https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577073715.html

Ученые разработали маску, отслеживающую признаки COVID-19

Сингапурские ученые разработали специальную систему датчиков, способную фиксировать признаки заражения COVID-19, ее можно встроить в любую маску, передает... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:42

2020-09-11T09:42

2020-09-11T09:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сингапур (страна)

сша

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Сингапурские ученые разработали специальную систему датчиков, способную фиксировать признаки заражения COVID-19, ее можно встроить в любую маску, передает газета <a href="https://www.straitstimes.com/global" target="_blank">Straits Times.</a>Специалисты создали специальную "систему мониторинга", датчики которой позволяют собирать данные о температуре тела, насыщении крови кислородом (сатурации), артериальном давлении и частоте сердцебиения. На основе этих показателей можно сделать вывод о заражении коронавирусом.Система, разработанная специалистами, состоит из сенсоров, которые покрыты полимерным материалом – он используется для изготовления детских игрушек. Материал, в который устанавливаются датчики, по заверениям ученых, гибок и водоустойчив. Туда также встроен передатчик сигнала Bluetooth, при помощи которого можно отправлять данные на приложение для смартфона в режиме реального времени.Всю эту систему можно вшить, по словам профессора, в многоразовую или одноразовую маску, в те области, с которыми соприкасаются щеки. Теоретически маску, снабженную чипами, можно постирать и использовать повторно.Также "умные маски" могут использоваться в больницах для удаленного наблюдения за показателями больных COVID-19.Исследователи планируют провести клинические испытания своей системы ближе к концу сентября, с надеждой вывести ее на рынок в будущем. Производство одной системы в лабораторных условиях стоит около 50 сингапурских долларов (примерно 36,5 доллара <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), но, если производство станет массовым, стоимость одной такой маски будет стоить около 20 сингапурских долларов (в районе 14,6 доллара США).По последним данным минздрава, в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> выявлено свыше 57,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 27 заболевших, из больниц выписано более 2,3 тысячи человек, изоляция закончилась для 54,2 тысячи заразившихся.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html

https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577022632.html

сингапур (страна)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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