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https://ria.ru/20200911/gripp-1577082546.html
Минздрав дал рекомендации по профилактике гриппа
Минздрав России подготовил рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в осенний период – важно сделать прививку от гриппа, носить маски, правильно питаться и... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:03
2020-09-11T12:03
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрав России</a> подготовил рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в осенний период – важно сделать прививку от гриппа, носить маски, правильно питаться и заниматься спортом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ."С наступлением осени среднесуточные температуры на большей части территории нашей страны значительно опустились. Сырая и прохладная погода создают благоприятные условия для распространения вирусных заболеваний. Минздрав России совместно с главными специалистами подготовили несколько советов о том, как сохранить здоровье с наступлением осени", - говорится в сообщении.Самое важное в профилактике гриппа – это вакцинация, так как она является самым эффективным способом защиты от инфицирования и тяжелого течения болезни, отметили в пресс-службе.В нынешнем эпидемическом сезоне будут циркулировать штаммы гриппа, которые на протяжении многих лет в России не встречались, поэтому иммунитета к ним у населения нет, подчеркнули в пресс-службе.Кроме того, учитывая циркулирование COVID-19, иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения инфекций, уточнили в пресс-службе."Необходимо также не забывать и о не вакцинной профилактике. Питание должно быть правильным, сбалансированным, содержащим достаточное количество витаминов. Физическая активность, пребывание на свежем воздухе, частое проветривание помещений так же важны для поддержания и укрепления здоровья и иммунитета", - пояснили в Минздраве.Помимо этого, важно носить маски в общественных местах и следить за соблюдением оптимального температурного режима в помещениях, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200910/infektsiya-1577053344.html
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав дал рекомендации по профилактике гриппа

12:03 11.09.2020
606
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик держит шприц с вакциной
Медик держит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Минздрав России подготовил рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в осенний период – важно сделать прививку от гриппа, носить маски, правильно питаться и заниматься спортом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"С наступлением осени среднесуточные температуры на большей части территории нашей страны значительно опустились. Сырая и прохладная погода создают благоприятные условия для распространения вирусных заболеваний. Минздрав России совместно с главными специалистами подготовили несколько советов о том, как сохранить здоровье с наступлением осени", - говорится в сообщении.
Самое важное в профилактике гриппа – это вакцинация, так как она является самым эффективным способом защиты от инфицирования и тяжелого течения болезни, отметили в пресс-службе.
В нынешнем эпидемическом сезоне будут циркулировать штаммы гриппа, которые на протяжении многих лет в России не встречались, поэтому иммунитета к ним у населения нет, подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, учитывая циркулирование COVID-19, иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения инфекций, уточнили в пресс-службе.
"Необходимо также не забывать и о не вакцинной профилактике. Питание должно быть правильным, сбалансированным, содержащим достаточное количество витаминов. Физическая активность, пребывание на свежем воздухе, частое проветривание помещений так же важны для поддержания и укрепления здоровья и иммунитета", - пояснили в Минздраве.
Помимо этого, важно носить маски в общественных местах и следить за соблюдением оптимального температурного режима в помещениях, добавили в пресс-службе.
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