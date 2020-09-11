https://ria.ru/20200911/evrosoyuz-1577097260.html
Евросоюз предложили сделать "климатически отрицательным"
Депутаты комитета Европарламента (ЕП) по окружающей среде предложили сделать Евросоюз "климатически отрицательным" после 2050 года, говорится в сообщении ЕП. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:03
2020-09-11T15:03
2020-09-11T15:03
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты комитета <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> (ЕП) по окружающей среде предложили сделать <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> "климатически отрицательным" после 2050 года, говорится в сообщении ЕП.Лидеры стран Евросоюза в декабре прошлого года договорились о переходе ЕС к 2050 году к климатической нейтральности - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу в союзе должен стать нулевым. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> в марте представила законопроект, который должен сделать эту цель обязательной для достижения. Депутаты комитета ЕП по окружающей среде в пятницу приняли отчет, в котором в целом поддержали законопроект ЕК, однако выступили и с рядом своих идей."Депутаты говорят, что как ЕС, так и его страны-члены должны быть климатически отрицательными после 2050 года", то есть, чтобы на территории союза улавливалось и удалялось из воздуха больше парниковых газов, чем выделялось, говорится в релизе.Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов. При этом ее достижение потребует серьезных изменений в экономике, к примеру, в сфере энергетики, и сотен миллиардов евро инвестиций.
https://ria.ru/20200826/nalog-1576332606.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европарламент, еврокомиссия, евросоюз, в мире