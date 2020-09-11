Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577083479.html
В Общественной палате оценили актуальность многодневного голосования
Работники сферы услуг, которые часто не могут проголосовать в выходной день, и молодые мамы являются целевой аудиторией многодневного голосования, считает член... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:10
2020-09-11T12:10
мария бутина
санкт-петербург
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_61350336a16cfac45e0a14861502e587.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Работники сферы услуг, которые часто не могут проголосовать в выходной день, и молодые мамы являются целевой аудиторией многодневного голосования, считает член Общественной палаты РФ, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Butina/" target="_blank" data-auto="true">Мария Бутина</a>.В последнее время, по словам общественницы, в Twitter появились различные опросы, демонстрирующие низкий спрос на систему многодневного голосования и недостаточную ее поддержку, тем самым предпринимаются попытки дискредитации темы."Основная целевая аудитория, люди, на которых ориентировано многодневное голосование, - это люди, которые не могут себе позволить сидеть в Twitter, это люди, которые работают, вынуждены в том числе даже в выходной день работать в магазинах, в сфере услуг. Это люди, которые просто сидят, допустим, с детьми, это молодые мамы. Как показывает мировой опыт, именно эти категории граждан больше всего заинтересованы в многодневном голосовании", - заявила Бутина на брифинге из ситуационного центра по наблюдению за ходом голосования.В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней - 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200909/pamfilova-1576973763.html
3
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_162:0:2891:2047_1400x0_80_0_0_dbab0e8587ed5ce0ccbe37a026bf22e7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария бутина, санкт-петербург, в мире

В Общественной палате оценили актуальность многодневного голосования

12:10 11.09.2020
137
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Работники сферы услуг, которые часто не могут проголосовать в выходной день, и молодые мамы являются целевой аудиторией многодневного голосования, считает член Общественной палаты РФ, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина.
В последнее время, по словам общественницы, в Twitter появились различные опросы, демонстрирующие низкий спрос на систему многодневного голосования и недостаточную ее поддержку, тем самым предпринимаются попытки дискредитации темы.
"Основная целевая аудитория, люди, на которых ориентировано многодневное голосование, - это люди, которые не могут себе позволить сидеть в Twitter, это люди, которые работают, вынуждены в том числе даже в выходной день работать в магазинах, в сфере услуг. Это люди, которые просто сидят, допустим, с детьми, это молодые мамы. Как показывает мировой опыт, именно эти категории граждан больше всего заинтересованы в многодневном голосовании", - заявила Бутина на брифинге из ситуационного центра по наблюдению за ходом голосования.
В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней - 11 и 12 сентября.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 11:30
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к голосованию
510005
Обсудить 3
Мария БутинаСанкт-ПетербургВ мире
Рекомендуем
Валидатор для оплаты проезда в общественном транспорте
Эксперт оценил идею о бесплатном проезде в городском транспорте
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию
Презентация промышленного экзоскелетного комплекса ProEXO
В России создали экономичный экзоскелет для рабочих
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили об обстреле силовиками позиций Народной милиции
Покупатели в супермаркете
В Совфеде поддержали предложение ввести двойные ценники в магазинах
Медик держит шприц с вакциной
Минздрав дал рекомендации по профилактике гриппа
Легкий скоростной броневик Стрела
Скоростной броневик "Стрела" испытают на учениях "Кавказ-2020"
Онлайн-голосование
Явка на онлайн-голосовании в Москве составила 50%
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Существенных побочных эффектов после вакцины от "Вектора" не выявлено
Синдзо Абэ
В Японии рассказали о планах после отказа от американской системы ПРО
Молоток в зале судебных заседаний
Напавших на российских пограничников моряков из КНДР оставили под стражей
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19
В Подмосковье выявили антитела к коронавирусу у 21% жителей
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
Алексей Навальный
Памфилова пожелала здоровья Навальному
Президент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
Эксперт призвал спокойно относится к словам Трампа об уникальном оружии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
22:41Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
22:35РПЦ может составить "черный список" лжесвященников в интернете
Лента новостейМолния