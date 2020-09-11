https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577098069.html

В Удмуртии вернули обязательный масочный режим

Глава Удмуртии Александр Бречалов указом вернул в регионе обязательный масочный режим в общественных местах из-за роста числа заболевших коронавирусной... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T15:14

2020-09-11T15:14

2020-09-11T15:30

александр бречалов

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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<strong>УФА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> указом вернул в регионе обязательный масочный режим в общественных местах из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает правительство республики.В сообщении говорится, что с 11 сентября в Удмуртии действует обязательный масочный режим. Согласно распоряжению главы региона, жители республики должны использовать маски при посещении магазинов и объектов, где оказывают услуги, при поездках на общественном транспорте, а также в такси, при нахождении на остановках общественного транспорта, в зданиях вокзалов, при посещении органов власти, государственных и муниципальных учреждений."В свою очередь, владельцы зданий и помещений, где оказываются услуги, должны информировать о необходимости использовать маски, торговые сети и иные организации розничной торговли должны обеспечить масками граждан без масок", - сообщает правительство <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a>."Причина - рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и, что самое важное, увеличение количества тяжелых форм течения болезни у людей с хроническими заболеваниями", - <a href="https://www.instagram.com/p/CE_tfg_qT3B/" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>на своей странице в Instagram глава региона Александр Бречалов.Минздрав Удмуртии сообщает, что за последние сутки в республике коронавирус подтвердился у 61 жителя. Всего на 11 сентября в Удмуртии зарегистрировано 3773 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2903 человека выздоровели, 72 умерли. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200911/privivka-1577087927.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, удмуртская республика (удмуртия), общество