https://ria.ru/20200911/foto-1577073508.html
В Сети поразились старой фотографией, значительно опередившей свое время
Один из пользователей опубликовал на сайте Reddit старую фотографию своей бабушки, которая удивила многих читателей. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T09:35
2020-09-11T09:35
2020-09-11T10:47
reddit
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Один из пользователей опубликовал на сайте <a href="https://www.reddit.com/" target="_blank" data-auto="true">Reddit</a> старую фотографию своей бабушки, которая удивила многих читателей. На фото девушка позирует в белой водолазке. В комментариях к посту люди обратили внимание, как современно она выглядит. "Хаха, ее стиль и прическа выглядят намного опережающими свое время", — заметила moldyjellybean."Если бы не трещины на полароиде, я бы подумала, что фото сделали вчера!", — написал пользователь MailOrderMedusa."Ты мог сказать, что эта девушка из 1999 года и она собирается пойти на концерт N'sync, и я бы поверил", — поделился впечатлениями geeturbs.
https://ria.ru/20200826/snimok-1576340709.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
reddit, в мире
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Один из пользователей опубликовал на сайте Reddit
старую фотографию своей бабушки, которая удивила многих читателей.
"Моя бабушка в 1973 году. Она работала барменом до 70 лет и она лучший человек, которого я знаю", — написал пользователь.
На фото девушка позирует в белой водолазке. В комментариях к посту люди обратили внимание, как современно она выглядит.
"Хаха, ее стиль и прическа выглядят намного опережающими свое время", — заметила moldyjellybean.
"Если бы не трещины на полароиде, я бы подумала, что фото сделали вчера!", — написал пользователь MailOrderMedusa.
"Ты мог сказать, что эта девушка из 1999 года и она собирается пойти на концерт N'sync, и я бы поверил", — поделился впечатлениями geeturbs.