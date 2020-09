https://ria.ru/20200911/etcetera-1577031843.html

Театр "Et Cetera" открывает сезон премьерой по мемуарам Смоктуновского

Московский театр "Et Cetera" открывает свой новый, 28-й, сезон премьерой спектакля "Быть" по военным воспоминаниям выдающегося артиста Иннокентия... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T02:45

2020-09-11T02:45

2020-09-11T02:45

культура

театр

новости культуры

леонид ошарин

et cetera

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр калягин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577031357_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_17ebf8de64f971fd77877563e9572dee.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Московский театр "Et Cetera" открывает свой новый, 28-й, сезон премьерой спектакля "Быть" по военным воспоминаниям выдающегося артиста Иннокентия Смоктуновского, рассказал на сборе труппы четверг художественный руководитель театра Александр Калягин.Начал сбор труппы Калягин с минуты молчания в память об ушедших – "умер прекрасный артист Петр Смидович, трагически погиб Леонид Ошарин, очень родной для театра человек, а летом не стало выдающегося художника-гримера Николая Митрофановича Максимова". Калягин сказал, что "обязательно будет вечер памяти этих родных и замечательных людей"."Мы открываем новый сезон двумя премьерами, которые не вышли в прошлом сезоне из-за пандемии. Сегодня спектакль "Быть" по военным воспоминаниям Смоктуновского, а 29 сентября - "Осторожно басни". В Эфросовском зале актер Владимир Скворцов начинает работать над постановкой пьесы Питера Шеффера "Любовный напиток". Выбираем комедию Александра Островского вместе с известным режиссером Борисом Морозовым, который готов в январе приступить к репетициям. В планах также "Мандат" в постановке Владимира Панкова", - сказал Калягин.Он добавил, что в этом сезоне в театре планируется провести конкурс самостоятельных работ, лучшие из них войдут в репертуар театра. Кроме того, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, театр будет гастролировать: планируются выступления в Саратовской области, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. Выступления театра в Париже в рамках "Русских сезонов" со спектаклем "Ревизор" пока не отменяются, но откладываются, уточнил Калягин.Что касается нынешних ограничений, объявленных Роспотребнадзором, то худрук подчеркнул, что театр теперь имеет право заполнять зрительный зал только на 70 процентов."При этом мы, в лучшем случае, будем зарабатывать наполовину меньше. Кроме того, театры еще снижают цены на билеты, и это тоже реальность сегодняшнего дня. С одной стороны, пандемия ухудшила материальное положение людей, и пойти в театр стало для многих непозволительной роскошью. А с другой – многие, даже самые активные наши поклонники, попросту боятся массовых мероприятий", - отметил Калягин, добавив, что финансовое положение театра тяжелое.Худрук "Et Cetera" рассказал, что театр решил превратить "грустную историю" про полупустой зал, где и зрителям сидеть некомфортно, и артистам играть непросто, в театральную игру."Мы посадили в зал на пустующие места классиков отечественной и мировой литературы – тех авторов, которые есть или были в нашем репертуаре, и тех, которые еще будут. В этом и просветительская миссия. Я думаю, мы объявим конкурс - кто из зрителей назовет все фамилии классиков, получит главный приз, кто половину – приз поменьше, и третий - тому, кто назовет четверть имен", - сказал Калягин.Кроме того, зрителей ждет еще один сюрприз – при входе в театр каждому будут бесплатно вручать маски с эмблемой "Et Cetera".

https://ria.ru/20200903/zapolnyaemost-1576687854.html

https://ria.ru/20200812/1575653732.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, леонид ошарин, et cetera, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр калягин