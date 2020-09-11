Лукашенко рассказал о будущем белорусской экономики
15:12 11.09.2020 (обновлено: 15:41 11.09.2020)
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская экономика будет развиваться в рамках ранее избранного пути.
"Я думаю, всем понятны основные направления развития нашей экономики… Но этот вопрос я хотел бы перевести в плоскость реформ… Потому что все альтернативщики совсем недавно кричали - реформы, реформы... Правда, один политолог написал: все кричат про реформы, а какие реформы? Никто не может написать, какие. Скажу вам, что при нынешней власти, конечно же, мы будем идти своим путем, как шли четверть века, и реформировать нашу экономику", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске во время посещения Национальной академии наук Белоруссии. Слова президента приводит его пресс-служба.
Лукашенко напомнил, что еще четверть века назад предлагал "ничего ломать". "Ведь мы стоим на плечах гигантов. И надо развивать то, что есть. У нас есть МАЗ, БелАЗ, развивающееся сельское хозяйство", - продолжил он.
Президент напомнил о сложной ситуации, которую переживала страна сразу после распада Советского Союза. "Поэтому я философски смотрю на сегодняшние события, видя изнутри то, что происходит. Нет никакой катастрофы", - сказал глава государства.
Лукашенко подчеркнул, что "ничего не надо ломать, а надо развивать существующее". "Мы правильный избрали курс, и у нас есть школы развития - в сельском хозяйстве, в машиностроении. Давайте здесь будем развиваться", - заметил президент.
При этом он подчеркнул, что критически относится к тем крикунам, которые твердят о приватизации крупных белорусских машиностроительных предприятий.
"Давайте опираться, отталкиваться от того, что у нас есть, и идти вперед", - призвал Лукашенко. Он также подчеркнул, что "экономическая безопасность - это главная задача экономики".
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