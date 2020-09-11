https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html

Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва". РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T07:08

2020-09-11T07:08

2020-09-11T08:43

онкология

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

анастасия ракова

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:248:3072:1976_1400x0_80_0_0_86729b1decac12af5e3934ee54f525b7.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Врач-иммунолог <a href="https://ria.ru/person_vladislav-zhemchugov/" target="_blank">Владислав Жемчугов</a> перечислил заболевания, при которых вакцинация от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> абсолютно противопоказана, пишет "<a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерняя Москва</a>".Среди них специалист отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, <a href="https://ria.ru/keyword_onkologija/" target="_blank">онкологические</a>.Медик напомнил, что все вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач.Кроме того, Жемчугов отнес к абсолютному противопоказанию к вакцинации от COVID-19 воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, а также красную волчанку.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, его производят совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Ранее заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что в среду в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577059306.html

https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577048760.html

Антивирус Пусть параноики прививаются, нормальные люди все здоровы. 335

Olga Mironova Противопоказание- живой организм 275

22

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онкология, владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество