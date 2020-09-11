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Туризм
https://ria.ru/20200911/krym-1577080763.html
В Крыму рассказали об уникальности этого туристического сезона
Нынешний курортный сезон в Крыму стал беспрецедентным по уровню спроса у путешественников, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:06
2020-09-11T15:06
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
республика крым
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости.</strong> Нынешний курортный сезон в Крыму стал беспрецедентным по уровню спроса у путешественников, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.Из-за высокого спроса авиакомпании начали продлевать полеты на полуостров из различных регионов страны на осень, сообщает министерство.Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что популярность Крыма дает новые возможности для дальнейшего развития."Мы не просто выстояли, а выходим с большим плюсом, — подчеркнул он. — Для всей страны абсолютно четко стало понятно, что внутренний туризм — это не просто "деньги в семье". Это стимул для экономики, и единственный сектор в ней, который способен создавать такое количество рабочих мест, в том числе и в смежных отраслях. Крым в этом смысле оказался в авангарде. И у нас хорошие возможности для дальнейшего развития и реализации новых серьезных проектов".По его словам, уровень бронирования крымских здравниц на бархатный сезон составляет 70-80 процентов."При грамотном подходе они могут работать даже десять месяцев в году. Нет понятий высокого и низкого сезонов. Есть способность к ценообразованию", — подчеркнул министр.Всего за два месяца курортного сезона, с 1 июля по 1 сентября, на полуострове отдохнуло 3,5 миллиона туристов. С 1 по 31 августа — более двух миллионов туристов, что на 15,3 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года.
https://ria.ru/20200904/krym-1576778471.html
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туризм, туристы, новости - туризм, республика крым

В Крыму рассказали об уникальности этого туристического сезона

15:06 11.09.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевБереговая скала рядом с замком "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Нынешний курортный сезон в Крыму стал беспрецедентным по уровню спроса у путешественников, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

"По данным аналитиков, Крым в этом курортном сезоне стал лидером сразу по нескольким показателям", — говорится в информации.

Из-за высокого спроса авиакомпании начали продлевать полеты на полуостров из различных регионов страны на осень, сообщает министерство.
Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что популярность Крыма дает новые возможности для дальнейшего развития.
"Мы не просто выстояли, а выходим с большим плюсом, — подчеркнул он. — Для всей страны абсолютно четко стало понятно, что внутренний туризм — это не просто "деньги в семье". Это стимул для экономики, и единственный сектор в ней, который способен создавать такое количество рабочих мест, в том числе и в смежных отраслях. Крым в этом смысле оказался в авангарде. И у нас хорошие возможности для дальнейшего развития и реализации новых серьезных проектов".
По его словам, уровень бронирования крымских здравниц на бархатный сезон составляет 70-80 процентов.
"При грамотном подходе они могут работать даже десять месяцев в году. Нет понятий высокого и низкого сезонов. Есть способность к ценообразованию", — подчеркнул министр.
Всего за два месяца курортного сезона, с 1 июля по 1 сентября, на полуострове отдохнуло 3,5 миллиона туристов. С 1 по 31 августа — более двух миллионов туристов, что на 15,3 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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