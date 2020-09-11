Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200911/etcetera-1577031843.html
Театр "Et Cetera" открывает сезон премьерой по мемуарам Смоктуновского
Московский театр "Et Cetera" открывает свой новый, 28-й, сезон премьерой спектакля "Быть" по военным воспоминаниям выдающегося артиста Иннокентия... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T02:45
2020-09-11T02:45
культура
театр
новости культуры
леонид ошарин
et cetera
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр калягин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577031357_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_17ebf8de64f971fd77877563e9572dee.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Московский театр "Et Cetera" открывает свой новый, 28-й, сезон премьерой спектакля "Быть" по военным воспоминаниям выдающегося артиста Иннокентия Смоктуновского, рассказал на сборе труппы четверг художественный руководитель театра Александр Калягин.Начал сбор труппы Калягин с минуты молчания в память об ушедших – "умер прекрасный артист Петр Смидович, трагически погиб Леонид Ошарин, очень родной для театра человек, а летом не стало выдающегося художника-гримера Николая Митрофановича Максимова". Калягин сказал, что "обязательно будет вечер памяти этих родных и замечательных людей"."Мы открываем новый сезон двумя премьерами, которые не вышли в прошлом сезоне из-за пандемии. Сегодня спектакль "Быть" по военным воспоминаниям Смоктуновского, а 29 сентября - "Осторожно басни". В Эфросовском зале актер Владимир Скворцов начинает работать над постановкой пьесы Питера Шеффера "Любовный напиток". Выбираем комедию Александра Островского вместе с известным режиссером Борисом Морозовым, который готов в январе приступить к репетициям. В планах также "Мандат" в постановке Владимира Панкова", - сказал Калягин.Он добавил, что в этом сезоне в театре планируется провести конкурс самостоятельных работ, лучшие из них войдут в репертуар театра. Кроме того, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, театр будет гастролировать: планируются выступления в Саратовской области, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. Выступления театра в Париже в рамках "Русских сезонов" со спектаклем "Ревизор" пока не отменяются, но откладываются, уточнил Калягин.Что касается нынешних ограничений, объявленных Роспотребнадзором, то худрук подчеркнул, что театр теперь имеет право заполнять зрительный зал только на 70 процентов."При этом мы, в лучшем случае, будем зарабатывать наполовину меньше. Кроме того, театры еще снижают цены на билеты, и это тоже реальность сегодняшнего дня. С одной стороны, пандемия ухудшила материальное положение людей, и пойти в театр стало для многих непозволительной роскошью. А с другой – многие, даже самые активные наши поклонники, попросту боятся массовых мероприятий", - отметил Калягин, добавив, что финансовое положение театра тяжелое.Худрук "Et Cetera" рассказал, что театр решил превратить "грустную историю" про полупустой зал, где и зрителям сидеть некомфортно, и артистам играть непросто, в театральную игру."Мы посадили в зал на пустующие места классиков отечественной и мировой литературы – тех авторов, которые есть или были в нашем репертуаре, и тех, которые еще будут. В этом и просветительская миссия. Я думаю, мы объявим конкурс - кто из зрителей назовет все фамилии классиков, получит главный приз, кто половину – приз поменьше, и третий - тому, кто назовет четверть имен", - сказал Калягин.Кроме того, зрителей ждет еще один сюрприз – при входе в театр каждому будут бесплатно вручать маски с эмблемой "Et Cetera".
https://ria.ru/20200903/zapolnyaemost-1576687854.html
https://ria.ru/20200812/1575653732.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577031357_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_21d437e3a7e2e5874b244e0be9f1d82a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, новости культуры, леонид ошарин, et cetera, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр калягин

Театр "Et Cetera" открывает сезон премьерой по мемуарам Смоктуновского

02:45 11.09.2020
128
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Et Cetera" Александр Калягин во время сбора труппы театра.
Художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин во время сбора труппы театра. - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Московский театр "Et Cetera" открывает свой новый, 28-й, сезон премьерой спектакля "Быть" по военным воспоминаниям выдающегося артиста Иннокентия Смоктуновского, рассказал на сборе труппы четверг художественный руководитель театра Александр Калягин.
Начал сбор труппы Калягин с минуты молчания в память об ушедших – "умер прекрасный артист Петр Смидович, трагически погиб Леонид Ошарин, очень родной для театра человек, а летом не стало выдающегося художника-гримера Николая Митрофановича Максимова". Калягин сказал, что "обязательно будет вечер памяти этих родных и замечательных людей".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАктер Петр Смидович
Актер Петр Смидович - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Актер Петр Смидович
"Мы открываем новый сезон двумя премьерами, которые не вышли в прошлом сезоне из-за пандемии. Сегодня спектакль "Быть" по военным воспоминаниям Смоктуновского, а 29 сентября - "Осторожно басни". В Эфросовском зале актер Владимир Скворцов начинает работать над постановкой пьесы Питера Шеффера "Любовный напиток". Выбираем комедию Александра Островского вместе с известным режиссером Борисом Морозовым, который готов в январе приступить к репетициям. В планах также "Мандат" в постановке Владимира Панкова", - сказал Калягин.
Он добавил, что в этом сезоне в театре планируется провести конкурс самостоятельных работ, лучшие из них войдут в репертуар театра. Кроме того, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, театр будет гастролировать: планируются выступления в Саратовской области, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. Выступления театра в Париже в рамках "Русских сезонов" со спектаклем "Ревизор" пока не отменяются, но откладываются, уточнил Калягин.
Что касается нынешних ограничений, объявленных Роспотребнадзором, то худрук подчеркнул, что театр теперь имеет право заполнять зрительный зал только на 70 процентов.
Зрительный зал театра Модерн во время сбора труппы в преддверии 33-го театрального сезона - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 17:28Культура
С середины сентября только треть зала в театрах нельзя будет продавать
"При этом мы, в лучшем случае, будем зарабатывать наполовину меньше. Кроме того, театры еще снижают цены на билеты, и это тоже реальность сегодняшнего дня. С одной стороны, пандемия ухудшила материальное положение людей, и пойти в театр стало для многих непозволительной роскошью. А с другой – многие, даже самые активные наши поклонники, попросту боятся массовых мероприятий", - отметил Калягин, добавив, что финансовое положение театра тяжелое.
Худрук "Et Cetera" рассказал, что театр решил превратить "грустную историю" про полупустой зал, где и зрителям сидеть некомфортно, и артистам играть непросто, в театральную игру.
"Мы посадили в зал на пустующие места классиков отечественной и мировой литературы – тех авторов, которые есть или были в нашем репертуаре, и тех, которые еще будут. В этом и просветительская миссия. Я думаю, мы объявим конкурс - кто из зрителей назовет все фамилии классиков, получит главный приз, кто половину – приз поменьше, и третий - тому, кто назовет четверть имен", - сказал Калягин.
Кроме того, зрителей ждет еще один сюрприз – при входе в театр каждому будут бесплатно вручать маски с эмблемой "Et Cetera".
Спектакль Ложные признания - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 08:00Культура
Когда откроются театры и что там покажут. Афиша на август и сентябрь
000000
КультураТеатрНовости культурыЛеонид ОшаринEt CeteraФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр Калягин
Рекомендуем
Концерт Рождество с Григорием Лепсом
Валерия оскорбила мужчину, задавшего вопрос про Долину
Актриса Мэйси Уильямс в роли Арьи Старк в телесериале Игра престолов
Актриса из "Игры престолов" не ожидала, что ей кто-то может отказать
Американский певец Мэрилин Мэнсон выступает с концертом в спорткомплексе Олимпийский в Москве
В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и режиссер Никита Михалков на церемонии вручения премии правительства РФ 2019 г в области культуры
Мишустин вручил премии правительства Яхиной, Михалкову и Машкову
Кадр из сериала Корона
Актриса, сыгравшая принцессу Диану, поразила съемочную группу "Короны"
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
Певица Жанна Агузарова на музыкальном фестивале Пикник Афиши
Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Участники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре
Польский профессор спрогнозировал появление "новой Российской империи"
Рыба в фольге
Врач развенчала мифы о пищевой фольге
Полиция Иордании перекрыла шоссе, связывающее столицу Амман и город Эз-Зарка
Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
Открытие станции метро Саларьево
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперт рассказала о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил отношения с Путиным
Пассажиры на станции Московского метрополитена
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 миллионов
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
11:13Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
11:13В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
11:12Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
11:09В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
11:03Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
10:52МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
10:49МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
10:49В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
10:48Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
10:47Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
10:47Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:44В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
10:36Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
10:34В России за сутки вылечились от коронавируса 5734 пациента
10:34В Белоруссии адвокат члена КС Знака обжаловал его заключение под стражу
10:33В России за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом
10:33В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
10:33Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
10:32В России выявили 5504 новых случая коронавируса
Лента новостейМолния