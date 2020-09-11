https://ria.ru/20200911/kurs-1577089166.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 63 копейки
Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник снизился на 62,68 копейки, следует из данных Центробанка. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:25
2020-09-11T13:25
2020-09-11T16:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569092179_0:79:1597:977_1400x0_80_0_0_0688fbc5be8df660ee1b6bce7b8ff3fa.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник снизился на 62,68 копейки, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Центробанка</a>.Таким образом, курс евро составил 88,6768 рубля. Доллар подешевел на 63,78 копейки, до 74,8896 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 63,29 копейки — до 81,0938 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569092179_95:0:1503:1056_1400x0_80_0_0_9c49c1f4d8b14e529396e14695b1b3fb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика