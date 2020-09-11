https://ria.ru/20200911/kair-1577084593.html

Туристов не пустят на рейсы в Каир без отрицательного теста на COVID

Российская национальная авиакомпания не сможет допустить к перелету в Каир (Египет) пассажиров без документа об отрицательном результате ПЦР-теста на... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:13

2020-09-11T13:13

2020-09-11T13:13

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Российская национальная авиакомпания не сможет допустить к перелету в Каир (Египет) пассажиров без документа об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сообщила журналистам пресс секретарь перевозчика Юлия Спивакова.Прерванные из-за пандемии коронавируса перелеты из Москвы в Каир возобновились 9 сентября.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С 1 августа РФ возобновила полеты в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того — в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились маршруты на турецкие курорты — Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа — полеты в Швейцарию.Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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