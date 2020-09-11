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"Ночная смена" и "Ангелы небес": победители конкурса "Я служу в ВКС!"
В Москве назвали имена победителей V Всероссийского конкурса "Я служу в ВКС!", организованного Главным командованием Воздушно-космических сил и Центральным... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
армия
ту-95мс
воздушно-космические силы россии
фото
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В Москве назвали имена победителей V Всероссийского конкурса "Я служу в ВКС!", организованного Главным командованием Воздушно-космических сил и Центральным офицерским клубом ВКС. Экспертное жюри рассмотрело более 400 работ участников из 11 регионов России. В год празднования 75-летия Победы особое отражение в фотографиях получила военная тема. Лучшие снимки лауреатов — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), армия, ту-95мс, воздушно-космические силы россии, фото, фото

"Ночная смена" и "Ангелы небес": победители конкурса "Я служу в ВКС!"

14:00 11.09.2020 (обновлено: 16:29 11.09.2020)
623
В Москве назвали имена победителей V Всероссийского конкурса "Я служу в ВКС!", организованного Главным командованием Воздушно-космических сил и Центральным офицерским клубом ВКС. Экспертное жюри рассмотрело более 400 работ участников из 11 регионов России. В год празднования 75-летия Победы особое отражение в фотографиях получила военная тема. Лучшие снимки лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Александр Шухов/ «Я служу в ВКС!»

В номинации "В жизни есть место подвигу" лучшим стал Александр Шухов из Звездного Городка с кадром "Ночная смена".

Ночная смена, Александр Шухов
1 из 15

В номинации "В жизни есть место подвигу" лучшим стал Александр Шухов из Звездного Городка с кадром "Ночная смена".

© Фото : Александр Шухов/ «Я служу в ВКС!»
© Фото : Андрей Клюев/ «Я служу в ВКС!»

"Качелям" Андрея Клюева из подмосковной Кубинки досталось первое место в номинации "АРМИЯ-2020".

Качели, Андрей Клюев
2 из 15

"Качелям" Андрея Клюева из подмосковной Кубинки досталось первое место в номинации "АРМИЯ-2020".

© Фото : Андрей Клюев/ «Я служу в ВКС!»
© Фото : Сергей Свивальнев/ «Я служу в ВКС!»

"Здоровый образ жизни! Свежий воздух вдохни!", призывает Сергей Свивальнев из Печоры. Второе место в номинации "В здоровом теле здоровый дух".

Здоровый образ жизни! Свежий воздух вдохни!, Сергей Свивальнев
3 из 15

"Здоровый образ жизни! Свежий воздух вдохни!", призывает Сергей Свивальнев из Печоры. Второе место в номинации "В здоровом теле здоровый дух".

© Фото : Сергей Свивальнев/ «Я служу в ВКС!»
© Фото : Алексей Петухов/ «Я служу в ВКС!»

Лучшей в номинации "Юнармия" оказалась работа "На прыжках" Алексея Петухова из Лыткарино.

На прыжках, Алексей Петухов
4 из 15

Лучшей в номинации "Юнармия" оказалась работа "На прыжках" Алексея Петухова из Лыткарино.

© Фото : Алексей Петухов/ «Я служу в ВКС!»
© Фото : Олег Мельников/ «Я служу в ВКС!»

"Тяжело в учении — легко в бою", напоминает Олег Мельников из Котельниково Волгоградской области и одерживает победу в номинации "Сила знаний".

Тяжело в учении – легко в бою, Олег Мельников
5 из 15

"Тяжело в учении — легко в бою", напоминает Олег Мельников из Котельниково Волгоградской области и одерживает победу в номинации "Сила знаний".

© Фото : Олег Мельников/ «Я служу в ВКС!»
© Фото : Александр Бадеев/ «Я служу в ВКС!»

"Ангелам небес" Александра Бадеева из Твери досталось второе место в номинации "Сила оружия".

Ангелы небес, Александр Бадеев
6 из 15

"Ангелам небес" Александра Бадеева из Твери досталось второе место в номинации "Сила оружия".

© Фото : Александр Бадеев/ «Я служу в ВКС!»
© Фото : Ольга Шацкая/ «Я служу в ВКС!»

Кадр "Верность" москвички Ольги Шацкой наградили в дополнительной номинации "75 лет Великой Победы".

Верность, Ольга Шацкая
7 из 15

Кадр "Верность" москвички Ольги Шацкой наградили в дополнительной номинации "75 лет Великой Победы".

© Фото : Ольга Шацкая/ «Я служу в ВКС!»
© Фото : Григорий Ищенин/ «Я служу в ВКС!»

"Первый перелет самолетов Ту-95МС через экватор" Григория Ищенина из Амурской области победил в номинации "ВКС — заслуженное мировое признание!".

Первый перелёт самолётов ТУ-95 МС через экватор, Григорий Ищенин
8 из 15

"Первый перелет самолетов Ту-95МС через экватор" Григория Ищенина из Амурской области победил в номинации "ВКС — заслуженное мировое признание!".

© Фото : Григорий Ищенин/ «Я служу в ВКС!»
© Фото : Валерий Шлычков/ «Я служу в ВКС!»

"Вспоминая былое…". Работа Валерия Шлычкова из Монино заслужила высших оценок жюри в номинации "75 лет Великой Победы".

Вспоминая былое…, Валерий Шлычков
9 из 15

"Вспоминая былое…". Работа Валерия Шлычкова из Монино заслужила высших оценок жюри в номинации "75 лет Великой Победы".

© Фото : Валерий Шлычков/ «Я служу в ВКС!»
© Фото : Александр Кречун/ «Я служу в ВКС!»

Александр Кречун из Кубинки, запечатлевший "Подготовку самолета к опробованию двигателя на газовочной площадке", завоевал первое место в номинации "Сила оружия".

Подготовка самолета к опробованию двигателя на газовочной площадке, Александр Кречун
10 из 15

Александр Кречун из Кубинки, запечатлевший "Подготовку самолета к опробованию двигателя на газовочной площадке", завоевал первое место в номинации "Сила оружия".

© Фото : Александр Кречун/ «Я служу в ВКС!»
© Фото : Андрей Головня/ «Я служу в ВКС!»

"На привале". Победу в номинации "Сила культуры" праздновал фотограф Андрей Головня из Краснодарского края.

На привале, Андрей Головня
11 из 15

"На привале". Победу в номинации "Сила культуры" праздновал фотограф Андрей Головня из Краснодарского края.

© Фото : Андрей Головня/ «Я служу в ВКС!»
© Фото : Александр Яблонских/ «Я служу в ВКС!»

"Устремленной" Александра Яблонских из Монино не было равных в номинации "Гарнизонные будни".

Устремленная, Александр Яблонских
12 из 15

"Устремленной" Александра Яблонских из Монино не было равных в номинации "Гарнизонные будни".

© Фото : Александр Яблонских/ «Я служу в ВКС!»
© Фото : Светлана Лашкова/ «Я служу в ВКС!»

"Приз прессы" достался Светлане Лашковой из Краснодарского края за кадр "Я служу в ВКС!".

Я служу в ВКС!, Светлана Лашкова
13 из 15

"Приз прессы" достался Светлане Лашковой из Краснодарского края за кадр "Я служу в ВКС!".

© Фото : Светлана Лашкова/ «Я служу в ВКС!»
© Фото : Юрий Спасенников/ «Я служу в ВКС!» 

Фото "Ветераны двух войн" Юрия Спасенникова из Щелково признали лучшим в номинации "Не стареют душой ветераны".

Ветераны двух войн, Юрий Спасенников
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Фото "Ветераны двух войн" Юрия Спасенникова из Щелково признали лучшим в номинации "Не стареют душой ветераны".

© Фото : Юрий Спасенников/ «Я служу в ВКС!» 
© Фото : Александр Мациенко/ «Я служу в ВКС!»

Автор снимка "Маки, маки, красные маки…" Александр Мациенко из Печоры остановился на втором месте в номинации "Гарнизонные будни".

Маки, маки, красные маки…, Александр Мациенко
15 из 15

Автор снимка "Маки, маки, красные маки…" Александр Мациенко из Печоры остановился на втором месте в номинации "Гарнизонные будни".

© Фото : Александр Мациенко/ «Я служу в ВКС!»
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)АрмияТу-95МСВоздушно-космические силы РоссииФото
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