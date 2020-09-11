https://ria.ru/20200911/lada-1577108385.html

"АвтоВАЗ" выбрал названия для новой модели Lada

Наименования Onega, Slava и Alta стали победителями народного конкурса "АвтоВАЗа" на выбор названия для новой модели Lada, следует из сообщений компании в... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:53

2020-09-11T17:53

2020-09-11T17:53

россия

авто

автоваз

lada

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Наименования Onega, Slava и Alta стали победителями народного конкурса "<a href="http://ria.ru/organization_AvtoVAZ/" target="_blank" data-auto="true">АвтоВАЗа</a>" на выбор названия для новой модели Lada, следует из сообщений компании в соцсетях.Конкурс проходил с 19 по 31 августа, к формированию названий предъявляли определенные требования: оно должно было ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом "Lada", иметь два-три слога и оканчиваться на букву "А", иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений, легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице, иметь благозвучное звучание.Пользователи соцсетей также предлагали такие наименования для нового автомобиля Lada, как Tamara, Aurora, Vodka, Taiga и Angara.

https://ria.ru/20200907/zhiguli-1576791231.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, автоваз, lada