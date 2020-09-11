https://ria.ru/20200911/integratsiya-1577121644.html

Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии

Ничего странного, что процессы интеграции России и Белоруссии проходят небыстро и порой непросто, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T22:57

2020-09-11T22:57

2020-09-11T22:57

россия

мария захарова

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Ничего странного, что процессы интеграции России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> проходят небыстро и порой непросто, сообщила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Это два государства, ничего удивительного, что эти интеграционные процессы проходят действительно небыстро и действительно непросто порой. Потому что есть целый ряд соответствующих факторов: и экономический, и финансовый... И период интеграций исторический не такой простой... Сейчас мировая экономика страдает от последствий пандемии, даже в тех странах, где не проходят сложные интеграционные процессы, эти вещи нужно учитывать", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> в эфире <a href="https://rtvi.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RTVI</a>.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.

https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577040412.html

Ярослав Погодин В чем сложность? Внешне пусть остаётся суверенным государством, а внутренние отношения должны быть как у субъекта федерации... 22

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, белоруссия, в мире