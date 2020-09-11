"Ночная смена" и "Ангелы небес": победители конкурса "Я служу в ВКС!"
В номинации "В жизни есть место подвигу" лучшим стал Александр Шухов из Звездного Городка с кадром "Ночная смена".
В номинации "В жизни есть место подвигу" лучшим стал Александр Шухов из Звездного Городка с кадром "Ночная смена".
"Качелям" Андрея Клюева из подмосковной Кубинки досталось первое место в номинации "АРМИЯ-2020".
"Качелям" Андрея Клюева из подмосковной Кубинки досталось первое место в номинации "АРМИЯ-2020".
"Здоровый образ жизни! Свежий воздух вдохни!", призывает Сергей Свивальнев из Печоры. Второе место в номинации "В здоровом теле здоровый дух".
"Здоровый образ жизни! Свежий воздух вдохни!", призывает Сергей Свивальнев из Печоры. Второе место в номинации "В здоровом теле здоровый дух".
Лучшей в номинации "Юнармия" оказалась работа "На прыжках" Алексея Петухова из Лыткарино.
Лучшей в номинации "Юнармия" оказалась работа "На прыжках" Алексея Петухова из Лыткарино.
"Тяжело в учении — легко в бою", напоминает Олег Мельников из Котельниково Волгоградской области и одерживает победу в номинации "Сила знаний".
"Тяжело в учении — легко в бою", напоминает Олег Мельников из Котельниково Волгоградской области и одерживает победу в номинации "Сила знаний".
"Ангелам небес" Александра Бадеева из Твери досталось второе место в номинации "Сила оружия".
"Ангелам небес" Александра Бадеева из Твери досталось второе место в номинации "Сила оружия".
Кадр "Верность" москвички Ольги Шацкой наградили в дополнительной номинации "75 лет Великой Победы".
Кадр "Верность" москвички Ольги Шацкой наградили в дополнительной номинации "75 лет Великой Победы".
"Первый перелет самолетов Ту-95МС через экватор" Григория Ищенина из Амурской области победил в номинации "ВКС — заслуженное мировое признание!".
"Первый перелет самолетов Ту-95МС через экватор" Григория Ищенина из Амурской области победил в номинации "ВКС — заслуженное мировое признание!".
"Вспоминая былое…". Работа Валерия Шлычкова из Монино заслужила высших оценок жюри в номинации "75 лет Великой Победы".
"Вспоминая былое…". Работа Валерия Шлычкова из Монино заслужила высших оценок жюри в номинации "75 лет Великой Победы".
Александр Кречун из Кубинки, запечатлевший "Подготовку самолета к опробованию двигателя на газовочной площадке", завоевал первое место в номинации "Сила оружия".
Александр Кречун из Кубинки, запечатлевший "Подготовку самолета к опробованию двигателя на газовочной площадке", завоевал первое место в номинации "Сила оружия".
"На привале". Победу в номинации "Сила культуры" праздновал фотограф Андрей Головня из Краснодарского края.
"На привале". Победу в номинации "Сила культуры" праздновал фотограф Андрей Головня из Краснодарского края.
"Устремленной" Александра Яблонских из Монино не было равных в номинации "Гарнизонные будни".
"Устремленной" Александра Яблонских из Монино не было равных в номинации "Гарнизонные будни".
"Приз прессы" достался Светлане Лашковой из Краснодарского края за кадр "Я служу в ВКС!".
"Приз прессы" достался Светлане Лашковой из Краснодарского края за кадр "Я служу в ВКС!".
Фото "Ветераны двух войн" Юрия Спасенникова из Щелково признали лучшим в номинации "Не стареют душой ветераны".
Фото "Ветераны двух войн" Юрия Спасенникова из Щелково признали лучшим в номинации "Не стареют душой ветераны".
Автор снимка "Маки, маки, красные маки…" Александр Мациенко из Печоры остановился на втором месте в номинации "Гарнизонные будни".
Автор снимка "Маки, маки, красные маки…" Александр Мациенко из Печоры остановился на втором месте в номинации "Гарнизонные будни".