https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577083479.html
В Общественной палате оценили актуальность многодневного голосования
Работники сферы услуг, которые часто не могут проголосовать в выходной день, и молодые мамы являются целевой аудиторией многодневного голосования, считает член... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:10
2020-09-11T12:10
2020-09-11T12:10
мария бутина
санкт-петербург
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_61350336a16cfac45e0a14861502e587.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Работники сферы услуг, которые часто не могут проголосовать в выходной день, и молодые мамы являются целевой аудиторией многодневного голосования, считает член Общественной палаты РФ, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Butina/" target="_blank" data-auto="true">Мария Бутина</a>.В последнее время, по словам общественницы, в Twitter появились различные опросы, демонстрирующие низкий спрос на систему многодневного голосования и недостаточную ее поддержку, тем самым предпринимаются попытки дискредитации темы."Основная целевая аудитория, люди, на которых ориентировано многодневное голосование, - это люди, которые не могут себе позволить сидеть в Twitter, это люди, которые работают, вынуждены в том числе даже в выходной день работать в магазинах, в сфере услуг. Это люди, которые просто сидят, допустим, с детьми, это молодые мамы. Как показывает мировой опыт, именно эти категории граждан больше всего заинтересованы в многодневном голосовании", - заявила Бутина на брифинге из ситуационного центра по наблюдению за ходом голосования.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней - 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200909/pamfilova-1576973763.html
3
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_162:0:2891:2047_1400x0_80_0_0_dbab0e8587ed5ce0ccbe37a026bf22e7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария бутина, санкт-петербург, в мире
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Работники сферы услуг, которые часто не могут проголосовать в выходной день, и молодые мамы являются целевой аудиторией многодневного голосования, считает член Общественной палаты РФ, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина
.
В последнее время, по словам общественницы, в Twitter появились различные опросы, демонстрирующие низкий спрос на систему многодневного голосования и недостаточную ее поддержку, тем самым предпринимаются попытки дискредитации темы.
"Основная целевая аудитория, люди, на которых ориентировано многодневное голосование, - это люди, которые не могут себе позволить сидеть в Twitter, это люди, которые работают, вынуждены в том числе даже в выходной день работать в магазинах, в сфере услуг. Это люди, которые просто сидят, допустим, с детьми, это молодые мамы. Как показывает мировой опыт, именно эти категории граждан больше всего заинтересованы в многодневном голосовании", - заявила Бутина на брифинге из ситуационного центра по наблюдению за ходом голосования.
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга
). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней - 11 и 12 сентября.