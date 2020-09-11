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https://ria.ru/20200911/folga-1577067448.html
Врач развенчала мифы о пищевой фольге
Фольга не нанесет вреда вашему здоровью, если соблюдать определенные условия. О них в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог высшей категории РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T04:00
2020-09-11T08:36
россия
здоровье
питание
общество
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<strong>МОСКВА, 11</strong> <strong>сен — РИА Новости. </strong>Фольга не нанесет вреда вашему здоровью, если соблюдать определенные условия. О них в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200911/folga-1577035929.html" target="_blank">радио Sputnik</a> рассказала врач-терапевт, диетолог высшей категории ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.На кухне у хорошей хозяйки почти наверняка найдется фольга: универсальный материал, в котором можно запекать и хранить продукты. Но существует много опасений о безопасности фольги, ведь она содержит алюминий, частицы которого при высоких температурах могут попасть в пищу. Так ли это, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог высшей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева."<a href="https://ria.ru/tag_Pitanie/" target="_blank">Пищевую</a> фольгу покрывают оксидной пленкой, чтобы алюминий, который в ней содержится, не переходил в еду. Это тонкое покрытие, которое внешне человек не отличит. Оксидная пленка защищает саму алюминиевую основу от контакта с пищевыми продуктами. А вот техническая фольга может быть покрыта иначе — герметиком или другими непищевыми веществами. И такую фольгу для приготовления еды использовать нельзя, так как это может навредить организму", — считает Екатерина Бурляева.Однако в фольге нельзя готовить определенные продукты, предупредила врач."Нужно помнить, что в алюминиевой фольге нельзя готовить продукты, которые содержат кислоту, или те, в рецепте которых кислота необходима. Например, уксусная или лимонная. Это может разрушать защитную пленку, и тогда алюминий будет переходить в еду", — отметила Екатерина Бурляева.У фольги есть и свои преимущества, добавила врач. "В остальных случаях и хранить в холодильнике, и запекать в фольге абсолютно безопасно. В первом случае продукт дольше сохранит свои вкусовые качества и будет защищен от посторонних запахов", — рассказала радио Sputnik Екатерина Бурляева.
https://ria.ru/20200910/fastfud-1577013551.html
https://ria.ru/20200904/starenie-1576715131.html
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60
россия, здоровье, питание, общество

Врач развенчала мифы о пищевой фольге

04:00 11.09.2020 (обновлено: 08:36 11.09.2020)
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© Depositphotos / gregoryleeРыба в фольге
Рыба в фольге - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Depositphotos / gregorylee
Рыба в фольге. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Фольга не нанесет вреда вашему здоровью, если соблюдать определенные условия. О них в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог высшей категории ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.
На кухне у хорошей хозяйки почти наверняка найдется фольга: универсальный материал, в котором можно запекать и хранить продукты. Но существует много опасений о безопасности фольги, ведь она содержит алюминий, частицы которого при высоких температурах могут попасть в пищу. Так ли это, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог высшей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.
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"Пищевую фольгу покрывают оксидной пленкой, чтобы алюминий, который в ней содержится, не переходил в еду. Это тонкое покрытие, которое внешне человек не отличит. Оксидная пленка защищает саму алюминиевую основу от контакта с пищевыми продуктами. А вот техническая фольга может быть покрыта иначе — герметиком или другими непищевыми веществами. И такую фольгу для приготовления еды использовать нельзя, так как это может навредить организму", — считает Екатерина Бурляева.
Однако в фольге нельзя готовить определенные продукты, предупредила врач.
"Нужно помнить, что в алюминиевой фольге нельзя готовить продукты, которые содержат кислоту, или те, в рецепте которых кислота необходима. Например, уксусная или лимонная. Это может разрушать защитную пленку, и тогда алюминий будет переходить в еду", — отметила Екатерина Бурляева.
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У фольги есть и свои преимущества, добавила врач.
"В остальных случаях и хранить в холодильнике, и запекать в фольге абсолютно безопасно. В первом случае продукт дольше сохранит свои вкусовые качества и будет защищен от посторонних запахов", — рассказала радио Sputnik Екатерина Бурляева.
797100012
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РоссияЗдоровьеПитаниеОбщество
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