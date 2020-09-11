Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200911/felton-1577056010.html
Том Фелтон рассмешил подписчиков, примерив маску с символикой Гриффиндора
Британский актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере", разместил в инстаграме серию снимков, на которых... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T06:24
2020-09-11T06:24
том фелтон
культура
кино и сериалы
новости культуры
гарри поттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/17744/31/177443150_0:0:5120:2880_1400x0_80_0_0_a6175e16c313301cedd6ab65d5b6d7ac.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Британский актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере", разместил в инстаграме серию снимков, на которых позирует в защитных масках с изображениями гербов знаменитых факультетов школы Хогвартс, в том числе Гриффиндора. Многих пользователей рассмешил пост актера. Все-таки в фильмах герой Фелтона, хитрый и злобный студент Слизерна (зелено-серая цветовая гамма), постоянно соперничал с добрыми и смелыми гриффиндорцами (красно-желтая расцветка)."Не могу поверить, что ты жив, после того, как прикоснулся к гриффиндорскому сувениру. Разве у тебя не должно быть анафилактического шока?" — пошутила rotae_lupin."Гриффиндор?! Подождите, пока об этом узнает его отец (имея в виду Люциуса Малфоя, пожирателя смерти и последователя Волан-де-Морта, — Прим.ред.) ", — присоединилась к обсуждению hayleybrooke.xox."Просто лучший", — прокомментировала barbaracesti."Единственный, кто помогает мне пережить 2020-й год", — заявила maddievermette.
https://ria.ru/20200731/1574566587.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/17744/31/177443150_0:0:4552:3413_1400x0_80_0_0_a10393aa9f469877ca9c1350e66528d1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
том фелтон, кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер

Том Фелтон рассмешил подписчиков, примерив маску с символикой Гриффиндора

06:24 11.09.2020
571
© Каро Премьер / Перейти в фотобанкТом Фэлтон. Фильм Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
Том Фэлтон. Фильм Дэвида Йейтса Гарри Поттер и Принц-полукровка - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Каро Премьер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Британский актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере", разместил в инстаграме серию снимков, на которых позирует в защитных масках с изображениями гербов знаменитых факультетов школы Хогвартс, в том числе Гриффиндора.

"Да, это правда, что герои носят маски. Но пусть их носят еще и злодеи. Будет только лучше", — подписал публикацию Фелтон.

Многих пользователей рассмешил пост актера. Все-таки в фильмах герой Фелтона, хитрый и злобный студент Слизерна (зелено-серая цветовая гамма), постоянно соперничал с добрыми и смелыми гриффиндорцами (красно-желтая расцветка).
"Не могу поверить, что ты жив, после того, как прикоснулся к гриффиндорскому сувениру. Разве у тебя не должно быть анафилактического шока?" — пошутила rotae_lupin.
"Только посмотрите на выражение лица Тома с маской Гриффиндора, а затем со Слизерина. Это очень смешно", — считает brunotoledo16.
"Гриффиндор?! Подождите, пока об этом узнает его отец (имея в виду Люциуса Малфоя, пожирателя смерти и последователя Волан-де-Морта, — Прим.ред.) ", — присоединилась к обсуждению hayleybrooke.xox.
"Просто лучший", — прокомментировала barbaracesti.
"Единственный, кто помогает мне пережить 2020-й год", — заявила maddievermette.
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 08:00Культура
Письмо из Хогвартса: кем стал Гарри Поттер в 40 лет
000000
КультураТом ФелтонКино и сериалыНовости культурыГарри Поттер
Рекомендуем
Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" поразила фанатов откровенным фото в нижнем белье
Кадр из сериала Корона
Актриса, сыгравшая принцессу Диану, поразила съемочную группу "Короны"
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Сейм Литвы назвал Тихановскую "избранным президентом Белоруссии"
Актриса Мэйси Уильямс в роли Арьи Старк в телесериале Игра престолов
Актриса из "Игры престолов" не ожидала, что ей кто-то может отказать
Автомобиль скорой помощи
Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы
Певица Жанна Агузарова на музыкальном фестивале Пикник Афиши
Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Концерт Рождество с Григорием Лепсом
Валерия оскорбила мужчину, задавшего вопрос про Долину
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы
В действиях Пашаева выявили нарушение адвокатской этики
Британский и американский актер Энтони Хопкинс и британский музыкант, композитор и актер Джонни Флинн
Энтони Хопкинс сыграет британца, спасшего сотни детей от гибели в лагерях
Плитки шоколада
Названа допустимая доза шоколада
Экспонат выставки Кто мы? Откуда мы? в Музее археологии Москвы
В Музее археологии Москвы открылась выставка с таинственным экспонатом
Девушка измеряет талию
Назван главный осенний продукт для похудения
Американский певец Мэрилин Мэнсон выступает с концертом в спорткомплексе Олимпийский в Москве
В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
СМИ рассказали, как Трамп защитил саудовского принца от конгресса
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
11:13Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
11:13В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
11:12Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
11:09В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
11:03Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
10:52МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
10:49МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
10:49В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
10:48Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
10:47Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
10:47Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:44В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
10:36Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
10:34В России за сутки вылечились от коронавируса 5734 пациента
10:34В Белоруссии адвокат члена КС Знака обжаловал его заключение под стражу
10:33В России за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом
10:33В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
10:33Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
10:32В России выявили 5504 новых случая коронавируса
Лента новостейМолния