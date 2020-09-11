https://ria.ru/20200911/kniga-1577083260.html

Презентация книги Александра Бондаренко "Алексей Ботян"

16 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги Александра Бондаренко "Алексей Ботян" из серии "Жизнь замечательных людей".

2020-09-11T12:09

2020-09-11T12:09

2020-09-11T12:09

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200916/952897648.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- автор книги Александр БОНДАРЕНКО;<br>- офицер ГСН "Альфа" и ГСН "Гром" КГБ СССР, полковник Сергей ГОЛОВ;<br>- президент Ассоциации Группы специального назначения "Вымпел", полковник Валерий ПОПОВ;<br>- ветеран госбезопасности, генерал-майор Анатолий КАЛИМАН;<br>- дочь А.Н. Ботяна Ирина БАБОШКИНА.<br><br>Почти вся биография полковника внешней разведки Алексея Николаевича Ботяна (1917–2020 гг.) скрыта под грифом "Совершенно секретно", но и того немногого, что мы о нем знаем, хватило бы на несколько остросюжетных книг. Он вступил во Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года и в первые дни войны сбил три "юнкерса". <br>Во время Великой Отечественной он воевал за линией фронта в составе оперативной группы НКВД "Олимп", принимал участие во многих дерзких операциях против гитлеровских войск и бандитского подполья на Западной Украине. Он взорвал Овручский гебитскомиссариат в сентябре 1943 года и спас от разрушения Краков в январе 1945-го, за что дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но только в 2007 году получил Золотую Звезду Героя России. После войны он в качестве разведчика-нелегала работал в Европе, а затем принимал активное участие в подготовке бойцов Группы специального назначения "Вымпел".<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы