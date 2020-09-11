https://ria.ru/20200911/klimova-1577091006.html

Подписчики Екатерины Климовой обрушились на нее из-за купальника

Актриса Екатерина Климова выложила в своем инстаграме фотографии с отдыха в Турции и разочаровала фанатов "старомодным" купальником. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:48

2020-09-11T13:48

2020-09-11T13:48

екатерина климова

турция

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Актриса Екатерина Климова выложила в своем инстаграме фотографии с отдыха в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и разочаровала фанатов "старомодным" купальником.Поклонники Екатерины не оценили пляжный наряд телесного цвета."Плохой бесцветный купальник!", — написала dog_mimicry."Купальник бабушкин?", — поинтересовался ferum454."Такая супер красавица, но…купальник — жуть. Катюша, и где ты его взяла?", — спросила <br> kolesnikovaolga95.

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина климова, турция