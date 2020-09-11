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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577086703.html
В России выявили максимальное число новых случаев COVID-19 с конца июля
Число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5504, что стало рекордом с конца июля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:59
2020-09-11T13:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости</strong>. Число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5504, что стало рекордом с конца июля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. Среди новых заразившихся у 1240 человек (22,5%) болезнь проходит без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 1 051 874 случая заражения коронавирусной инфекцией, темп прироста — 0,5%. Лидером по числу заболевших по-прежнему остается Москва (698). Это тоже рекорд, больше зараженных (745) было 30 июня. За ней следуют Санкт-Петербург (216) и Московская область (175). Последний раз больше новых случаев было зафиксировано 30 июля, когда диагноз подтвердился у 5509 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577068966.html
Эй! Фальстарт! Выборы не прошли ещё! Но вообще да - 20 сентября уже близко, прям как по расписанию.
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6
россия
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России выявили максимальное число новых случаев COVID-19 с конца июля

12:59 11.09.2020 (обновлено: 13:03 11.09.2020)
11233
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5504, что стало рекордом с конца июля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Среди новых заразившихся у 1240 человек (22,5%) болезнь проходит без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 1 051 874 случая заражения коронавирусной инфекцией, темп прироста — 0,5%.
Лидером по числу заболевших по-прежнему остается Москва (698). Это тоже рекорд, больше зараженных (745) было 30 июня. За ней следуют Санкт-Петербург (216) и Московская область (175).
Последний раз больше новых случаев было зафиксировано 30 июля, когда диагноз подтвердился у 5509 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажиры на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Эй! Фальстарт! Выборы не прошли ещё! Но вообще да - 20 сентября уже близко, прям как по расписанию.
11 сентября, 13:07
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