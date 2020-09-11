https://ria.ru/20200911/felton-1577056010.html
Том Фелтон рассмешил подписчиков, примерив маску с символикой Гриффиндора
Британский актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере", разместил в инстаграме серию снимков, на которых... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T06:24
2020-09-11T06:24
2020-09-11T06:24
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кино и сериалы
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Британский актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере", разместил в инстаграме серию снимков, на которых позирует в защитных масках с изображениями гербов знаменитых факультетов школы Хогвартс, в том числе Гриффиндора. Многих пользователей рассмешил пост актера. Все-таки в фильмах герой Фелтона, хитрый и злобный студент Слизерна (зелено-серая цветовая гамма), постоянно соперничал с добрыми и смелыми гриффиндорцами (красно-желтая расцветка)."Не могу поверить, что ты жив, после того, как прикоснулся к гриффиндорскому сувениру. Разве у тебя не должно быть анафилактического шока?" — пошутила rotae_lupin."Гриффиндор?! Подождите, пока об этом узнает его отец (имея в виду Люциуса Малфоя, пожирателя смерти и последователя Волан-де-Морта, — Прим.ред.) ", — присоединилась к обсуждению hayleybrooke.xox."Просто лучший", — прокомментировала barbaracesti."Единственный, кто помогает мне пережить 2020-й год", — заявила maddievermette.
https://ria.ru/20200731/1574566587.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
том фелтон, кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Британский актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере", разместил в инстаграме серию снимков, на которых позирует в защитных масках с изображениями гербов знаменитых факультетов школы Хогвартс, в том числе Гриффиндора.
"Да, это правда, что герои носят маски. Но пусть их носят еще и злодеи. Будет только лучше", — подписал публикацию Фелтон.
Многих пользователей рассмешил пост актера. Все-таки в фильмах герой Фелтона, хитрый и злобный студент Слизерна (зелено-серая цветовая гамма), постоянно соперничал с добрыми и смелыми гриффиндорцами (красно-желтая расцветка).
"Не могу поверить, что ты жив, после того, как прикоснулся к гриффиндорскому сувениру. Разве у тебя не должно быть анафилактического шока?" — пошутила rotae_lupin.
"Только посмотрите на выражение лица Тома с маской Гриффиндора, а затем со Слизерина. Это очень смешно", — считает brunotoledo16.
"Гриффиндор?! Подождите, пока об этом узнает его отец (имея в виду Люциуса Малфоя, пожирателя смерти и последователя Волан-де-Морта, — Прим.ред.) ", — присоединилась к обсуждению hayleybrooke.xox.
"Просто лучший", — прокомментировала barbaracesti.
"Единственный, кто помогает мне пережить 2020-й год", — заявила maddievermette.