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Бездомный пытался убить Эминема
Злоумышленник, пробравшийся в дом рэпера Эминема, хотел его убить, сообщает Detroit Free Press со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T07:01
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маршалл брюс мэтерс (эминем)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Злоумышленник, пробравшийся в дом рэпера <a href="https://ria.ru/person_Marshall_Brjus_Mehters_EHminem/" target="_blank">Эминема</a>, хотел его убить, сообщает <a href="https://www.freep.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Detroit Free Press</a> со ссылкой на полицию.Инцидент произошел еще в апреле, однако подробности покушения стали известны только сейчас, когда офицер полиции пересказал показания рэпера во время судебного заседания.По его словам, Эминем проснулся и обнаружил, что позади него стоит незнакомый мужчина. На вопрос музыканта, что он делает в его доме, мужчина ответил, что собирается его убить.Рэпер "сопроводил" нападавшего через весь дом к выходу, однако как он это сделал, не уточняется. Прибывшая на место покушения полиция обнаружила охранника Эминема, который боролся со злоумышленником.Полицейский рассказал, что бездомный Мэтью Хьюз проник в дом через разбитое кирпичом окно. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы за вторжение и до пяти лет — за умышленное уничтожение имущества.
https://ria.ru/20200904/topor-1576784415.html
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сша
РИА Новости
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60
маршалл брюс мэтерс (эминем), сша, в мире

Бездомный пытался убить Эминема

07:01 11.09.2020 (обновлено: 11:14 11.09.2020)
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© AP Photo / Invision/Amy HarrisПевец Эминем во время выступления на фестивале музыки и искусств в Боннару. 9 июня 2018 года
Певец Эминем во время выступления на фестивале музыки и искусств в Боннару. 9 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Invision/Amy Harris
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Злоумышленник, пробравшийся в дом рэпера Эминема, хотел его убить, сообщает Detroit Free Press со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел еще в апреле, однако подробности покушения стали известны только сейчас, когда офицер полиции пересказал показания рэпера во время судебного заседания.
© Фото : Macomb County Sheriff OfficeМэтью Хьюз, пытавшийся убить Эминема
Мэтью Хьюз, пытавшийся убить Эминема - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : Macomb County Sheriff Office
Мэтью Хьюз, пытавшийся убить Эминема
По его словам, Эминем проснулся и обнаружил, что позади него стоит незнакомый мужчина. На вопрос музыканта, что он делает в его доме, мужчина ответил, что собирается его убить.
Рэпер "сопроводил" нападавшего через весь дом к выходу, однако как он это сделал, не уточняется. Прибывшая на место покушения полиция обнаружила охранника Эминема, который боролся со злоумышленником.
Полицейский рассказал, что бездомный Мэтью Хьюз проник в дом через разбитое кирпичом окно. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы за вторжение и до пяти лет — за умышленное уничтожение имущества.
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203724175
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