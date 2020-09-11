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Козак подвел итоги встречи политсоветников "нормандской четверки"
В Берлине состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в Донбассе, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T21:20
2020-09-11T22:57
россия
"нормандская четверка"
донбасс
дмитрий козак
берлин (город)
политика
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<strong>БЕРЛИН, 11 сен — РИА Новости.</strong> В Берлине состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, сообщил замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a>."К сожалению, не могу похвастаться, что &lt;...&gt; достигли согласованных решений", — сказал он по итогам переговоров политических советников глав государств и правительств "нормандского формата".Козак отметил, что стороны договорились продолжить диалог на уровне помощников, но по итогам встречи "прорывов нет".Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в Берлине. Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. Москва требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря 2019 года.
https://ria.ru/20200824/donbass-1576239022.html
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россия
донбасс
берлин (город)
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россия, "нормандская четверка", донбасс, дмитрий козак, берлин (город), политика

Козак подвел итоги встречи политсоветников "нормандской четверки"

21:20 11.09.2020 (обновлено: 22:57 11.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 11 сен — РИА Новости. В Берлине состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в Донбассе, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
"К сожалению, не могу похвастаться, что <...> достигли согласованных решений", — сказал он по итогам переговоров политических советников глав государств и правительств "нормандского формата".
Козак отметил, что стороны договорились продолжить диалог на уровне помощников, но по итогам встречи "прорывов нет".

"Договорились, что будет поддержан режим тишины, режим прекращения огня, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, выполняться, те механизмы обеспечения режима прекращения огня будут выполняться как с одной, так и с другой стороны", — заключил он.

Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в Берлине. Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. Москва требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря 2019 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 13:55
Захарова оценила возможность встречи в "нормандском формате" в сентябре
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Россия"Нормандская четверка"ДонбассДмитрий КозакБерлин (город)Политика
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