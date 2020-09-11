https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577086175.html

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:47

2020-09-11T12:47

2020-09-11T16:32

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576930568_0:188:2973:1860_1400x0_80_0_0_930beafd29e7ade0d0366dd00d49ecf9.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Визит президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", — сказал он.На уточняющий вопрос, планируется ли по итогам встречи подписание совместных документов, Песков ответил отрицательно. А что касается заявлений для прессы, сказал: "Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров, мы обязательно постараемся это сделать". Кроме того, он подтвердил, что обмен вступительными протокольными словами будет транслироваться.О предстоящем визите в Россию Лукашенко сообщил 3 сентября на встрече с главой российского правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>. По словам белорусского лидера, во время предстоящей встречи он планирует расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577086057.html

https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056481.html

Арсений Новиков Попрошайка займётся любимым делом - попрошайничество и шантаж...... 21

3

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире