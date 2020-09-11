https://ria.ru/20200911/krym-1577093498.html

Аксенов призвал наказать организаторов водной блокады Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал преступлением и попыткой создать гуманитарную катастрофу перекрытие подачи воды в Крым по Северо-крымскому каналу из Украины,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:19

2020-09-11T14:19

2020-09-11T14:19

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> назвал преступлением и попыткой создать гуманитарную катастрофу перекрытие подачи воды в Крым по Северо-крымскому каналу из <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, добавив, что против организаторов водной блокады необходимо возбудить уголовные дела.Ранее официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> своих обязательств по международным соглашениями."Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более 2 миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он поддержал заявление МИД России в отношении водной блокады, от себя добавив, что Россия должна завести уголовные дела в отношении ее организаторов. "Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет", - написал Аксенов.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> с августа введена режимная подача воды в дома.

https://ria.ru/20200907/krym-1576853572.html

https://ria.ru/20200825/krym-1576266491.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, в мире