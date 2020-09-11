Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200911/kair-1577084593.html
Туристов не пустят на рейсы в Каир без отрицательного теста на COVID
Российская национальная авиакомпания не сможет допустить к перелету в Каир (Египет) пассажиров без документа об отрицательном результате ПЦР-теста на... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:13
2020-09-11T13:13
туризм
туризм
туристы
авиакомпании
новости - туризм
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568776753_0:151:3104:1897_1400x0_80_0_0_7e5fc4dd4aedf28814ea271c89f900e2.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Российская национальная авиакомпания не сможет допустить к перелету в Каир (Египет) пассажиров без документа об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сообщила журналистам пресс секретарь перевозчика Юлия Спивакова.Прерванные из-за пандемии коронавируса перелеты из Москвы в Каир возобновились 9 сентября.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С 1 августа РФ возобновила полеты в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того — в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились маршруты на турецкие курорты — Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа — полеты в Швейцарию.Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
москва
стамбул
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568776753_187:0:2918:2048_1400x0_80_0_0_c5118d992e60f653752d17626d73925c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, авиакомпании, новости - туризм, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, стамбул, египет

Туристов не пустят на рейсы в Каир без отрицательного теста на COVID

13:13 11.09.2020
281
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВ Шереметьево усилили санитарный контроль в связи с коронавирусом
В Шереметьево усилили санитарный контроль в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российская национальная авиакомпания не сможет допустить к перелету в Каир (Египет) пассажиров без документа об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сообщила журналистам пресс секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
Прерванные из-за пандемии коронавируса перелеты из Москвы в Каир возобновились 9 сентября.
"Компания обращает внимание пассажиров, которые летят в Египет, что при въезде в Каир всем гражданам от 6 лет при себе необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Срок его действия составляет 48 часов. Пассажиров, у которых не будет соответствующего документа, "Аэрофлот" не сможет допустить к перелету", — сказала Спивакова.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 1 августа РФ возобновила полеты в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того — в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились маршруты на турецкие курорты — Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа — полеты в Швейцарию.
Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.
Местный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 08:00Туризм
Летим в Египет? Что ждет туристов на Красном море
200020
ТуризмТуризмтуристыавиакомпанииНовости - ТуризмАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваСтамбулЕгипет
Рекомендуем
Министр иностранных дел Сергей Лавров
США "отлынивают" от обсуждения "вмешательства" в их дела, заявил Лавров
Посетитель банка вносит деньги в банкомат
ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают экономическое положение страны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Москве
Россия и Китай видят попытки внести разлад в АСЕАН
Алексей Навальный
Лавров прокомментировал отъезд в ФРГ сопровождавших Навального
Медицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В России выявили максимальное число новых случаев COVID-19 с конца июля
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков оценил вероятность возобновления диалога Москвы и Лондона
Интервью с телеведущей Татьяной Лазаревой
Лазарева рассказала о "жутком казусе почти международного масштаба"
Президент РФ Владимир Путин
Песков призвал не оценивать работу глав регионов по их общению с Путиным
Шезлонги на знаменитом пляже Изтузу в Турции
Турагенты рассказали о том, как действует масочный режим в Турции
Актер Михаил Ефремов
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Молоток в зале судебных заседаний
В Забайкалье суд вынес приговор женщине, которая подожгла дом с детьми
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Песков ответил на призывы к России расследовать инцидент с Навальным
Синдзо Абэ
В Японии рассказали о планах после отказа от американской системы ПРО
Вид на Калининград
В Калининграде изменился порядок избрания главы города
Вид на Землю с МКС
Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
22:41Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
22:35РПЦ может составить "черный список" лжесвященников в интернете
Лента новостейМолния