https://ria.ru/20200911/klimova-1577091006.html
Подписчики Екатерины Климовой обрушились на нее из-за купальника
Актриса Екатерина Климова выложила в своем инстаграме фотографии с отдыха в Турции и разочаровала фанатов "старомодным" купальником. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:48
2020-09-11T13:48
2020-09-11T13:48
екатерина климова
турция
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Актриса Екатерина Климова выложила в своем инстаграме фотографии с отдыха в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и разочаровала фанатов "старомодным" купальником.Поклонники Екатерины не оценили пляжный наряд телесного цвета."Плохой бесцветный купальник!", — написала dog_mimicry."Купальник бабушкин?", — поинтересовался ferum454."Такая супер красавица, но…купальник — жуть. Катюша, и где ты его взяла?", — спросила <br> kolesnikovaolga95.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина климова, турция