Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577118116.html
Памфилова предложила сомневающимся наблюдателям устроить ночное дежурство
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила наблюдателям, которые опасаются за сохранность бюллетеней в ходе досрочного голосования, организовать ночное... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:48
2020-09-11T20:48
элла памфилова
цик рф
санкт-петербург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_0:103:1972:1212_1400x0_80_0_0_8517d5e034cd6c928ae6d59a7b644838.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> предложила наблюдателям, которые опасаются за сохранность бюллетеней в ходе досрочного голосования, организовать ночное дежурство.Досрочное голосование на выборах началось в России 11 сентября и продлится еще один день, 12 сентября. Бюллетени после каждого дня голосования должны помещаться в сейф-пакеты."Обязательно присутствие наблюдателей, обязательное видеонаблюдение, видеорегистрация в местах, где они хранятся. Те, кто и этим мерам не доверяют, пожалуйста, могут устраивать поочередное дежурство ночью, сидеть на ступеньках, на приступочках у этого помещения", - сказала Памфилова в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".В единый день голосования 13 сентября состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577101032.html
2
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_110:0:1863:1315_1400x0_80_0_0_32be8c5e368c2eee4a869ece4e18321e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, цик рф, санкт-петербург, политика

Памфилова предложила сомневающимся наблюдателям устроить ночное дежурство

20:48 11.09.2020
281
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила наблюдателям, которые опасаются за сохранность бюллетеней в ходе досрочного голосования, организовать ночное дежурство.
Досрочное голосование на выборах началось в России 11 сентября и продлится еще один день, 12 сентября. Бюллетени после каждого дня голосования должны помещаться в сейф-пакеты.
"Обязательно присутствие наблюдателей, обязательное видеонаблюдение, видеорегистрация в местах, где они хранятся. Те, кто и этим мерам не доверяют, пожалуйста, могут устраивать поочередное дежурство ночью, сидеть на ступеньках, на приступочках у этого помещения", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 16:00
Памфилова опровергла сообщения о голосовании "на багажниках"
16510010
Обсудить 2
Элла ПамфиловаЦИК РФСанкт-ПетербургПолитика
Рекомендуем
Туристы на улице, Санкт-Петербург
Названы самые популярные направления для путешествий в Европе
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
В США предположили, когда страна восстановится от пандемии COVID-19
Президент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
Трамп предостерег американцев от беспорядков в день выборов
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская
Саратовский депутат объяснила слова о лишении "тунеядцев" пособий
Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
В РПЦ рассказали об опасности "психоереси"
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Глава МИД Австрии сообщил о "плодотворной" беседе с Латушко
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
В США рассказали о списке сотрудников проекта по "вмешательству" в выборы
Исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов во время пресс-конференции в пресс-центре Укринформ
В Белоруссии возбудили дело против оппозиционера Кравцова
Маникюр Юрия Дудя
Маникюр Юрия Дудя вызвал споры в Сети
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на презентации книги Идеология русской государственности. Континент Россия
Киселев осудил требование СБУ удалить приложения МИА "Россия сегодня"
Дмитрий Козак
Козак подвел итоги встречи политсоветников "нормандской четверки"
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно о "паломничестве" к Ефремову в СИЗО
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
В Белоруссии задержали юриста штаба Бабарико Илью Салея
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Apple не удаляла приложения российских СМИ из украинского App Store
Посол Украины в Минске Игорь Кизим на границе Украины и Белоруссии. Стоп-кадр из видео
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
22:41Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
22:35РПЦ может составить "черный список" лжесвященников в интернете
Лента новостейМолния