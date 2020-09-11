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Подписчики Екатерины Климовой обрушились на нее из-за купальника
Актриса Екатерина Климова выложила в своем инстаграме фотографии с отдыха в Турции и разочаровала фанатов "старомодным" купальником. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:48
2020-09-11T13:48
екатерина климова
турция
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Актриса Екатерина Климова выложила в своем инстаграме фотографии с отдыха в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и разочаровала фанатов "старомодным" купальником.Поклонники Екатерины не оценили пляжный наряд телесного цвета."Плохой бесцветный купальник!", — написала dog_mimicry."Купальник бабушкин?", — поинтересовался ferum454."Такая супер красавица, но…купальник — жуть. Катюша, и где ты его взяла?", — спросила <br> kolesnikovaolga95.
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
екатерина климова, турция

Подписчики Екатерины Климовой обрушились на нее из-за купальника

13:48 11.09.2020
7001
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Климова
Актриса Екатерина Климова - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Актриса Екатерина Климова выложила в своем инстаграме фотографии с отдыха в Турции и разочаровала фанатов "старомодным" купальником.
Поклонники Екатерины не оценили пляжный наряд телесного цвета.
"Плохой бесцветный купальник!", — написала dog_mimicry.
"Купальник бабушкин?", — поинтересовался ferum454.
"Такая супер красавица, но…купальник — жуть. Катюша, и где ты его взяла?", — спросила
kolesnikovaolga95.
400002
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Екатерина КлимоваТурция
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