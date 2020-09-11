https://ria.ru/20200911/kuba-1577090467.html

Куба готова принимать россиян, а туроператоры — отправлять

Российский туризм продолжает оставаться приоритетом для Кубы, где созданы оптимальные условия для прибытия отдыхающих, особенно из России, как только будут... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:54

2020-09-11T16:54

2020-09-11T16:54

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

куба

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154924/71/1549247189_0:391:2946:2048_1400x0_80_0_0_fadd6a4d355d7d4fe98b14f2225afea4.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Российский туризм продолжает оставаться приоритетом для Кубы, где созданы оптимальные условия для прибытия отдыхающих, особенно из России, как только будут сняты ограничения на поездки в связи с пандемией Covid-19, <a href="https://www.tourprom.ru/news/47781/" target="_blank">сообщает</a> Турпром, со ссылкой на советника по туризму Кубы в России Хуана Карлоса Эскалона."Мы надеемся, что Россия откроет туристический поток на Кубу до конца года, и будем рады приветствовать российских туристов на наших пляжах", — сказал он.По словам советника, российские туроператоры уже сообщили о своей готовности немедленно возобновить работу, когда будут разрешены авиаперелеты на Кубу.Чиновник отметил, что в этом году ожидается 200 тысяч россиян, и более 70 тысяч уже прибыли в первые три месяца 2020 года, что на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.Россия занимает второе место по количеству путешественников на Кубе, первое — Канада.

https://ria.ru/20200812/1575707502.html

куба

канада

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм, куба, канада