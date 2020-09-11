https://ria.ru/20200911/kozak-1577119063.html

Козак подвел итоги встречи политсоветников "нормандской четверки"

В Берлине состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в Донбассе, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T21:20

2020-09-11T21:20

2020-09-11T22:57

россия

"нормандская четверка"

донбасс

дмитрий козак

берлин (город)

политика

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<strong>БЕРЛИН, 11 сен — РИА Новости.</strong> В Берлине состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, сообщил замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a>."К сожалению, не могу похвастаться, что <...> достигли согласованных решений", — сказал он по итогам переговоров политических советников глав государств и правительств "нормандского формата".Козак отметил, что стороны договорились продолжить диалог на уровне помощников, но по итогам встречи "прорывов нет".Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в Берлине. Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. Москва требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря 2019 года.

https://ria.ru/20200824/donbass-1576239022.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, "нормандская четверка", донбасс, дмитрий козак, берлин (город), политика