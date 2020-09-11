https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577097824.html

Лукашенко рассказал о будущем белорусской экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская экономика будет развиваться в рамках ранее избранного пути. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T15:12

2020-09-11T15:12

2020-09-11T15:41

александр лукашенко

белоруссия

минский автомобильный завод

в мире

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<strong>МИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что белорусская экономика будет развиваться в рамках ранее избранного пути.Лукашенко напомнил, что еще четверть века назад предлагал "ничего ломать". "Ведь мы стоим на плечах гигантов. И надо развивать то, что есть. У нас есть <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>, БелАЗ, развивающееся сельское хозяйство", - продолжил он.Президент напомнил о сложной ситуации, которую переживала страна сразу после распада Советского Союза. "Поэтому я философски смотрю на сегодняшние события, видя изнутри то, что происходит. Нет никакой катастрофы", - сказал глава государства.Лукашенко подчеркнул, что "ничего не надо ломать, а надо развивать существующее". "Мы правильный избрали курс, и у нас есть школы развития - в сельском хозяйстве, в машиностроении. Давайте здесь будем развиваться", - заметил президент.При этом он подчеркнул, что критически относится к тем крикунам, которые твердят о приватизации крупных белорусских машиностроительных предприятий.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/belorussiya-1577021154.html

https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577083276.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире