https://ria.ru/20200911/krym-1577078744.html

В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины

Водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями, заявила официальный... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:27

2020-09-11T11:27

2020-09-11T11:27

мария захарова

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Водную блокаду Крыма со стороны <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> можно квалифицировать как нарушение <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> своих обязательств по международным соглашениями, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Мы рассматриваем решение Украины лишить жителей Крыма пресной воды как коллективное наказание крымчан за свободный, сознательный выбор, который они сделали в марте 2014 года. Хотели бы сказать, что последствия введенной Киевом водной блокады губительны не только для полуострова, но и для южных регионов самой Украины", - сказала Захарова на брифинге.Как отметила официальный представитель МИД РФ, Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно, добровольно взяла на себя обязательства уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека.По ее словам, таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады "может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств", закрепленных в ряде международных соглашений.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

https://ria.ru/20200908/krym-1576937334.html

Sdox Ukrop Говорить можно сколько угодно.Для этой недостраны-террористки окраины,ничего не доходит.А вот действовать и очень жёстко уже давно пора бы. 28

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киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, киев, украина, в мире