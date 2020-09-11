https://ria.ru/20200911/foto-1577073508.html

В Сети поразились старой фотографией, значительно опередившей свое время

Один из пользователей опубликовал на сайте Reddit старую фотографию своей бабушки, которая удивила многих читателей. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:35

2020-09-11T09:35

2020-09-11T10:47

reddit

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Один из пользователей опубликовал на сайте <a href="https://www.reddit.com/" target="_blank" data-auto="true">Reddit</a> старую фотографию своей бабушки, которая удивила многих читателей. На фото девушка позирует в белой водолазке. В комментариях к посту люди обратили внимание, как современно она выглядит. "Хаха, ее стиль и прическа выглядят намного опережающими свое время", — заметила moldyjellybean."Если бы не трещины на полароиде, я бы подумала, что фото сделали вчера!", — написал пользователь MailOrderMedusa."Ты мог сказать, что эта девушка из 1999 года и она собирается пойти на концерт N'sync, и я бы поверил", — поделился впечатлениями geeturbs.

https://ria.ru/20200826/snimok-1576340709.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

reddit, в мире