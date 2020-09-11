https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577086703.html

В России выявили максимальное число новых случаев COVID-19 с конца июля

Число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5504, что стало рекордом с конца июля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:59

2020-09-11T12:59

2020-09-11T13:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости</strong>. Число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5504, что стало рекордом с конца июля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. Среди новых заразившихся у 1240 человек (22,5%) болезнь проходит без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 1 051 874 случая заражения коронавирусной инфекцией, темп прироста — 0,5%. Лидером по числу заболевших по-прежнему остается Москва (698). Это тоже рекорд, больше зараженных (745) было 30 июня. За ней следуют Санкт-Петербург (216) и Московская область (175). Последний раз больше новых случаев было зафиксировано 30 июля, когда диагноз подтвердился у 5509 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577068966.html

SkyLark Project Эй! Фальстарт! Выборы не прошли ещё! Но вообще да - 20 сентября уже близко, прям как по расписанию. 13

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россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество