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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200911/kurs-1577089166.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 63 копейки
Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник снизился на 62,68 копейки, следует из данных Центробанка. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:25
2020-09-11T16:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник снизился на 62,68 копейки, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Центробанка</a>.Таким образом, курс евро составил 88,6768 рубля. Доллар подешевел на 63,78 копейки, до 74,8896 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 63,29 копейки — до 81,0938 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
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Новости
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60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 63 копейки

13:25 11.09.2020 (обновлено: 16:05 11.09.2020)
2758
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТабло обменника на одной из улиц в Москве
Табло обменника на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник снизился на 62,68 копейки, следует из данных Центробанка.
Таким образом, курс евро составил 88,6768 рубля. Доллар подешевел на 63,78 копейки, до 74,8896 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 63,29 копейки — до 81,0938 рубля.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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