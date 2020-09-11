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Туризм
https://ria.ru/20200911/kurily-1577079866.html
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб пепла на высоту три километра, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:53
2020-09-11T15:53
туризм
парамушир
туризм
новости - туризм
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курильские острова
северо-курильск
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен — РИА Новости.</strong> Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб пепла на высоту три километра, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН."Взрыв поднял пепел до трех километров над уровнем моря в 10.34 (02.34 мск)", — говорится в сообщении.По данным KVERT, пепловый шлейф под влиянием ветра распространился на три километра к юго-востоку от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.Ранее специалисты ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ предупредили, что взрывная деятельность трех вулканов на Курильских островах и Камчатке может представлять угрозу для международных и местных авиалиний. Отмечалось, что пеплопады и грязекаменные потоки тало-дождевого и вулканического происхождения могут нарушить автомобильное сообщение и стать угрозой для туристов, спортсменов, изыскателей, находящихся в районах этих вулканов.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html
парамушир
курильские острова
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парамушир, туризм, новости - туризм, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова, северо-курильск

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра

15:53 11.09.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Пепловый выброс на вулкане Эбеко в Сахалинской области. 4 ноября 2018
Пепловый выброс на вулкане Эбеко в Сахалинской области. 4 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен — РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб пепла на высоту три километра, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
"Взрыв поднял пепел до трех километров над уровнем моря в 10.34 (02.34 мск)", — говорится в сообщении.
По данным KVERT, пепловый шлейф под влиянием ветра распространился на три километра к юго-востоку от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.
Ранее специалисты ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ предупредили, что взрывная деятельность трех вулканов на Курильских островах и Камчатке может представлять угрозу для международных и местных авиалиний. Отмечалось, что пеплопады и грязекаменные потоки тало-дождевого и вулканического происхождения могут нарушить автомобильное сообщение и стать угрозой для туристов, спортсменов, изыскателей, находящихся в районах этих вулканов.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
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ТуризмПарамуширТуризмНовости - ТуризмРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курильские островаСеверо-Курильск
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