https://ria.ru/20200911/igrok-1577071228.html

Умер ветеран "Что? Где? Когда?"

Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил в фейсбуке знаток Максим Поташев. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T08:46

2020-09-11T08:46

2020-09-11T11:14

международная ассоциация клубов "что? где? когда?"

леонид тимофеев

борис левин

максим поташев

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577071576_0:0:700:394_1400x0_80_0_0_743482988151b96d179e4b894a52a499.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости</strong>. Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3258297944252451&id=100002168327634" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a> знаток Максим Поташев.Смирнов играл в "Что? Где? Когда?" с 1988 по 2010 год, был капитаном команды, в которую входили <a href="https://ria.ru/person_maksim-potashev/" target="_blank">Максим Поташев</a>, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие известные игроки.В последние годы он уже не принимал участия в играх, но часто приходил в Нескучный сад и делился опытом с молодежью.Как пояснил Поташев в комментариях к публикации, причиной смерти его друга стал инсульт.Похороны состоятся в Москве. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

Антивирус Вот он, реальный возраст дожития, господин президент. Никто теперь до пенсии не дотянет благодаря вам. 69

Donkey Iaiaia Это какой-то смысл жизни, дотянуть до пенсии, и существовать на 8000 оставшиеся годы ? 31

8

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная ассоциация клубов "что? где? когда?", леонид тимофеев, борис левин, максим поташев, россия, общество