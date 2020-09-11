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Аксенов призвал наказать организаторов водной блокады Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал преступлением и попыткой создать гуманитарную катастрофу перекрытие подачи воды в Крым по Северо-крымскому каналу из Украины,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:19
2020-09-11T14:19
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> назвал преступлением и попыткой создать гуманитарную катастрофу перекрытие подачи воды в Крым по Северо-крымскому каналу из <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, добавив, что против организаторов водной блокады необходимо возбудить уголовные дела.Ранее официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> своих обязательств по международным соглашениями."Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более 2 миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он поддержал заявление МИД России в отношении водной блокады, от себя добавив, что Россия должна завести уголовные дела в отношении ее организаторов. "Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет", - написал Аксенов.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> с августа введена режимная подача воды в дома.
https://ria.ru/20200907/krym-1576853572.html
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россия
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россия, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, в мире

Аксенов призвал наказать организаторов водной блокады Крыма

14:19 11.09.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал преступлением и попыткой создать гуманитарную катастрофу перекрытие подачи воды в Крым по Северо-крымскому каналу из Украины, добавив, что против организаторов водной блокады необходимо возбудить уголовные дела.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями.
Крым - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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"Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более 2 миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он поддержал заявление МИД России в отношении водной блокады, от себя добавив, что Россия должна завести уголовные дела в отношении ее организаторов. "Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет", - написал Аксенов.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.
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РоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымУкраинаВ мире
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