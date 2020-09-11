Лучшие фото недели: охотница, дезинфицирующие ворота и ранний снегопад
Модель Элиза де Панисио на Венецианском кинофестивале.
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания суда в Лондоне, где проходят слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания суда в Лондоне, где проходят слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.
Лесной пожар в Калифорнии.
Реконструкторы воссоздают жизнь Москвы XVI—XVII веков в парке "Коломенское".
Реконструкторы воссоздают жизнь Москвы XVI—XVII веков в парке "Коломенское".
Участница несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и милиция в Минске.
Участница несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и милиция в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске.
Митинг в Подгорице после выборов в парламент Черногории.
Фермер из Калькутты везет на велосипеде водяные лилии на продажу.
Полицейский и активист Extinction Rebellion во время акции протеста в Лондоне.
Полицейский и активист Extinction Rebellion во время акции протеста в Лондоне.
Сторонница президента США Дональда Трампа во время парада во Флориде.
Сторонница президента США Дональда Трампа во время парада во Флориде.
Сторонники Дональда Трампа на его предвыборном выступлении в аэропорту Уинстон-Салема.
Сторонники Дональда Трампа на его предвыборном выступлении в аэропорту Уинстон-Салема.
Тюрьма в Сальвадоре.
Охотница и лидер мнений в соцсетях, 23-летняя Джоанна Клермон во время фотосессии недалеко от Перпиньяна на юго-западе Франции.
Охотница и лидер мнений в соцсетях, 23-летняя Джоанна Клермон во время фотосессии недалеко от Перпиньяна на юго-западе Франции.
Женщина с гекконами на выставке Pet Expo Thailand в Бангкоке.
Мигранты в сгоревшем лагере Мориа в Греции.
Мужчина на затопленной улице в Сенегале.
Женщина племени мапуче на акции протеста против действий властей в связи с пандемией коронавируса в Сантьяго.
Женщина племени мапуче на акции протеста против действий властей в связи с пандемией коронавируса в Сантьяго.
Ослики в поле недалеко Грюмениля на севере Франции.
Тушение пожара в порту Бейрута.
Полицейские задерживают участников акции протеста в Варшаве.
Полицейские задерживают участников акции протеста в Варшаве.
Танцоры выступают на фестивале голодных духов на Тайване.
Танк Type 96 команды Китая на огневом рубеже во время финальной эстафеты "Танкового биатлона" на "АрМИ-2020".
Танк Type 96 команды Китая на огневом рубеже во время финальной эстафеты "Танкового биатлона" на "АрМИ-2020".
Полиция разгоняет демонстрантов в Портленде.
Полиция разгоняет демонстрантов в Портленде.
Участницы Недели моды Mercedes Benz в Мадриде в ожидании выхода на подиум.
Участницы Недели моды Mercedes Benz в Мадриде в ожидании выхода на подиум.
Неожиданный сентябрьский снегопад в Колорадо.
Студент проходит через дезинфицирующие ворота в Камбодже.
Историческая регата на Гранд-канале в Венеции.
Модели Мэй Тагер с флагом Израиля и Анастасия с флагом ОАЭ на фотосессии в Дубае.
Модели Мэй Тагер с флагом Израиля и Анастасия с флагом ОАЭ на фотосессии в Дубае.
Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".
Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".