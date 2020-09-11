https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577075826.html
В России выявили 5504 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 5504 новых случая COVID-19, умерли 102 человека, выписались из больниц — 5734, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:32
2020-09-11T10:32
2020-09-11T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 5504 новых случая COVID-19, умерли 102 человека, выписались из больниц — 5734, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом у 1240 заразившихся (22,5 процента) болезнь протекает бессимптомно.Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 698. Еще 216 случаев выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 175 — в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>.Наименьшие показатели отмечены в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a>, где за сутки зафиксировали пять новых случаев, и в Ненецком и Чукотском автономном округах — по два. Накануне сообщалось о 5363 новых случаях COVID-19. Темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.В целом число инфицированных в России достигло 1 051 874 человек. Скончались за все время с начала пандемии 18 365 человек, вылечились — 868 107.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается 27,7 миллиона заразившихся коронавирусом, 900 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,2 миллиона. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество