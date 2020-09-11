https://ria.ru/20200911/kamera-1577109137.html

Ефремова перевели в новую камеру

Михаила Ефремова перевели из карантинной камеры в обычную, сообщил RT член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов, который посетил актера в СИЗО. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T18:06

2020-09-11T18:06

2020-09-11T18:06

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

общественная наблюдательная комиссия

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> перевели из карантинной камеры в обычную, сообщил <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a> член <a href="http://ria.ru/organization_2dd2634cf8de9dda20b56bb97d911ab8/" target="_blank" data-auto="true">Общественной наблюдательной комиссии</a> Георгий Иванов, который посетил актера в СИЗО.Он подчеркнул, что у артиста нет претензий к условиям содержания, в камере есть телевизор и холодильник."Ефремов сказал, что один его сосед обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой — по какому-то делу, связанному со строительством", — рассказал Иванов.Артист также сообщил, что у него прекрасные отношения с сокамерниками.Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, который скончался спустя несколько часов в больнице.Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков.После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

https://ria.ru/20200911/efremov-1577088563.html

https://ria.ru/20200911/pashaev-1577084435.html

Николай Васильевич Кондиционера и джакузи не хватает. 17

Чипалина Лукин Хорошие сокамерники, хороший дом (с телевизором и холодильником)— что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?.. 15

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, общественная наблюдательная комиссия, михаил ефремов, происшествия