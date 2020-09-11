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Туризм
https://ria.ru/20200911/kuba-1577090467.html
Куба готова принимать россиян, а туроператоры — отправлять
Российский туризм продолжает оставаться приоритетом для Кубы, где созданы оптимальные условия для прибытия отдыхающих, особенно из России, как только будут... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:54
2020-09-11T16:54
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
куба
канада
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Российский туризм продолжает оставаться приоритетом для Кубы, где созданы оптимальные условия для прибытия отдыхающих, особенно из России, как только будут сняты ограничения на поездки в связи с пандемией Covid-19, <a href="https://www.tourprom.ru/news/47781/" target="_blank">сообщает</a> Турпром, со ссылкой на советника по туризму Кубы в России Хуана Карлоса Эскалона."Мы надеемся, что Россия откроет туристический поток на Кубу до конца года, и будем рады приветствовать российских туристов на наших пляжах", — сказал он.По словам советника, российские туроператоры уже сообщили о своей готовности немедленно возобновить работу, когда будут разрешены авиаперелеты на Кубу.Чиновник отметил, что в этом году ожидается 200 тысяч россиян, и более 70 тысяч уже прибыли в первые три месяца 2020 года, что на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.Россия занимает второе место по количеству путешественников на Кубе, первое — Канада.
https://ria.ru/20200812/1575707502.html
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туризм, туристы, новости - туризм, куба, канада

Куба готова принимать россиян, а туроператоры — отправлять

16:54 11.09.2020
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© Depositphotos / duha127Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба
Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Depositphotos / duha127
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российский туризм продолжает оставаться приоритетом для Кубы, где созданы оптимальные условия для прибытия отдыхающих, особенно из России, как только будут сняты ограничения на поездки в связи с пандемией Covid-19, сообщает Турпром, со ссылкой на советника по туризму Кубы в России Хуана Карлоса Эскалона.
"Мы надеемся, что Россия откроет туристический поток на Кубу до конца года, и будем рады приветствовать российских туристов на наших пляжах", — сказал он.
По словам советника, российские туроператоры уже сообщили о своей готовности немедленно возобновить работу, когда будут разрешены авиаперелеты на Кубу.
Чиновник отметил, что в этом году ожидается 200 тысяч россиян, и более 70 тысяч уже прибыли в первые три месяца 2020 года, что на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Россия занимает второе место по количеству путешественников на Кубе, первое — Канада.
Международный аэропорт имени Ататюрка - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 18:48Туризм
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201010
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