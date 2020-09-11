https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577083479.html

В Общественной палате оценили актуальность многодневного голосования

Работники сферы услуг, которые часто не могут проголосовать в выходной день, и молодые мамы являются целевой аудиторией многодневного голосования, считает член... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:10

2020-09-11T12:10

2020-09-11T12:10

мария бутина

санкт-петербург

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Работники сферы услуг, которые часто не могут проголосовать в выходной день, и молодые мамы являются целевой аудиторией многодневного голосования, считает член Общественной палаты РФ, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Butina/" target="_blank" data-auto="true">Мария Бутина</a>.В последнее время, по словам общественницы, в Twitter появились различные опросы, демонстрирующие низкий спрос на систему многодневного голосования и недостаточную ее поддержку, тем самым предпринимаются попытки дискредитации темы."Основная целевая аудитория, люди, на которых ориентировано многодневное голосование, - это люди, которые не могут себе позволить сидеть в Twitter, это люди, которые работают, вынуждены в том числе даже в выходной день работать в магазинах, в сфере услуг. Это люди, которые просто сидят, допустим, с детьми, это молодые мамы. Как показывает мировой опыт, именно эти категории граждан больше всего заинтересованы в многодневном голосовании", - заявила Бутина на брифинге из ситуационного центра по наблюдению за ходом голосования.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней - 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200909/pamfilova-1576973763.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария бутина, санкт-петербург, в мире