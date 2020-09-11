Презентация книги Александра Бондаренко "Алексей Ботян"
16 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги Александра Бондаренко "Алексей Ботян" из серии "Жизнь замечательных людей".
Задать вопрос
Участники:
- автор книги Александр БОНДАРЕНКО;
- офицер ГСН "Альфа" и ГСН "Гром" КГБ СССР, полковник Сергей ГОЛОВ;
- президент Ассоциации Группы специального назначения "Вымпел", полковник Валерий ПОПОВ;
- ветеран госбезопасности, генерал-майор Анатолий КАЛИМАН;
- дочь А.Н. Ботяна Ирина БАБОШКИНА.
Почти вся биография полковника внешней разведки Алексея Николаевича Ботяна (1917–2020 гг.) скрыта под грифом "Совершенно секретно", но и того немногого, что мы о нем знаем, хватило бы на несколько остросюжетных книг. Он вступил во Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года и в первые дни войны сбил три "юнкерса".
Во время Великой Отечественной он воевал за линией фронта в составе оперативной группы НКВД "Олимп", принимал участие во многих дерзких операциях против гитлеровских войск и бандитского подполья на Западной Украине. Он взорвал Овручский гебитскомиссариат в сентябре 1943 года и спас от разрушения Краков в январе 1945-го, за что дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но только в 2007 году получил Золотую Звезду Героя России. После войны он в качестве разведчика-нелегала работал в Европе, а затем принимал активное участие в подготовке бойцов Группы специального назначения "Вымпел".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- автор книги Александр БОНДАРЕНКО;
- офицер ГСН "Альфа" и ГСН "Гром" КГБ СССР, полковник Сергей ГОЛОВ;
- президент Ассоциации Группы специального назначения "Вымпел", полковник Валерий ПОПОВ;
- ветеран госбезопасности, генерал-майор Анатолий КАЛИМАН;
- дочь А.Н. Ботяна Ирина БАБОШКИНА.
Почти вся биография полковника внешней разведки Алексея Николаевича Ботяна (1917–2020 гг.) скрыта под грифом "Совершенно секретно", но и того немногого, что мы о нем знаем, хватило бы на несколько остросюжетных книг. Он вступил во Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года и в первые дни войны сбил три "юнкерса".
Во время Великой Отечественной он воевал за линией фронта в составе оперативной группы НКВД "Олимп", принимал участие во многих дерзких операциях против гитлеровских войск и бандитского подполья на Западной Украине. Он взорвал Овручский гебитскомиссариат в сентябре 1943 года и спас от разрушения Краков в январе 1945-го, за что дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но только в 2007 году получил Золотую Звезду Героя России. После войны он в качестве разведчика-нелегала работал в Европе, а затем принимал активное участие в подготовке бойцов Группы специального назначения "Вымпел".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru