb-afon.com; simvol-veri.ru; duhovnyj.ru; иконная-лавка.рф; trebaonline.ru; онлайн-церковь.рф; prayonline.ru; trebi-online.ru; trebi.ru. В сентябре РПЦ на основании сообщений верующих и проведенных проверок пополнила этот перечень еще семью интернет-страницами: fondspas.ru; molitvaonline.ru; chasovnya-online.ru; svyatayakseniya.ru; matronapomogi.ru; trebi-zapiski-online.ru; sergiev-posad.trebi-online.ru.После подведения итогов конференции ее организаторы не исключают появления новых "черных списков".
https://ria.ru/20200911/tserkov-1577118337.html
https://ria.ru/20200910/treby-1577043281.html
https://ria.ru/20171120/1509179777.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, московская патриархия

РПЦ может составить "черный список" лжесвященников в интернете

22:35 11.09.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСвященник во время богослужения
Священник во время богослужения - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
ПЕРЕСЛАСЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ (Ярославская область), 11 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь для защиты верующих должна составить "черный список" лжесвященников, ведущих под ее "брендом" блоги и каналы в интернете и собирающих пожертвования. С таким предложением выступили участники Международной конференции "Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве" в пятницу в Переславле-Залесском.
"Полезно будет сделать некий список, в котором будет отмечено, что эти лица выдают себя за священнослужителей, но либо никогда (ими) не являлись, либо уже не являются таковыми. Я неоднократно сталкивался с тем, что люди дезориентированы, слушают самых разных самозванцев и это все сопровождается сбором пожертвований, в том числе на строительство общин, деревень "для спасения от антихриста" и так далее", - сказал глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела РПЦ иерей Георгий Максимов.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем выступлении отметил, что "у информационных технологий, как и у любых других, есть вторая сторона – можно (использовать их) как во благо, так и злоупотреблять ими, но это не повод останавливать технологическое развитие". "Важно обсуждать эту тему. Важно составлять списки мошеннических ресурсов. Потому что деятельность мошенников разрушает доверие к Церкви", - подчеркнул Легойда.
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В РПЦ рассказали об опасности "психоереси"

Самозваное духовенство

На конференции прозвучали десятки названий сетевых ресурсов нецерковных "батюшек", выдающих себя за священников, иеромонахов и даже епископов и имеющих каждый уже десятки и сотни тысяч подписчиков.
"В числе самых раскрученных, например, канал лишенного сана священника Михаила Махова "Народный батюшка", имеющий 168 тысяч подписчиков. Канал "Клирик" ведет Сергей Кирсанов, который никогда не был рукоположен (в священнический сан - ред.), он когда-то учился и недоучился в семинарии, в Свято-Тихоновском университете, а теперь ведет канал и выкладывает какие-то свои фотки в облачении, в основном в подряснике, - и у него 162 тысячи подписчиков. Каналы раскольников-агеевцев или самосвятов, которые сами себя провозгласили священниками, - вместе у них получается 162 тысячи подписчиков. Еще один раскольник-секачевец Александр Липин ведет канал "Пастырь добрый" - 52 тысячи подписчиков. Он себя называет протоиереем РПЦЗ (Русской православной церкви За границей – ред.), а на самом деле это лишенный сана диакон Вологодской епархии", - сообщил Максимов.
На всех этих каналах, по его словам, есть опасная "духовная информационная отрава, ложь, клевета". "Например, и агеевцы, и так называемый "Пастырь добрый" Липина – создают общины в деревнях: "Приезжайте к нам - спасайтесь от антихриста! За нами следят в городах – там цифровизация, а у нас в деревне нет цифровизации. Поэтому покупайте у нас дома. А документы – они от дьявола. Поэтому - зачем какие-то договоры о покупке". И человек дает им деньги просто под доброе слово. Агеева арестовали, потому что один человек там оказался мертвым. В настоящее время Липин продвигает эту тему - у него аж две деревни", - отметил представитель РПЦ.
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Еще один примечательный, с точки зрения эксперта, пример – канал в Youtube "Воспитание детей. Духовный взгляд". "Его ведет человек, который дважды был под следствием по поводу педофилии. У него 76,5 тысячи подписчиков. Его имя Баканин. Его, действительно, рукоположили на Украине…, но он там не служил, не жил, а рукоположился и приехал жить на территории Ивановской, а потом Московской епархии… Канонами требуется лишить его сана, потому что его деятельность является каноническим преступлением. Какую, извините за выражение, дичь он несет на своем канале - это позор для православия. Но он сидит там с гигантской бородой, облаченный в рясу – и люди воспринимают, что то, что он говорит, это православие. А говорит он, что картошку есть – это от бесов, что лечиться – нельзя, что не лечите своих детей. И у него в общине один или два человека умерли оттого, что не лечились", - отметил Максимов.
Есть и те, кто были лишены сана, но продолжают позиционировать себя в интернете так или иначе как священников, называть себя "отцами" и эксплуатировать церковную тематику. "Это Владимир Головин с 337 тысячами подписчиков на одном из каналов, Максим Каскун – 77 тысяч подписчиков", - добавил глава сектора апологетической миссии.

Разоблачение

Противопоставлять такому мошенничеству в сети представитель РПЦ, исходя из собственного опыта, предлагает ролики с разоблачением самозванцев.
"По многим из тех, кого я упомянул, например, по тому же Баканину, у меня были записаны видео с разоблачением. Они набрали достаточное количество просмотров – и теперь, когда человек начинает в Youtube забивать "Воспитание детей и духовный взгляд", то мои видео с критикой этого ресурса выдаются в числе первых. Таким образом человек сразу же получает возможность узнать, кто на самом деле ведет этот канал. Запретить или удалить эти каналы мы не можем, но можем предоставить людям информацию, кем являются их создатели. И что то, что они проповедуют, это не православие. И что пожертвования, которые им посылают, - это пожертвования не православному священнику или Церкви", - отметил Максимов.
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При этом он признал, что "по большому счету не удается переломить ситуацию". "Когда я записывал видео про этого Баканина, у него было 20 тысяч подписчиков. А сейчас у него за 76 тысяч подписчиков. Несмотря на мое довольно популярное видео с его разоблачением, которое показывает Youtube. Несмотря на то, что еще один священник написал предупреждение, что это люди, не имеющие отношения к Церкви, и на то, что на сайте епархиальном соответствующее указание. Более того, поскольку заходила речь о педофилии, несколько лет назад журналисты центральных СМИ об этом писали. Но в интернете все забывается через год-два, а тем более через 5-6 лет", - пояснил Максимов.
Аудитория лжесвященников растет, по наблюдениям экспертов РПЦ, за счет того, что они высказываются по "хайповым" темам и делают это резко, негативно. Например, заголовок "Священник сказал всю правду про патриарха" очевидно "цепляет" людей. Кроме того, лжесвященники метят четко в целевую аудиторию. В качестве примеров Максимов привел привлекательные для родителей фразы: "Как уберечь детей от беды", "Что значит родительское проклятие".
В Youtube, где велик запрос на священническое мнение, представлено много неканонических священников, констатировал Максимов. В то время как в соцсетях "ВКонтакте" и "ОК", по его словам, больше неприкрытого мошенничества с призывами прислать деньги на те или иные якобы церковные нужды. "В этих сетях сложнее составить список таких ресурсов из-за страничек-однодневок", - отметил эксперт.
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Другие меры

Помимо информационных усилий, отмечают в РПЦ, с "черными списками" ресурсов лжесвященников и откровенных мошенников должны работать правоохранительные органы. Их следует своевременно извещать, особенно когда речь идет о возбранении людям получения медицинской помощи или подозрениях в педофилии.
Известный церковный публицист иеромонах Макарий Маркиш также заявил, что одной из главных мер борьбы с нечестностью, обманом и мошенничеством в интернете должна стать активная проповедь канонического духовенства. При этом для большей эффективности, по его мнению, надо находить средства, чтобы выносить эту информацию в СМИ, в интернет "на коммерческой основе".
Кроме того, иеромонах предложил обращаться в управление делами Московской патриархии по поводу тех клириков, которые не лишены сана, но "ведут себя безобразно".
"Наша общая задача – развитие иммунного фона у людей, иммунитета к проходимцам. Чтобы прежде чем слушать какого-то длиннобородого субъекта с крестом в интернете, человек выяснял, кто он такой", - подчеркнул Маркиш.

Из мирового опыта

Немецкая участница форума теолог Маргарита Цумштаин отметила, что в Германии и некоторых других странах Европы проблема мошенников такого рода не столь актуальна, потому что церкви финансируются во многом за счет церковного налога. А вот в США, по словам теолога, "есть случаи, когда лжесвященники и проповедники или даже целые вымышленные общины получали многочисленные пожертвования путем обмана".
Возможными решениями проблемы эксперт из Германии видит создание ряда специальных церковных баз и структур. Во-первых, церковной базы данных для пожертвований или же церковной базы данных священнослужителей и общин для подтверждения личности. Во-вторых, создание структуры контроля ресурсов в интернете в форме уже упомянутого "черного списка". И наконец, создание юридической службы помощи священникам или обманутым прихожанам - "в форме юридических консультаций или какой-то комиссии, которая будет заниматься юридическими и законодательными вопросами".
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Первую международную конференцию по проблеме мошенничества в сети Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ проводит в Переславле совместно с Фондом Конрада Аденауэра. Причиной ее организации стали поступающие в РПЦ многочисленные сигналы о росте активности мошенников и самозванцев в интернете, особенно с началом пандемии коронавируса и режима изоляции.
Проблема приобрела в последнее время такие масштабы, что в августе текущего года РПЦ выступила со специальным заявлением об "угрозе мошеннических действий в отношении верующих". Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ опубликовал на своем официальном сайте перечень интернет-ресурсов, "занимающихся сбором средств на церковные требы, но не имеющих официального отношения к Русской православной церкви".
На первом этапе в "черный список", как его окрестили журналисты, попали 15 сайтов: rpconline.ru; moleben-online.ru; svyatsy.org; bogoslov.com; diologos.org; trebi-af.com; treb-afon.com; simvol-veri.ru; duhovnyj.ru; иконная-лавка.рф; trebaonline.ru; онлайн-церковь.рф; prayonline.ru; trebi-online.ru; trebi.ru. В сентябре РПЦ на основании сообщений верующих и проведенных проверок пополнила этот перечень еще семью интернет-страницами: fondspas.ru; molitvaonline.ru; chasovnya-online.ru; svyatayakseniya.ru; matronapomogi.ru; trebi-zapiski-online.ru; sergiev-posad.trebi-online.ru.
После подведения итогов конференции ее организаторы не исключают появления новых "черных списков".
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03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
22:41Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
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