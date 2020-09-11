https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577075972.html
В России за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом
За сутки в России умерли 102 человека с COVID-19, за все время — 18 365, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:33
2020-09-11T10:33
2020-09-11T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
санкт-петербург
общество
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:195:2950:1854_1400x0_80_0_0_5ee28d9d90fee12b8227af762bb32aa2.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 102 человека с COVID-19, за все время — 18 365, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 17 пациентов за сутки умерли в Санкт-Петербурге, девять - в Москве.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/vaktsina-1577059631.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, санкт-петербург, общество