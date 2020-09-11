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В Сети поразились старой фотографией, значительно опередившей свое время
Один из пользователей опубликовал на сайте Reddit старую фотографию своей бабушки, которая удивила многих читателей. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T09:35
2020-09-11T10:47
reddit
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Один из пользователей опубликовал на сайте <a href="https://www.reddit.com/" target="_blank" data-auto="true">Reddit</a> старую фотографию своей бабушки, которая удивила многих читателей. На фото девушка позирует в белой водолазке. В комментариях к посту люди обратили внимание, как современно она выглядит. "Хаха, ее стиль и прическа выглядят намного опережающими свое время", — заметила moldyjellybean."Если бы не трещины на полароиде, я бы подумала, что фото сделали вчера!", — написал пользователь MailOrderMedusa."Ты мог сказать, что эта девушка из 1999 года и она собирается пойти на концерт N'sync, и я бы поверил", — поделился впечатлениями geeturbs.
https://ria.ru/20200826/snimok-1576340709.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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353
60
reddit, в мире

В Сети поразились старой фотографией, значительно опередившей свое время

09:35 11.09.2020 (обновлено: 10:47 11.09.2020)
2336
© Фото : reddit/u/Bumbly_BФотография бабушки пользователя "Bumbly_B" в Reddit, сделанная в 1973 году
Фотография бабушки пользователя Bumbly_B в Reddit, сделанная в 1973 году - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : reddit/u/Bumbly_B
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Один из пользователей опубликовал на сайте Reddit старую фотографию своей бабушки, которая удивила многих читателей.

"Моя бабушка в 1973 году. Она работала барменом до 70 лет и она лучший человек, которого я знаю", — написал пользователь.

На фото девушка позирует в белой водолазке. В комментариях к посту люди обратили внимание, как современно она выглядит.
"Хаха, ее стиль и прическа выглядят намного опережающими свое время", — заметила moldyjellybean.
Фото, опубликованное пользователем DasMech в социальной сети Reddit - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 16:28
Мужчина поразил читателей воссозданным снимком с отцом
"Если бы не трещины на полароиде, я бы подумала, что фото сделали вчера!", — написал пользователь MailOrderMedusa.
"Ты мог сказать, что эта девушка из 1999 года и она собирается пойти на концерт N'sync, и я бы поверил", — поделился впечатлениями geeturbs.
2722116
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RedditВ мире
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