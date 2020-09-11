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https://ria.ru/20200911/kamera-1577109137.html
Ефремова перевели в новую камеру
Михаила Ефремова перевели из карантинной камеры в обычную, сообщил RT член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов, который посетил актера в СИЗО. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:06
2020-09-11T18:06
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
общественная наблюдательная комиссия
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> перевели из карантинной камеры в обычную, сообщил <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a> член <a href="http://ria.ru/organization_2dd2634cf8de9dda20b56bb97d911ab8/" target="_blank" data-auto="true">Общественной наблюдательной комиссии</a> Георгий Иванов, который посетил актера в СИЗО.Он подчеркнул, что у артиста нет претензий к условиям содержания, в камере есть телевизор и холодильник."Ефремов сказал, что один его сосед обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой — по какому-то делу, связанному со строительством", — рассказал Иванов.Артист также сообщил, что у него прекрасные отношения с сокамерниками.Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, который скончался спустя несколько часов в больнице.Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков.После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
https://ria.ru/20200911/efremov-1577088563.html
https://ria.ru/20200911/pashaev-1577084435.html
Кондиционера и джакузи не хватает.
17
Хорошие сокамерники, хороший дом (с телевизором и холодильником)— что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?..
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россия
РИА Новости
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Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, общественная наблюдательная комиссия, михаил ефремов, происшествия

Ефремова перевели в новую камеру

18:06 11.09.2020
11895
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Михаила Ефремова перевели из карантинной камеры в обычную, сообщил RT член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов, который посетил актера в СИЗО.
Он подчеркнул, что у артиста нет претензий к условиям содержания, в камере есть телевизор и холодильник.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 13:15
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
"Ефремов сказал, что один его сосед обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой — по какому-то делу, связанному со строительством", — рассказал Иванов.
Артист также сообщил, что у него прекрасные отношения с сокамерниками.
Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который скончался спустя несколько часов в больнице.
Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков.
После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияОбщественная наблюдательная комиссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Кондиционера и джакузи не хватает.
11 сентября, 18:20
НВНиколай Васильевич
1041200
Хорошие сокамерники, хороший дом (с телевизором и холодильником)— что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?..
11 сентября, 18:40
Чипалина ЛукинЧипалина Лукин
4100100
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