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https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577073715.html
Ученые разработали маску, отслеживающую признаки COVID-19
Сингапурские ученые разработали специальную систему датчиков, способную фиксировать признаки заражения COVID-19, ее можно встроить в любую маску, передает... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T09:42
2020-09-11T09:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сингапур (страна)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Сингапурские ученые разработали специальную систему датчиков, способную фиксировать признаки заражения COVID-19, ее можно встроить в любую маску, передает газета <a href="https://www.straitstimes.com/global" target="_blank">Straits Times.</a>Специалисты создали специальную "систему мониторинга", датчики которой позволяют собирать данные о температуре тела, насыщении крови кислородом (сатурации), артериальном давлении и частоте сердцебиения. На основе этих показателей можно сделать вывод о заражении коронавирусом.Система, разработанная специалистами, состоит из сенсоров, которые покрыты полимерным материалом – он используется для изготовления детских игрушек. Материал, в который устанавливаются датчики, по заверениям ученых, гибок и водоустойчив. Туда также встроен передатчик сигнала Bluetooth, при помощи которого можно отправлять данные на приложение для смартфона в режиме реального времени.Всю эту систему можно вшить, по словам профессора, в многоразовую или одноразовую маску, в те области, с которыми соприкасаются щеки. Теоретически маску, снабженную чипами, можно постирать и использовать повторно.Также "умные маски" могут использоваться в больницах для удаленного наблюдения за показателями больных COVID-19.Исследователи планируют провести клинические испытания своей системы ближе к концу сентября, с надеждой вывести ее на рынок в будущем. Производство одной системы в лабораторных условиях стоит около 50 сингапурских долларов (примерно 36,5 доллара <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), но, если производство станет массовым, стоимость одной такой маски будет стоить около 20 сингапурских долларов (в районе 14,6 доллара США).По последним данным минздрава, в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> выявлено свыше 57,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 27 заболевших, из больниц выписано более 2,3 тысячи человек, изоляция закончилась для 54,2 тысячи заразившихся.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577022632.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сингапур (страна), сша, в мире

Ученые разработали маску, отслеживающую признаки COVID-19

09:42 11.09.2020 (обновлено: 09:43 11.09.2020)
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© Рамиль СитдиковДевушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Рамиль Ситдиков
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сингапурские ученые разработали специальную систему датчиков, способную фиксировать признаки заражения COVID-19, ее можно встроить в любую маску, передает газета Straits Times.
Специалисты создали специальную "систему мониторинга", датчики которой позволяют собирать данные о температуре тела, насыщении крови кислородом (сатурации), артериальном давлении и частоте сердцебиения. На основе этих показателей можно сделать вывод о заражении коронавирусом.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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"Мы увидели, что когда пациенты с COVID-19 находились в палатах-изоляторах, медработники должны были входить туда снимать показатели температуры и показатели насыщения крови кислородом каждые 30 минут или около того… Поэтому мы задались вопросом: можно ли помочь работникам, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом, и снизить риски, с которыми они сталкиваются", - заявил газете профессор и исполнительный директор Института исследования материалов и инженерного дела Ло Сянь Цзюнь.
Система, разработанная специалистами, состоит из сенсоров, которые покрыты полимерным материалом – он используется для изготовления детских игрушек. Материал, в который устанавливаются датчики, по заверениям ученых, гибок и водоустойчив. Туда также встроен передатчик сигнала Bluetooth, при помощи которого можно отправлять данные на приложение для смартфона в режиме реального времени.
Всю эту систему можно вшить, по словам профессора, в многоразовую или одноразовую маску, в те области, с которыми соприкасаются щеки. Теоретически маску, снабженную чипами, можно постирать и использовать повторно.
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Также "умные маски" могут использоваться в больницах для удаленного наблюдения за показателями больных COVID-19.
Исследователи планируют провести клинические испытания своей системы ближе к концу сентября, с надеждой вывести ее на рынок в будущем. Производство одной системы в лабораторных условиях стоит около 50 сингапурских долларов (примерно 36,5 доллара США), но, если производство станет массовым, стоимость одной такой маски будет стоить около 20 сингапурских долларов (в районе 14,6 доллара США).
По последним данным минздрава, в Сингапуре выявлено свыше 57,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 27 заболевших, из больниц выписано более 2,3 тысячи человек, изоляция закончилась для 54,2 тысячи заразившихся.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сингапур (страна)СШАВ мире
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