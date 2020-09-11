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https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577099910.html
Эксперты предположили, какие темы обсудят Путин и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию за финансовой и силовой поддержкой в связи с внутренней ситуацией в республике, российская сторона... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:45
2020-09-11T15:53
богдан безпалько
евгений минченко
александр лукашенко
москва
белоруссия
ржев
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> приедет в Россию за финансовой и силовой поддержкой в связи с внутренней ситуацией в республике, российская сторона может обратить внимание на необходимость диалога белорусских властей и оппозиции, а одним из ключевых вопросов станет тема рефинансирования долга перед РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> подтвердил визит Лукашенко в Россию 14 сентября. По его словам, подписания документов по итогам его встречи с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> не планируется.По мнению директора Международного института политической экспертизы <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Minchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Минченко</a>, соглашения в ходе визита Лукашенко подписываться не будут, поскольку у белорусского лидера "низкий уровень легитимности". "Соответственно, любые соглашения, которые сейчас с ним будут подписаны, уязвимы", - сказал Минченко.Эксперт полагает, что "Лукашенко нужны деньги и силовая поддержка, это очевидно". "Но вопрос в том, что мы, на мой взгляд, не можем безоговорочно поддерживать те действия, которые Лукашенко предпринимает внутри страны. Сейчас он, очевидно, идет в неправильном направлении, делая ставку исключительно на репрессивные меры", - считает политолог.Минченко напомнил, что российское руководство уже открыто заявляло Лукашенко, что, если люди выходят на улицу, значит они недовольны и, значит, с ними надо разговаривать. По мнению эксперта, российская сторона будет убеждать Лукашенко начать процесс диалога, обратив внимание, что в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> уже звучали заявления в поддержку идеи о конституционной реформе и досрочных парламентских и президентских выборах в Белоруссии.В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ <a href="http://ria.ru/person_Bogdan_Bezpalko/" target="_blank" data-auto="true">Богдан Безпалько</a> выразил мнение, что визит Лукашенко в РФ вряд ли скажется на его рейтинге внутри Белоруссии."Для граждан Белоруссии важным является либо реальная интеграция с РФ, которая выражается в реализации положений Союзного договора, либо рост экономики, рост благосостояния, в том числе личного, либо же сочетание этих двух факторов. Сами по себе визиты в Россию - это конечно интересно, но на большинство граждан Белоруссии впечатления уже не оказывают", - сказал Безпалько.По словам эксперта, значение для рейтинга Лукашенко визит будет иметь только в том случае, если принесет какие-то реальные плоды. "Потому что мы видим, что Лукашенко – человек импульсивный, и какие-то действия он может потом либо отменить, либо же совершить действия прямо противоположные. Вот он только что с президентом России вместе принимает открытие мемориала во <a href="http://ria.ru/location_Rzhev/" target="_blank" data-auto="true">Ржеве</a>, а через какое-то время он обвиняет фактическое руководство России в том, что они хотят его свергнуть с помощью боевиков-вагнеровцев, которых он арестовал в Белоруссии. Так что здесь особенно надеяться на что-то по результатам встречи не стоит, в Россию тоже эту привычку Лукашенко хорошо изучили", - считает он.По мнению Безпалько, для Лукашенко в ходе встречи с Путиным прежде всего будут интересны темы рефинансирования долга перед РФ, "уплата долгов за уже поставленные объемы газа, это порядка 330 миллионов долларов". "Возможно, еще вопросы, связанные с торгово-экономическими производственными цепочками, с вопросами поставок и транзита углеводородов и вопросы, связанные в принципе с российско-белорусскими отношениями. То есть это могут быть и вопросы интеграции, и вопросы политического взаимодействия, и вопросы транзита нефтепродуктов через российские порты", - сказал он.При этом российская сторона, по мнению Безпалько, может поднять вопрос подписания ряда дорожных карт по углублению интеграции. "Ну может не все 30 с лишним, которые предлагали в декабре, но хотя бы некоторые. Например, по унификации налогового и таможенного законодательства. Если у нас существует Союзное государство, у нас должно понемногу унифицироваться законодательство. В принципе оно должно быть единым. Это связано с большим объемом поставок контрабандной продукции в РФ через территорию Белоруссии или из Белоруссии непосредственно", - считает эксперт.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/sanktsii-1577030194.html
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богдан безпалько, евгений минченко, александр лукашенко, москва, белоруссия, ржев, в мире

Эксперты предположили, какие темы обсудят Путин и Лукашенко

15:45 11.09.2020 (обновлено: 15:53 11.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию за финансовой и силовой поддержкой в связи с внутренней ситуацией в республике, российская сторона может обратить внимание на необходимость диалога белорусских властей и оппозиции, а одним из ключевых вопросов станет тема рефинансирования долга перед РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил визит Лукашенко в Россию 14 сентября. По его словам, подписания документов по итогам его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не планируется.
По мнению директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, соглашения в ходе визита Лукашенко подписываться не будут, поскольку у белорусского лидера "низкий уровень легитимности". "Соответственно, любые соглашения, которые сейчас с ним будут подписаны, уязвимы", - сказал Минченко.
Эксперт полагает, что "Лукашенко нужны деньги и силовая поддержка, это очевидно". "Но вопрос в том, что мы, на мой взгляд, не можем безоговорочно поддерживать те действия, которые Лукашенко предпринимает внутри страны. Сейчас он, очевидно, идет в неправильном направлении, делая ставку исключительно на репрессивные меры", - считает политолог.
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Минченко напомнил, что российское руководство уже открыто заявляло Лукашенко, что, если люди выходят на улицу, значит они недовольны и, значит, с ними надо разговаривать. По мнению эксперта, российская сторона будет убеждать Лукашенко начать процесс диалога, обратив внимание, что в Москве уже звучали заявления в поддержку идеи о конституционной реформе и досрочных парламентских и президентских выборах в Белоруссии.
В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько выразил мнение, что визит Лукашенко в РФ вряд ли скажется на его рейтинге внутри Белоруссии.
"Для граждан Белоруссии важным является либо реальная интеграция с РФ, которая выражается в реализации положений Союзного договора, либо рост экономики, рост благосостояния, в том числе личного, либо же сочетание этих двух факторов. Сами по себе визиты в Россию - это конечно интересно, но на большинство граждан Белоруссии впечатления уже не оказывают", - сказал Безпалько.
По словам эксперта, значение для рейтинга Лукашенко визит будет иметь только в том случае, если принесет какие-то реальные плоды. "Потому что мы видим, что Лукашенко – человек импульсивный, и какие-то действия он может потом либо отменить, либо же совершить действия прямо противоположные. Вот он только что с президентом России вместе принимает открытие мемориала во Ржеве, а через какое-то время он обвиняет фактическое руководство России в том, что они хотят его свергнуть с помощью боевиков-вагнеровцев, которых он арестовал в Белоруссии. Так что здесь особенно надеяться на что-то по результатам встречи не стоит, в Россию тоже эту привычку Лукашенко хорошо изучили", - считает он.
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По мнению Безпалько, для Лукашенко в ходе встречи с Путиным прежде всего будут интересны темы рефинансирования долга перед РФ, "уплата долгов за уже поставленные объемы газа, это порядка 330 миллионов долларов". "Возможно, еще вопросы, связанные с торгово-экономическими производственными цепочками, с вопросами поставок и транзита углеводородов и вопросы, связанные в принципе с российско-белорусскими отношениями. То есть это могут быть и вопросы интеграции, и вопросы политического взаимодействия, и вопросы транзита нефтепродуктов через российские порты", - сказал он.
При этом российская сторона, по мнению Безпалько, может поднять вопрос подписания ряда дорожных карт по углублению интеграции. "Ну может не все 30 с лишним, которые предлагали в декабре, но хотя бы некоторые. Например, по унификации налогового и таможенного законодательства. Если у нас существует Союзное государство, у нас должно понемногу унифицироваться законодательство. В принципе оно должно быть единым. Это связано с большим объемом поставок контрабандной продукции в РФ через территорию Белоруссии или из Белоруссии непосредственно", - считает эксперт.
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