https://ria.ru/20200911/eminem-1577069900.html
Бездомный пытался убить Эминема
Злоумышленник, пробравшийся в дом рэпера Эминема, хотел его убить, сообщает Detroit Free Press со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T07:01
2020-09-11T07:01
2020-09-11T11:14
маршалл брюс мэтерс (эминем)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152532/30/1525323072_0:0:4150:2334_1400x0_80_0_0_2901b15bf89d1189f49ff024626588fe.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Злоумышленник, пробравшийся в дом рэпера <a href="https://ria.ru/person_Marshall_Brjus_Mehters_EHminem/" target="_blank">Эминема</a>, хотел его убить, сообщает <a href="https://www.freep.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Detroit Free Press</a> со ссылкой на полицию.Инцидент произошел еще в апреле, однако подробности покушения стали известны только сейчас, когда офицер полиции пересказал показания рэпера во время судебного заседания.По его словам, Эминем проснулся и обнаружил, что позади него стоит незнакомый мужчина. На вопрос музыканта, что он делает в его доме, мужчина ответил, что собирается его убить.Рэпер "сопроводил" нападавшего через весь дом к выходу, однако как он это сделал, не уточняется. Прибывшая на место покушения полиция обнаружила охранника Эминема, который боролся со злоумышленником.Полицейский рассказал, что бездомный Мэтью Хьюз проник в дом через разбитое кирпичом окно. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы за вторжение и до пяти лет — за умышленное уничтожение имущества.
https://ria.ru/20200904/topor-1576784415.html
7
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152532/30/1525323072_203:0:3886:2762_1400x0_80_0_0_09e44cfe6d34d3a5881e55ef21ccfdb6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маршалл брюс мэтерс (эминем), сша, в мире
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Злоумышленник, пробравшийся в дом рэпера Эминема
, хотел его убить, сообщает Detroit Free Press
со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел еще в апреле, однако подробности покушения стали известны только сейчас, когда офицер полиции пересказал показания рэпера во время судебного заседания.
По его словам, Эминем проснулся и обнаружил, что позади него стоит незнакомый мужчина. На вопрос музыканта, что он делает в его доме, мужчина ответил, что собирается его убить.
Рэпер "сопроводил" нападавшего через весь дом к выходу, однако как он это сделал, не уточняется. Прибывшая на место покушения полиция обнаружила охранника Эминема, который боролся со злоумышленником.
Полицейский рассказал, что бездомный Мэтью Хьюз проник в дом через разбитое кирпичом окно. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы за вторжение и до пяти лет — за умышленное уничтожение имущества.