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https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577086175.html
В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:47
2020-09-11T16:32
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Визит президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", — сказал он.На уточняющий вопрос, планируется ли по итогам встречи подписание совместных документов, Песков ответил отрицательно. А что касается заявлений для прессы, сказал: "Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров, мы обязательно постараемся это сделать". Кроме того, он подтвердил, что обмен вступительными протокольными словами будет транслироваться.О предстоящем визите в Россию Лукашенко сообщил 3 сентября на встрече с главой российского правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>. По словам белорусского лидера, во время предстоящей встречи он планирует расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября

12:47 11.09.2020 (обновлено: 16:32 11.09.2020)
9758
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", — сказал он.
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На уточняющий вопрос, планируется ли по итогам встречи подписание совместных документов, Песков ответил отрицательно. А что касается заявлений для прессы, сказал: "Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров, мы обязательно постараемся это сделать". Кроме того, он подтвердил, что обмен вступительными протокольными словами будет транслироваться.
О предстоящем визите в Россию Лукашенко сообщил 3 сентября на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. По словам белорусского лидера, во время предстоящей встречи он планирует расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.
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11 сентября, 12:49
Арсений НовиковАрсений Новиков
8000013
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