https://ria.ru/20200911/kurily-1577079866.html

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту три километра

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб пепла на высоту три километра, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T15:53

2020-09-11T15:53

2020-09-11T15:53

туризм

парамушир

туризм

новости - туризм

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курильские острова

северо-курильск

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен — РИА Новости.</strong> Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб пепла на высоту три километра, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН."Взрыв поднял пепел до трех километров над уровнем моря в 10.34 (02.34 мск)", — говорится в сообщении.По данным KVERT, пепловый шлейф под влиянием ветра распространился на три километра к юго-востоку от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.Ранее специалисты ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ предупредили, что взрывная деятельность трех вулканов на Курильских островах и Камчатке может представлять угрозу для международных и местных авиалиний. Отмечалось, что пеплопады и грязекаменные потоки тало-дождевого и вулканического происхождения могут нарушить автомобильное сообщение и стать угрозой для туристов, спортсменов, изыскателей, находящихся в районах этих вулканов.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html

парамушир

курильские острова

северо-курильск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парамушир, туризм, новости - туризм, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова, северо-курильск