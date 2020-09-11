https://ria.ru/20200911/lada-1577108385.html
"АвтоВАЗ" выбрал названия для новой модели Lada
Наименования Onega, Slava и Alta стали победителями народного конкурса "АвтоВАЗа" на выбор названия для новой модели Lada, следует из сообщений компании в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:53
2020-09-11T17:53
2020-09-11T17:53
россия
авто
автоваз
lada
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Наименования Onega, Slava и Alta стали победителями народного конкурса "<a href="http://ria.ru/organization_AvtoVAZ/" target="_blank" data-auto="true">АвтоВАЗа</a>" на выбор названия для новой модели Lada, следует из сообщений компании в соцсетях.Конкурс проходил с 19 по 31 августа, к формированию названий предъявляли определенные требования: оно должно было ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом "Lada", иметь два-три слога и оканчиваться на букву "А", иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений, легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице, иметь благозвучное звучание.Пользователи соцсетей также предлагали такие наименования для нового автомобиля Lada, как Tamara, Aurora, Vodka, Taiga и Angara.
https://ria.ru/20200907/zhiguli-1576791231.html
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, автоваз, lada
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Наименования Onega, Slava и Alta стали победителями народного конкурса "АвтоВАЗа
" на выбор названия для новой модели Lada, следует из сообщений компании в соцсетях.
"Спасибо всем, кто принял активное участие. Вы прислали так много отличных вариантов, что выбор сделать было непросто. Мы выбрали победителя для каждой соцсети. В VK им стал Дмитрий Анисимов с вариантом Onega", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа" в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что победителем в Facebook стало наименование Slava, а в Instagram - Alta.
Конкурс проходил с 19 по 31 августа, к формированию названий предъявляли определенные требования: оно должно было ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом "Lada", иметь два-три слога и оканчиваться на букву "А", иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений, легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице, иметь благозвучное звучание.
Пользователи соцсетей также предлагали такие наименования для нового автомобиля Lada, как Tamara, Aurora, Vodka, Taiga и Angara.