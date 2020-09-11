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https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва". РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T07:08
2020-09-11T08:43
онкология
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
анастасия ракова
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Врач-иммунолог <a href="https://ria.ru/person_vladislav-zhemchugov/" target="_blank">Владислав Жемчугов</a> перечислил заболевания, при которых вакцинация от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> абсолютно противопоказана, пишет "<a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерняя Москва</a>".Среди них специалист отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, <a href="https://ria.ru/keyword_onkologija/" target="_blank">онкологические</a>.Медик напомнил, что все вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач.Кроме того, Жемчугов отнес к абсолютному противопоказанию к вакцинации от COVID-19 воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, а также красную волчанку.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, его производят совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Ранее заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что в среду в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577059306.html
https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577048760.html
Пусть параноики прививаются, нормальные люди все здоровы.
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Противопоказание- живой организм
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онкология, владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

07:08 11.09.2020 (обновлено: 08:43 11.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва".
Среди них специалист отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкологические.

"Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание", — пояснил Жемчугов.

Медик напомнил, что все вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач.
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Вчера, 18:48Распространение нового коронавируса
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Кроме того, Жемчугов отнес к абсолютному противопоказанию к вакцинации от COVID-19 воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, а также красную волчанку.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, его производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в среду в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОнкологияВладислав ЖемчуговКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Популярные комментарии
Пусть параноики прививаются, нормальные люди все здоровы.
11 сентября, 08:47
ААнтивирус
1813001148
Противопоказание- живой организм
11 сентября, 08:14
Olga MironovaOlga Mironova
178720187
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