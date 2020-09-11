https://ria.ru/20200911/kurs-1577089166.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 63 копейки

Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник снизился на 62,68 копейки, следует из данных Центробанка. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:25

2020-09-11T13:25

2020-09-11T16:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник снизился на 62,68 копейки, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Центробанка</a>.Таким образом, курс евро составил 88,6768 рубля. Доллар подешевел на 63,78 копейки, до 74,8896 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 63,29 копейки — до 81,0938 рубля.

https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика