https://ria.ru/20200911/kair-1577084593.html
Туристов не пустят на рейсы в Каир без отрицательного теста на COVID
Российская национальная авиакомпания не сможет допустить к перелету в Каир (Египет) пассажиров без документа об отрицательном результате ПЦР-теста на... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:13
2020-09-11T13:13
2020-09-11T13:13
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Российская национальная авиакомпания не сможет допустить к перелету в Каир (Египет) пассажиров без документа об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сообщила журналистам пресс секретарь перевозчика Юлия Спивакова.Прерванные из-за пандемии коронавируса перелеты из Москвы в Каир возобновились 9 сентября.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С 1 августа РФ возобновила полеты в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того — в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились маршруты на турецкие курорты — Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа — полеты в Швейцарию.Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.
https://ria.ru/20200905/egipet-1576783719.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, авиакомпании, новости - туризм, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, стамбул, египет
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российская национальная авиакомпания не сможет допустить к перелету в Каир (Египет) пассажиров без документа об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сообщила журналистам пресс секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
Прерванные из-за пандемии коронавируса перелеты из Москвы в Каир возобновились 9 сентября.
"Компания обращает внимание пассажиров, которые летят в Египет, что при въезде в Каир всем гражданам от 6 лет при себе необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Срок его действия составляет 48 часов. Пассажиров, у которых не будет соответствующего документа, "Аэрофлот" не сможет допустить к перелету", — сказала Спивакова.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 1 августа РФ возобновила полеты в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того — в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились маршруты на турецкие курорты — Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа — полеты в Швейцарию.
Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.