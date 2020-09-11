https://ria.ru/20200911/fotokonkurs-1576982219.html

"Ночная смена" и "Ангелы небес": победители конкурса "Я служу в ВКС!"

В Москве назвали имена победителей V Всероссийского конкурса "Я служу в ВКС!", организованного Главным командованием Воздушно-космических сил и Центральным... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:00

2020-09-11T14:00

2020-09-11T16:29

министерство обороны рф (минобороны рф)

армия

ту-95мс

воздушно-космические силы россии

фото

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В Москве назвали имена победителей V Всероссийского конкурса "Я служу в ВКС!", организованного Главным командованием Воздушно-космических сил и Центральным офицерским клубом ВКС. Экспертное жюри рассмотрело более 400 работ участников из 11 регионов России. В год празднования 75-летия Победы особое отражение в фотографиях получила военная тема. Лучшие снимки лауреатов — в подборке Ria.ru.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), армия, ту-95мс, воздушно-космические силы россии, фото, фото