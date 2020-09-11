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Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил в фейсбуке знаток Максим Поташев. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:46
2020-09-11T11:14
международная ассоциация клубов "что? где? когда?"
леонид тимофеев
борис левин
максим поташев
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости</strong>. Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3258297944252451&amp;id=100002168327634" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a> знаток Максим Поташев.Смирнов играл в "Что? Где? Когда?" с 1988 по 2010 год, был капитаном команды, в которую входили <a href="https://ria.ru/person_maksim-potashev/" target="_blank">Максим Поташев</a>, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие известные игроки.В последние годы он уже не принимал участия в играх, но часто приходил в Нескучный сад и делился опытом с молодежью.Как пояснил Поташев в комментариях к публикации, причиной смерти его друга стал инсульт.Похороны состоятся в Москве. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.
Вот он, реальный возраст дожития, господин президент. Никто теперь до пенсии не дотянет благодаря вам.
69
Это какой-то смысл жизни, дотянуть до пенсии, и существовать на 8000 оставшиеся годы ?
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международная ассоциация клубов "что? где? когда?", леонид тимофеев, борис левин, максим поташев, россия, общество

Умер ветеран "Что? Где? Когда?"

08:46 11.09.2020 (обновлено: 11:14 11.09.2020)
17268
© Первый канал Кадр из передачи "Что? Где? Когда?"
Кадр из передачи Что? Где? Когда? - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Первый канал
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил в фейсбуке знаток Максим Поташев.

"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком", — написал Поташев.

Смирнов играл в "Что? Где? Когда?" с 1988 по 2010 год, был капитаном команды, в которую входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие известные игроки.
В последние годы он уже не принимал участия в играх, но часто приходил в Нескучный сад и делился опытом с молодежью.
Как пояснил Поташев в комментариях к публикации, причиной смерти его друга стал инсульт.
Похороны состоятся в Москве. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.
405177313
Обсудить 8
Международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?"Леонид ТимофеевБорис ЛевинМаксим ПоташевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вот он, реальный возраст дожития, господин президент. Никто теперь до пенсии не дотянет благодаря вам.
11 сентября, 08:49
ААнтивирус
31002036
Это какой-то смысл жизни, дотянуть до пенсии, и существовать на 8000 оставшиеся годы ?
11 сентября, 09:28
Donkey IaiaiaDonkey Iaiaia
9111118
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