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https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577097824.html
Лукашенко рассказал о будущем белорусской экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская экономика будет развиваться в рамках ранее избранного пути. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:12
2020-09-11T15:41
александр лукашенко
белоруссия
минский автомобильный завод
в мире
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<strong>МИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что белорусская экономика будет развиваться в рамках ранее избранного пути.Лукашенко напомнил, что еще четверть века назад предлагал "ничего ломать". "Ведь мы стоим на плечах гигантов. И надо развивать то, что есть. У нас есть <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>, БелАЗ, развивающееся сельское хозяйство", - продолжил он.Президент напомнил о сложной ситуации, которую переживала страна сразу после распада Советского Союза. "Поэтому я философски смотрю на сегодняшние события, видя изнутри то, что происходит. Нет никакой катастрофы", - сказал глава государства.Лукашенко подчеркнул, что "ничего не надо ломать, а надо развивать существующее". "Мы правильный избрали курс, и у нас есть школы развития - в сельском хозяйстве, в машиностроении. Давайте здесь будем развиваться", - заметил президент.При этом он подчеркнул, что критически относится к тем крикунам, которые твердят о приватизации крупных белорусских машиностроительных предприятий.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/belorussiya-1577021154.html
https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577083276.html
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александр лукашенко, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире

Лукашенко рассказал о будущем белорусской экономики

15:12 11.09.2020 (обновлено: 15:41 11.09.2020)
1542
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская экономика будет развиваться в рамках ранее избранного пути.
"Я думаю, всем понятны основные направления развития нашей экономики… Но этот вопрос я хотел бы перевести в плоскость реформ… Потому что все альтернативщики совсем недавно кричали - реформы, реформы... Правда, один политолог написал: все кричат про реформы, а какие реформы? Никто не может написать, какие. Скажу вам, что при нынешней власти, конечно же, мы будем идти своим путем, как шли четверть века, и реформировать нашу экономику", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске во время посещения Национальной академии наук Белоруссии. Слова президента приводит его пресс-служба.
Лукашенко напомнил, что еще четверть века назад предлагал "ничего ломать". "Ведь мы стоим на плечах гигантов. И надо развивать то, что есть. У нас есть МАЗ, БелАЗ, развивающееся сельское хозяйство", - продолжил он.
Президент напомнил о сложной ситуации, которую переживала страна сразу после распада Советского Союза. "Поэтому я философски смотрю на сегодняшние события, видя изнутри то, что происходит. Нет никакой катастрофы", - сказал глава государства.
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10 сентября, 10:39Сказано в эфире
"Идет игра". Почему в ЕС заблокированы санкции против БелоруссииBloomberg сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
Лукашенко подчеркнул, что "ничего не надо ломать, а надо развивать существующее". "Мы правильный избрали курс, и у нас есть школы развития - в сельском хозяйстве, в машиностроении. Давайте здесь будем развиваться", - заметил президент.
При этом он подчеркнул, что критически относится к тем крикунам, которые твердят о приватизации крупных белорусских машиностроительных предприятий.
"Давайте опираться, отталкиваться от того, что у нас есть, и идти вперед", - призвал Лукашенко. Он также подчеркнул, что "экономическая безопасность - это главная задача экономики".
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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