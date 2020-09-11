https://ria.ru/20200911/eminem-1577069900.html

Бездомный пытался убить Эминема

Злоумышленник, пробравшийся в дом рэпера Эминема, хотел его убить, сообщает Detroit Free Press со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T07:01

2020-09-11T07:01

2020-09-11T11:14

маршалл брюс мэтерс (эминем)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Злоумышленник, пробравшийся в дом рэпера <a href="https://ria.ru/person_Marshall_Brjus_Mehters_EHminem/" target="_blank">Эминема</a>, хотел его убить, сообщает <a href="https://www.freep.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Detroit Free Press</a> со ссылкой на полицию.Инцидент произошел еще в апреле, однако подробности покушения стали известны только сейчас, когда офицер полиции пересказал показания рэпера во время судебного заседания.По его словам, Эминем проснулся и обнаружил, что позади него стоит незнакомый мужчина. На вопрос музыканта, что он делает в его доме, мужчина ответил, что собирается его убить.Рэпер "сопроводил" нападавшего через весь дом к выходу, однако как он это сделал, не уточняется. Прибывшая на место покушения полиция обнаружила охранника Эминема, который боролся со злоумышленником.Полицейский рассказал, что бездомный Мэтью Хьюз проник в дом через разбитое кирпичом окно. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы за вторжение и до пяти лет — за умышленное уничтожение имущества.

https://ria.ru/20200904/topor-1576784415.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл брюс мэтерс (эминем), сша, в мире