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Презентация книги Александра Бондаренко "Алексей Ботян"
16 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги Александра Бондаренко "Алексей Ботян" из серии "Жизнь замечательных людей".
2020-09-11T12:09
2020-09-11T12:09
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200916/952897648.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- автор книги&nbsp;Александр БОНДАРЕНКО;<br>- офицер ГСН&nbsp;"Альфа"&nbsp;и ГСН&nbsp;"Гром"&nbsp;КГБ СССР, полковник Сергей ГОЛОВ;<br>- президент&nbsp;Ассоциации Группы специального назначения "Вымпел", полковник Валерий ПОПОВ;<br>- ветеран госбезопасности, генерал-майор Анатолий КАЛИМАН;<br>- дочь А.Н. Ботяна Ирина&nbsp;БАБОШКИНА.<br><br>Почти вся&nbsp;биография полковника&nbsp;внешней разведки Алексея Николаевича Ботяна (1917–2020 гг.) скрыта под грифом "Совершенно секретно", но и того немногого, что мы о нем знаем, хватило бы на несколько остросюжетных книг.&nbsp;Он вступил во Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года и в первые дни войны сбил три "юнкерса". <br>Во время Великой Отечественной он воевал за линией фронта в составе оперативной группы НКВД "Олимп", принимал участие во многих дерзких операциях против гитлеровских войск и бандитского подполья на Западной Украине. Он взорвал Овручский гебитскомиссариат в сентябре 1943 года&nbsp;и спас от разрушения Краков в&nbsp;январе&nbsp;1945-го, за что дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но только в 2007 году&nbsp;получил Золотую Звезду&nbsp;Героя России.&nbsp;После войны он в качестве разведчика-нелегала работал в Европе, а затем принимал активное участие в подготовке бойцов Группы специального назначения "Вымпел".<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация книги Александра Бондаренко "Алексей Ботян"

12:09 11.09.2020
18
16 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги Александра Бондаренко "Алексей Ботян" из серии "Жизнь замечательных людей".
Задать вопрос

Участники:
- автор книги Александр БОНДАРЕНКО;
- офицер ГСН "Альфа" и ГСН "Гром" КГБ СССР, полковник Сергей ГОЛОВ;
- президент Ассоциации Группы специального назначения "Вымпел", полковник Валерий ПОПОВ;
- ветеран госбезопасности, генерал-майор Анатолий КАЛИМАН;
- дочь А.Н. Ботяна Ирина БАБОШКИНА.

Почти вся биография полковника внешней разведки Алексея Николаевича Ботяна (1917–2020 гг.) скрыта под грифом "Совершенно секретно", но и того немногого, что мы о нем знаем, хватило бы на несколько остросюжетных книг. Он вступил во Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года и в первые дни войны сбил три "юнкерса".
Во время Великой Отечественной он воевал за линией фронта в составе оперативной группы НКВД "Олимп", принимал участие во многих дерзких операциях против гитлеровских войск и бандитского подполья на Западной Украине. Он взорвал Овручский гебитскомиссариат в сентябре 1943 года и спас от разрушения Краков в январе 1945-го, за что дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но только в 2007 году получил Золотую Звезду Героя России. После войны он в качестве разведчика-нелегала работал в Европе, а затем принимал активное участие в подготовке бойцов Группы специального назначения "Вымпел".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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