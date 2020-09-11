https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577099910.html

Эксперты предположили, какие темы обсудят Путин и Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию за финансовой и силовой поддержкой в связи с внутренней ситуацией в республике, российская сторона... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T15:45

2020-09-11T15:45

2020-09-11T15:53

богдан безпалько

евгений минченко

александр лукашенко

москва

белоруссия

ржев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576647840_0:0:3104:1746_1400x0_80_0_0_2f3240c3d420bc4306a2880d56fb0f31.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> приедет в Россию за финансовой и силовой поддержкой в связи с внутренней ситуацией в республике, российская сторона может обратить внимание на необходимость диалога белорусских властей и оппозиции, а одним из ключевых вопросов станет тема рефинансирования долга перед РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> подтвердил визит Лукашенко в Россию 14 сентября. По его словам, подписания документов по итогам его встречи с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> не планируется.По мнению директора Международного института политической экспертизы <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Minchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Минченко</a>, соглашения в ходе визита Лукашенко подписываться не будут, поскольку у белорусского лидера "низкий уровень легитимности". "Соответственно, любые соглашения, которые сейчас с ним будут подписаны, уязвимы", - сказал Минченко.Эксперт полагает, что "Лукашенко нужны деньги и силовая поддержка, это очевидно". "Но вопрос в том, что мы, на мой взгляд, не можем безоговорочно поддерживать те действия, которые Лукашенко предпринимает внутри страны. Сейчас он, очевидно, идет в неправильном направлении, делая ставку исключительно на репрессивные меры", - считает политолог.Минченко напомнил, что российское руководство уже открыто заявляло Лукашенко, что, если люди выходят на улицу, значит они недовольны и, значит, с ними надо разговаривать. По мнению эксперта, российская сторона будет убеждать Лукашенко начать процесс диалога, обратив внимание, что в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> уже звучали заявления в поддержку идеи о конституционной реформе и досрочных парламентских и президентских выборах в Белоруссии.В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ <a href="http://ria.ru/person_Bogdan_Bezpalko/" target="_blank" data-auto="true">Богдан Безпалько</a> выразил мнение, что визит Лукашенко в РФ вряд ли скажется на его рейтинге внутри Белоруссии."Для граждан Белоруссии важным является либо реальная интеграция с РФ, которая выражается в реализации положений Союзного договора, либо рост экономики, рост благосостояния, в том числе личного, либо же сочетание этих двух факторов. Сами по себе визиты в Россию - это конечно интересно, но на большинство граждан Белоруссии впечатления уже не оказывают", - сказал Безпалько.По словам эксперта, значение для рейтинга Лукашенко визит будет иметь только в том случае, если принесет какие-то реальные плоды. "Потому что мы видим, что Лукашенко – человек импульсивный, и какие-то действия он может потом либо отменить, либо же совершить действия прямо противоположные. Вот он только что с президентом России вместе принимает открытие мемориала во <a href="http://ria.ru/location_Rzhev/" target="_blank" data-auto="true">Ржеве</a>, а через какое-то время он обвиняет фактическое руководство России в том, что они хотят его свергнуть с помощью боевиков-вагнеровцев, которых он арестовал в Белоруссии. Так что здесь особенно надеяться на что-то по результатам встречи не стоит, в Россию тоже эту привычку Лукашенко хорошо изучили", - считает он.По мнению Безпалько, для Лукашенко в ходе встречи с Путиным прежде всего будут интересны темы рефинансирования долга перед РФ, "уплата долгов за уже поставленные объемы газа, это порядка 330 миллионов долларов". "Возможно, еще вопросы, связанные с торгово-экономическими производственными цепочками, с вопросами поставок и транзита углеводородов и вопросы, связанные в принципе с российско-белорусскими отношениями. То есть это могут быть и вопросы интеграции, и вопросы политического взаимодействия, и вопросы транзита нефтепродуктов через российские порты", - сказал он.При этом российская сторона, по мнению Безпалько, может поднять вопрос подписания ряда дорожных карт по углублению интеграции. "Ну может не все 30 с лишним, которые предлагали в декабре, но хотя бы некоторые. Например, по унификации налогового и таможенного законодательства. Если у нас существует Союзное государство, у нас должно понемногу унифицироваться законодательство. В принципе оно должно быть единым. Это связано с большим объемом поставок контрабандной продукции в РФ через территорию Белоруссии или из Белоруссии непосредственно", - считает эксперт.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/sanktsii-1577030194.html

https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577083276.html

https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577042933.html

4

москва

белоруссия

ржев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

богдан безпалько, евгений минченко, александр лукашенко, москва, белоруссия, ржев, в мире