Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/krym-1577078744.html
В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины
Водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями, заявила официальный... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:27
2020-09-11T11:27
мария захарова
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576261264_0:92:2732:1629_1400x0_80_0_0_2b593ab224e5d81b91875337c31a43eb.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Водную блокаду Крыма со стороны <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> можно квалифицировать как нарушение <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> своих обязательств по международным соглашениями, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Мы рассматриваем решение Украины лишить жителей Крыма пресной воды как коллективное наказание крымчан за свободный, сознательный выбор, который они сделали в марте 2014 года. Хотели бы сказать, что последствия введенной Киевом водной блокады губительны не только для полуострова, но и для южных регионов самой Украины", - сказала Захарова на брифинге.Как отметила официальный представитель МИД РФ, Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно, добровольно взяла на себя обязательства уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека.По ее словам, таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады "может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств", закрепленных в ряде международных соглашений.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
https://ria.ru/20200908/krym-1576937334.html
Говорить можно сколько угодно.Для этой недостраны-террористки окраины,ничего не доходит.А вот действовать и очень жёстко уже давно пора бы.
28
2
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576261264_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_422c63aa813df26298b17ec92b1609d0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, киев, украина, в мире

В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины

11:27 11.09.2020
2134
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем решение Украины лишить жителей Крыма пресной воды как коллективное наказание крымчан за свободный, сознательный выбор, который они сделали в марте 2014 года. Хотели бы сказать, что последствия введенной Киевом водной блокады губительны не только для полуострова, но и для южных регионов самой Украины", - сказала Захарова на брифинге.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно, добровольно взяла на себя обязательства уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека.
По ее словам, таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады "может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств", закрепленных в ряде международных соглашений.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 14:34
В Крыму призвали ООН начать преследование организаторов водной блокады
73820411
Обсудить 2
Мария ЗахароваКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Говорить можно сколько угодно.Для этой недостраны-террористки окраины,ничего не доходит.А вот действовать и очень жёстко уже давно пора бы.
11 сентября, 11:31
Sdox UkropSdox Ukrop
2501011
Рекомендуем
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Германия может заморозить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию
Роман Путин
ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина
Алексей Навальный
МВД выяснило, где Навальный ел перед посадкой в самолет
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Bloomberg: по крупнейшей экономике Европы нанесли серьезный удар
Посол Украины пересекает белорусскую границу
Посол Украины на границе с Белоруссией угрожал "дипломатической войной"
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Американские бомбардировщики отработали удары по России
Лавров пошутил о вмешательстве России в дела США
Лавров пошутил о втором месте России по "вмешательству" в дела США
Города мира. Варшава
В Польше запустили программу переезда специалистов и фирм из Белоруссии
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему в его работе нашли нарушения
Модели на показе в рамказ Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
Лучшие фото недели: охотница, дезинфицирующие ворота и ранний снегопад
Актер Михаил Ефремов
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Павел Торов
"Каждому нанес по 20 ножевых": сержант зарезал двоих и избежал тюрьмы
Актер Stevie Lee
Умер актер из "Американской истории ужасов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
22:41Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
Лента новостейМолния