https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577099819.html

ЦИК отметил высокую явку при электронном голосовании

Электронное голосование востребовано избирателями, явка на выборах при использовании этой технологии в трех регионах РФ очень высокая, заявил замглавы ЦИК... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T15:43

2020-09-11T15:43

2020-09-11T15:43

николай булаев

цик рф

госдума рф

москва

ярославская область

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Электронное голосование востребовано избирателями, явка на выборах при использовании этой технологии в трех регионах РФ очень высокая, заявил замглавы <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Bulaev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Булаев</a>."Дистанционное электронное голосование идет в трех субъектах - <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на муниципальных выборах, Курской и <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской областях</a> на дополнительных выборах депутатов государственной думы. Явка очень высокая: в Москве она уже под 70% за несколько часов голосования, в Курской (области - ред.) - под 60%, в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> - за 55%... Это очень высокая явка, она говорит о том, что людям очень удобно, они этим пользуются, и сама технология очень востребована", - сказал Булаев в эфире канала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Электронное дистанционное голосование проходит на дополнительных выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по одномандатным округам в Курской и Ярославской областях. Проголосовать электронно-дистанционно избиратели могут с 8 часов 11 сентября до 20 часов 13 сентября.Со 2 сентября начиналось досрочное голосование на участках на выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве: Бабушкинский и Марьино. В электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, электронно жители столицы могут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200831/golosovanie-1576535252.html

https://ria.ru/20200911/vybory-1577097973.html

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москва

ярославская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай булаев, цик рф, госдума рф, москва, ярославская область, санкт-петербург, политика