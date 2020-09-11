https://ria.ru/20200911/festival-1577074770.html

В "Царицыно" пройдет фестиваль исторических садов

Фестиваль исторических садов пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" с 18 по 27 сентября, жители столицы смогут познакомиться с историей топиарного искусства,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:07

2020-09-11T10:07

2020-09-11T10:08

культура

царицыно (музей-заповедник)

москва

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Фестиваль исторических садов пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" с 18 по 27 сентября, жители столицы смогут познакомиться с историей топиарного искусства, сообщается на сайте мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Музей-заповедник "Царицыно" приглашает пройтись по пасеке, посидеть в старинном монастырском дворике и узнать все об истории топиарного искусства. С 18 по 27 сентября там пройдет третий фестиваль исторических садов. Тема этого года - "Звучание времен". Выставка ландшафтных композиций будет представлена на территории воздушных садов, рядом с царицынскими оранжереями и станцией метро "Орехово", - приводится на сайте сообщение пресс-службы парка.Отмечается, что для посетителей организуют сеансы каждые полчаса с 10.00 до 18.00, вход свободный. Максимальное количество посетителей на выставочной площадке - 50 человек.Организаторы фестиваля также подготовили образовательную программу, но в этом году она пройдет в онлайн-формате, в эфире YouTube-канала #включицарицыно."Зрителей ждут виртуальная экскурсия по экспозиции, лекции, мастер-классы по садоводству и флористике, встречи с биологами, ботаниками и другими специалистами. Все подробности о фестивале, а также о его онлайн-программе можно найти на сайте музея-заповедника "Царицыно", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200911/muzey-arkheologii-moskvy-1576988650.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

царицыно (музей-заповедник), москва