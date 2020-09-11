Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577075972.html
В России за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом
За сутки в России умерли 102 человека с COVID-19, за все время — 18 365, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:33
2020-09-11T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:195:2950:1854_1400x0_80_0_0_5ee28d9d90fee12b8227af762bb32aa2.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 102 человека с COVID-19, за все время — 18 365, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 17 пациентов за сутки умерли в Санкт-Петербурге, девять - в Москве.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/vaktsina-1577059631.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_110:0:2841:2048_1400x0_80_0_0_86c6851fc10784239a70a9843e3f927e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом

10:33 11.09.2020
125
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. За сутки в России умерли 102 человека с COVID-19, за все время — 18 365, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 102 летальных случая... За весь период по России умерло 18 365 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 17 пациентов за сутки умерли в Санкт-Петербурге, девять - в Москве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 18:55
Разработчик вакцины от COVID-19 объяснил схему ее введения
000600
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
В России за сутки вылечились от коронавируса 5734 пациента
Работа станции скорой медицинской помощи
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве выявили 698 новых случаев COVID-19
Алексей Навальный
В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
В Белоруссии адвокат члена КС Знака обжаловал его заключение под стражу
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 5504 новых случая коронавируса
Василий Усольцев
Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
Здание Белого дома в Вашингтоне
Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
Лучник стреляет из лука
Бразильского специалиста по коренным народам убили при изучении племени
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
Салон эконом-класса дальнемагистрального пассажирского самолета Airbus A350 XWB в аропорту Шереметьево
Неожиданная поза стюардессы в самолете поразила пользователей Сети
Шихан Куштау
Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
Цифровой избирательный участок для электронного голосования
В Москве треть избирателей проголосовали онлайн в первые два часа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
11:13Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
11:13В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
11:12Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
11:09В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
11:03Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
10:52МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
10:49МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
10:49В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
10:48Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
10:47Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
10:47Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:44В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
10:36Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
10:34В России за сутки вылечились от коронавируса 5734 пациента
10:34В Белоруссии адвокат члена КС Знака обжаловал его заключение под стражу
10:33В России за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом
10:33В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
10:33Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
10:32В России выявили 5504 новых случая коронавируса
Лента новостейМолния