https://ria.ru/20200911/gripp-1577082546.html

Минздрав дал рекомендации по профилактике гриппа

Минздрав России подготовил рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в осенний период – важно сделать прививку от гриппа, носить маски, правильно питаться и... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:03

2020-09-11T12:03

2020-09-11T12:03

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865791_0:151:3072:1879_1400x0_80_0_0_7bdd279f496f8d4eb07553c12b761fc5.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрав России</a> подготовил рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в осенний период – важно сделать прививку от гриппа, носить маски, правильно питаться и заниматься спортом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ."С наступлением осени среднесуточные температуры на большей части территории нашей страны значительно опустились. Сырая и прохладная погода создают благоприятные условия для распространения вирусных заболеваний. Минздрав России совместно с главными специалистами подготовили несколько советов о том, как сохранить здоровье с наступлением осени", - говорится в сообщении.Самое важное в профилактике гриппа – это вакцинация, так как она является самым эффективным способом защиты от инфицирования и тяжелого течения болезни, отметили в пресс-службе.В нынешнем эпидемическом сезоне будут циркулировать штаммы гриппа, которые на протяжении многих лет в России не встречались, поэтому иммунитета к ним у населения нет, подчеркнули в пресс-службе.Кроме того, учитывая циркулирование COVID-19, иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения инфекций, уточнили в пресс-службе."Необходимо также не забывать и о не вакцинной профилактике. Питание должно быть правильным, сбалансированным, содержащим достаточное количество витаминов. Физическая активность, пребывание на свежем воздухе, частое проветривание помещений так же важны для поддержания и укрепления здоровья и иммунитета", - пояснили в Минздраве.Помимо этого, важно носить маски в общественных местах и следить за соблюдением оптимального температурного режима в помещениях, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200910/infektsiya-1577053344.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество