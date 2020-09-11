https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577118116.html

Памфилова предложила сомневающимся наблюдателям устроить ночное дежурство

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила наблюдателям, которые опасаются за сохранность бюллетеней в ходе досрочного голосования, организовать ночное... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T20:48

2020-09-11T20:48

2020-09-11T20:48

элла памфилова

цик рф

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> предложила наблюдателям, которые опасаются за сохранность бюллетеней в ходе досрочного голосования, организовать ночное дежурство.Досрочное голосование на выборах началось в России 11 сентября и продлится еще один день, 12 сентября. Бюллетени после каждого дня голосования должны помещаться в сейф-пакеты."Обязательно присутствие наблюдателей, обязательное видеонаблюдение, видеорегистрация в местах, где они хранятся. Те, кто и этим мерам не доверяют, пожалуйста, могут устраивать поочередное дежурство ночью, сидеть на ступеньках, на приступочках у этого помещения", - сказала Памфилова в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".В единый день голосования 13 сентября состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577101032.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, санкт-петербург, политика