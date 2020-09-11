https://ria.ru/20200911/felton-1577056010.html

Том Фелтон рассмешил подписчиков, примерив маску с символикой Гриффиндора

Британский актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере", разместил в инстаграме серию снимков, на которых... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T06:24

2020-09-11T06:24

2020-09-11T06:24

том фелтон

культура

кино и сериалы

новости культуры

гарри поттер

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Британский актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере", разместил в инстаграме серию снимков, на которых позирует в защитных масках с изображениями гербов знаменитых факультетов школы Хогвартс, в том числе Гриффиндора. Многих пользователей рассмешил пост актера. Все-таки в фильмах герой Фелтона, хитрый и злобный студент Слизерна (зелено-серая цветовая гамма), постоянно соперничал с добрыми и смелыми гриффиндорцами (красно-желтая расцветка)."Не могу поверить, что ты жив, после того, как прикоснулся к гриффиндорскому сувениру. Разве у тебя не должно быть анафилактического шока?" — пошутила rotae_lupin."Гриффиндор?! Подождите, пока об этом узнает его отец (имея в виду Люциуса Малфоя, пожирателя смерти и последователя Волан-де-Морта, — Прим.ред.) ", — присоединилась к обсуждению hayleybrooke.xox."Просто лучший", — прокомментировала barbaracesti."Единственный, кто помогает мне пережить 2020-й год", — заявила maddievermette.

https://ria.ru/20200731/1574566587.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том фелтон, кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер