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Евросоюз предложили сделать "климатически отрицательным"
Депутаты комитета Европарламента (ЕП) по окружающей среде предложили сделать Евросоюз "климатически отрицательным" после 2050 года, говорится в сообщении ЕП. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:03
2020-09-11T15:03
европарламент
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты комитета <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> (ЕП) по окружающей среде предложили сделать <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> "климатически отрицательным" после 2050 года, говорится в сообщении ЕП.Лидеры стран Евросоюза в декабре прошлого года договорились о переходе ЕС к 2050 году к климатической нейтральности - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу в союзе должен стать нулевым. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> в марте представила законопроект, который должен сделать эту цель обязательной для достижения. Депутаты комитета ЕП по окружающей среде в пятницу приняли отчет, в котором в целом поддержали законопроект ЕК, однако выступили и с рядом своих идей."Депутаты говорят, что как ЕС, так и его страны-члены должны быть климатически отрицательными после 2050 года", то есть, чтобы на территории союза улавливалось и удалялось из воздуха больше парниковых газов, чем выделялось, говорится в релизе.Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов. При этом ее достижение потребует серьезных изменений в экономике, к примеру, в сфере энергетики, и сотен миллиардов евро инвестиций.
https://ria.ru/20200826/nalog-1576332606.html
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европарламент, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Евросоюз предложили сделать "климатически отрицательным"

15:03 11.09.2020
780
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Депутаты комитета Европарламента (ЕП) по окружающей среде предложили сделать Евросоюз "климатически отрицательным" после 2050 года, говорится в сообщении ЕП.
Лидеры стран Евросоюза в декабре прошлого года договорились о переходе ЕС к 2050 году к климатической нейтральности - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу в союзе должен стать нулевым. Еврокомиссия в марте представила законопроект, который должен сделать эту цель обязательной для достижения. Депутаты комитета ЕП по окружающей среде в пятницу приняли отчет, в котором в целом поддержали законопроект ЕК, однако выступили и с рядом своих идей.
"Депутаты говорят, что как ЕС, так и его страны-члены должны быть климатически отрицательными после 2050 года", то есть, чтобы на территории союза улавливалось и удалялось из воздуха больше парниковых газов, чем выделялось, говорится в релизе.
Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов. При этом ее достижение потребует серьезных изменений в экономике, к примеру, в сфере энергетики, и сотен миллиардов евро инвестиций.
Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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ЕвропарламентЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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