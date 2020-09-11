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Лучшие фото недели: охотница, дезинфицирующие ворота и ранний снегопад
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 11.09.2020
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арми-2020
коронавирус covid-19
коломенское
парк "патриот"
алабино
танковый биатлон
дональд трамп
александр лукашенко
венецианский кинофестиваль
джулиан ассанж
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
алабино
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москва
портленд
черногория
калифорния
бангкок
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арми-2020, коронавирус covid-19, коломенское, парк "патриот", алабино, танковый биатлон, дональд трамп, александр лукашенко, венецианский кинофестиваль, джулиан ассанж, тайвань, москва, портленд, черногория, калифорния, бангкок, флорида, минск, греция, колката, пномпень, сальвадор, сенегал, сша, бейрут, венеция, варшава, подгорица (город), мадрид, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", фото, фото

Лучшие фото недели: охотница, дезинфицирующие ворота и ранний снегопад

11:08 11.09.2020 (обновлено: 11:16 11.09.2020)
46
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Tiziana Fabi

Модель Элиза де Панисио на Венецианском кинофестивале.

Итальянская модель Элиза де Панисио на 77-м Венецианском международном кинофестивале
1 из 30

Модель Элиза де Панисио на Венецианском кинофестивале.

© AFP 2020 / Tiziana Fabi
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Сторонники Джулиана Ассанжа у здания суда в Лондоне, где проходят слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне
2 из 30

Сторонники Джулиана Ассанжа у здания суда в Лондоне, где проходят слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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© РИА Новости / Нил Уотерс / Перейти в фотобанк

Лесной пожар в Калифорнии.

Пожарные во время тушения лесного пожара в штате Калифорния
3 из 30

Лесной пожар в Калифорнии.

© РИА Новости / Нил Уотерс
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© РИА Новости / Григорий Сысоев

Реконструкторы воссоздают жизнь Москвы XVI—XVII веков в парке "Коломенское".

Реконструкторы воссоздают жизнь Москвы XVI-XVII веков в парке Коломенское
4 из 30

Реконструкторы воссоздают жизнь Москвы XVI—XVII веков в парке "Коломенское".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Участница несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и милиция в Минске.

Участница несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на улице в Минске
5 из 30

Участница несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и милиция в Минске.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
6 из 30

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске.

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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© AFP 2020 / Savo Prelevic

Митинг в Подгорице после выборов в парламент Черногории.

Митинг после парламентских выборов в Подгорице, Черногория. 6 сентября 2020 года
7 из 30

Митинг в Подгорице после выборов в парламент Черногории.

© AFP 2020 / Savo Prelevic
© AFP 2020 / Dibyangshu Sarkar

Фермер из Калькутты везет на велосипеде водяные лилии на продажу.

Фермер везет на своем велосипеде пучки водяных лилий на продажу на окраине Калькутты, Индия
8 из 30

Фермер из Калькутты везет на велосипеде водяные лилии на продажу.

© AFP 2020 / Dibyangshu Sarkar
© REUTERS / Toby Melville

Полицейский и активист Extinction Rebellion во время акции протеста в Лондоне.

Полицейский с активистом Extinction Rebellion во время акции протеста в Лондоне, Великобритания
9 из 30

Полицейский и активист Extinction Rebellion во время акции протеста в Лондоне.

© REUTERS / Toby Melville
© AFP 2020 / Getty Images/Joe Raedle

Сторонница президента США Дональда Трампа во время парада во Флориде.

Сторонница президента США Дональда Трампа во время парада в Мар-а-Лаго, штат Флорида
10 из 30

Сторонница президента США Дональда Трампа во время парада во Флориде.

© AFP 2020 / Getty Images/Joe Raedle
© REUTERS / Jonathan Ernst

Сторонники Дональда Трампа на его предвыборном выступлении в аэропорту Уинстон-Салема.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в аэропорту города Уинстон-Салем
11 из 30

Сторонники Дональда Трампа на его предвыборном выступлении в аэропорту Уинстон-Салема.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© REUTERS / Jose Cabezas

Тюрьма в Сальвадоре.

Тюрьма в Кесальтепеке, Сальвадор
12 из 30

Тюрьма в Сальвадоре.

© REUTERS / Jose Cabezas
© AFP 2020 / Lionel Bonaventure

Охотница и лидер мнений в соцсетях, 23-летняя Джоанна Клермон во время фотосессии недалеко от Перпиньяна на юго-западе Франции.

23-летняя охотница Джоанна Клермон во время фотосессии недалеко от Перпиньяна на юго-западе Франции
13 из 30

Охотница и лидер мнений в соцсетях, 23-летняя Джоанна Клермон во время фотосессии недалеко от Перпиньяна на юго-западе Франции.

© AFP 2020 / Lionel Bonaventure
© REUTERS / Soe Zeya Tun

Женщина с гекконами на выставке Pet Expo Thailand в Бангкоке.

Женщина с гекконами на выставке Pet Expo Thailand в Бангкоке
14 из 30

Женщина с гекконами на выставке Pet Expo Thailand в Бангкоке.

© REUTERS / Soe Zeya Tun
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфициантки в ресторане здания Северного речного вокзала в Москве.
Официантки в ресторане здания Северного речного вокзала в Москве
15 из 30
Официантки в ресторане здания Северного речного вокзала в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Мигранты в сгоревшем лагере Мориа в Греции.

Мигранты на территории сгоревшего лагеря для мигрантов Мориа в Греции. На острове Лесбос сгорел крупнейший в Греции центр приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа. В Мориа находятся 12,8 тысячи человек. Причиной мог стать поджог. Пожар произошёл вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере.
16 из 30

Мигранты в сгоревшем лагере Мориа в Греции.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
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© REUTERS / Zohra Bensemra

Мужчина на затопленной улице в Сенегале.

Мужчина на затопленной улице в Кеур Массаре, Сенегал
17 из 30

Мужчина на затопленной улице в Сенегале.

© REUTERS / Zohra Bensemra
© AFP 2020 / Martin Bernetti

Женщина племени мапуче на акции протеста против действий властей в связи с пандемией коронавируса в Сантьяго.

Женщина мапуче во время акции протеста против правительства в связи с пандемией коронавируса в Сантьяго
18 из 30

Женщина племени мапуче на акции протеста против действий властей в связи с пандемией коронавируса в Сантьяго.

© AFP 2020 / Martin Bernetti
© AFP 2020 / Lou Benoist

Ослики в поле недалеко Грюмениля на севере Франции.

Ослы в поле недалеко Грюмениля на севере Франции
19 из 30

Ослики в поле недалеко Грюмениля на севере Франции.

© AFP 2020 / Lou Benoist
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Тушение пожара в порту Бейрута.

Пожар на территории порта в Бейруте
20 из 30

Тушение пожара в порту Бейрута.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© REUTERS / Maciek Jazwiecki/ Agencja Gazeta

Полицейские задерживают участников акции протеста в Варшаве.

Сотрудники полиции задерживают участников акции протеста в Варшаве
21 из 30

Полицейские задерживают участников акции протеста в Варшаве.

© REUTERS / Maciek Jazwiecki/ Agencja Gazeta
© REUTERS / Ann Wang

Танцоры выступают на фестивале голодных духов на Тайване.

Танцоры во время выступления на фестивале в Таоюане, Тайвань
22 из 30

Танцоры выступают на фестивале голодных духов на Тайване.

© REUTERS / Ann Wang
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Танк Type 96 команды Китая на огневом рубеже во время финальной эстафеты "Танкового биатлона" на "АрМИ-2020".

Танк Type 96 команды военнослужащих Китая на огневом рубеже во время финальной эстафеты танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020
23 из 30

Танк Type 96 команды Китая на огневом рубеже во время финальной эстафеты "Танкового биатлона" на "АрМИ-2020".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© AP Photo / Noah Berger

Полиция разгоняет демонстрантов в Портленде.

Полиция во время разгона демонстрантов в Портленде, штат Орегон
24 из 30

Полиция разгоняет демонстрантов в Портленде.

© AP Photo / Noah Berger
© AFP 2020 / Gabriel Bouys

Участницы Недели моды Mercedes Benz в Мадриде в ожидании выхода на подиум.

Модели на показе в рамказ Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
25 из 30

Участницы Недели моды Mercedes Benz в Мадриде в ожидании выхода на подиум.

© AFP 2020 / Gabriel Bouys
© AFP 2020 / Getty Images/ Michael Ciaglo

Неожиданный сентябрьский снегопад в Колорадо.

Мужчина выгуливает собаку в Боулдере, штат Колорадо, где выпал снег
26 из 30

Неожиданный сентябрьский снегопад в Колорадо.

© AFP 2020 / Getty Images/ Michael Ciaglo
© AFP 2020 / Tang Chhin Sothy

Студент проходит через дезинфицирующие ворота в Камбодже.

Студент проходит через дезинфицирующие ворота в городе Пномпень, Камбоджи
27 из 30

Студент проходит через дезинфицирующие ворота в Камбодже.

© AFP 2020 / Tang Chhin Sothy
© AFP 2020 / Alberto Pizzoli

Историческая регата на Гранд-канале в Венеции.

Традиционная историческая регата на Гранд-канале в Венеции
28 из 30

Историческая регата на Гранд-канале в Венеции.

© AFP 2020 / Alberto Pizzoli
© REUTERS / Christopher Pike

Модели Мэй Тагер с флагом Израиля и Анастасия с флагом ОАЭ на фотосессии в Дубае.

Израильская модель Мэй Тагер позирует с моделью Анастасией, держащей флаг Эмиратов, во время фотосессии в Дубае, ОАЭ
29 из 30

Модели Мэй Тагер с флагом Израиля и Анастасия с флагом ОАЭ на фотосессии в Дубае.

© REUTERS / Christopher Pike
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
30 из 30

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".

© РИА Новости / Илья Питалев
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