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https://ria.ru/20200911/festival-1577074770.html
В "Царицыно" пройдет фестиваль исторических садов
Фестиваль исторических садов пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" с 18 по 27 сентября, жители столицы смогут познакомиться с историей топиарного искусства,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:07
2020-09-11T10:08
культура
царицыно (музей-заповедник)
москва
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Фестиваль исторических садов пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" с 18 по 27 сентября, жители столицы смогут познакомиться с историей топиарного искусства, сообщается на сайте мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Музей-заповедник "Царицыно" приглашает пройтись по пасеке, посидеть в старинном монастырском дворике и узнать все об истории топиарного искусства. С 18 по 27 сентября там пройдет третий фестиваль исторических садов. Тема этого года - "Звучание времен". Выставка ландшафтных композиций будет представлена на территории воздушных садов, рядом с царицынскими оранжереями и станцией метро "Орехово", - приводится на сайте сообщение пресс-службы парка.Отмечается, что для посетителей организуют сеансы каждые полчаса с 10.00 до 18.00, вход свободный. Максимальное количество посетителей на выставочной площадке - 50 человек.Организаторы фестиваля также подготовили образовательную программу, но в этом году она пройдет в онлайн-формате, в эфире YouTube-канала #включицарицыно."Зрителей ждут виртуальная экскурсия по экспозиции, лекции, мастер-классы по садоводству и флористике, встречи с биологами, ботаниками и другими специалистами. Все подробности о фестивале, а также о его онлайн-программе можно найти на сайте музея-заповедника "Царицыно", - добавляется в сообщении.
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царицыно (музей-заповедник), москва

В "Царицыно" пройдет фестиваль исторических садов

10:07 11.09.2020 (обновлено: 10:08 11.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБольшой Царицынский дворец Матвея Казакова в музее-заповеднике "Царицыно"
Большой Царицынский дворец Матвея Казакова в музее-заповеднике Царицыно - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Фестиваль исторических садов пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" с 18 по 27 сентября, жители столицы смогут познакомиться с историей топиарного искусства, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Музей-заповедник "Царицыно" приглашает пройтись по пасеке, посидеть в старинном монастырском дворике и узнать все об истории топиарного искусства. С 18 по 27 сентября там пройдет третий фестиваль исторических садов. Тема этого года - "Звучание времен". Выставка ландшафтных композиций будет представлена на территории воздушных садов, рядом с царицынскими оранжереями и станцией метро "Орехово", - приводится на сайте сообщение пресс-службы парка.
Отмечается, что для посетителей организуют сеансы каждые полчаса с 10.00 до 18.00, вход свободный. Максимальное количество посетителей на выставочной площадке - 50 человек.
Организаторы фестиваля также подготовили образовательную программу, но в этом году она пройдет в онлайн-формате, в эфире YouTube-канала #включицарицыно.
"Зрителей ждут виртуальная экскурсия по экспозиции, лекции, мастер-классы по садоводству и флористике, встречи с биологами, ботаниками и другими специалистами. Все подробности о фестивале, а также о его онлайн-программе можно найти на сайте музея-заповедника "Царицыно", - добавляется в сообщении.
Экспонат выставки Кто мы? Откуда мы? в Музее археологии Москвы - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
07:31Культура
В Музее археологии Москвы открылась выставка с таинственным экспонатом
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КультураЦарицыно (музей-заповедник)Москва
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