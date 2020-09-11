ЦИК отметил высокую явку при электронном голосовании
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗампред ЦИК РФ Николай Булаев во время презентации информационного обеспечения выборов президента РФ в информационном центре Центризбиркома РФ в Москве. 15 марта 2018
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Электронное голосование востребовано избирателями, явка на выборах при использовании этой технологии в трех регионах РФ очень высокая, заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
"Дистанционное электронное голосование идет в трех субъектах - Москве на муниципальных выборах, Курской и Ярославской областях на дополнительных выборах депутатов государственной думы. Явка очень высокая: в Москве она уже под 70% за несколько часов голосования, в Курской (области - ред.) - под 60%, в Ярославле - за 55%... Это очень высокая явка, она говорит о том, что людям очень удобно, они этим пользуются, и сама технология очень востребована", - сказал Булаев в эфире канала "Россия 24".
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Электронное дистанционное голосование проходит на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской областях. Проголосовать электронно-дистанционно избиратели могут с 8 часов 11 сентября до 20 часов 13 сентября.
Со 2 сентября начиналось досрочное голосование на участках на выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве: Бабушкинский и Марьино. В электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, электронно жители столицы могут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом.
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.