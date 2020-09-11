Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/ekzoskelet-1577083666.html
В России создали экономичный экзоскелет для рабочих
В России создали модульный экзоскелет ProEXO для промышленных работ, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:12
2020-09-11T13:01
ростех
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577083471_0:94:1440:904_1400x0_80_0_0_92af4fc54af76565e1a446efaa9644c2.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> В России создали модульный экзоскелет ProEXO для промышленных работ, сообщили в пресс-службе госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>".Комплекс состоит из 30 интегрируемых деталей — модульная конструкция дает возможность подбирать элементы под потребности на производстве.По оценкам компании, отечественный рынок промышленных экзоскелетов в ближайшее время может составить до 12 миллиардов рублей. Разработчики намерены освоить пятую часть этого рынка. Серийное производство нового экзоскелета планируется начать в 2021 году.Как пояснили в "Ростехе", ProEXO не сковывает естественные движения, его можно носить под штатной рабочей одеждой. Он может быть как пассивным, защищая опорно-двигательный аппарат от перегрузок, так и активным — оборудованным моторами, которые берут на себя большую часть усилий. Экзоскелет помогает выполнить более десятка производственных операций, в том числе погрузочные и разгрузочные работы: с ним 30 килограммов груза будут ощущаться как 15.
https://ria.ru/20200218/1564899301.html
https://ria.ru/20191122/1561454818.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577083471_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_68107a7f52c7106efbea605d92e01e56.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростех, экономика

В России создали экономичный экзоскелет для рабочих

12:12 11.09.2020 (обновлено: 13:01 11.09.2020)
3606
© Фото : РостехПрезентация промышленного экзоскелетного комплекса ProEXO
Презентация промышленного экзоскелетного комплекса ProEXO - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : Ростех
Презентация промышленного экзоскелетного комплекса ProEXO
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России создали модульный экзоскелет ProEXO для промышленных работ, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Дочернее предприятие "Ростех — Доверенные Платформы Робототехнические Комплексы" разработало модульный промышленный экзоскелетный комплекс ProEXO, который будет защищать рабочих при тяжелых физических нагрузках и позволит до двух раз повысить производительность труда. Базовая стоимость комплекса составит 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Презентация медицинского экзоскелета - РИА Новости, 1920, 18.02.2020
18 февраля, 08:00Хорошие новости
Взяли на вооружение: экзоскелет поможет врачам в реабилитации военных
Комплекс состоит из 30 интегрируемых деталей — модульная конструкция дает возможность подбирать элементы под потребности на производстве.

"Стоимость модулей комплекса будет варьироваться от 30 тысяч рублей. Комплекс как средство индивидуальной защиты не требует времени на внедрение — "надел и работаешь". Это дешевле и быстрее, чем закупать и настраивать, обслуживать дорогостоящую промышленную робототехнику, и эффективнее, чем использовать существующие средства механизации и индивидуальной защиты", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по специальным проектам "РТ — Доверенные платформы РК" Максима Скокова.

По оценкам компании, отечественный рынок промышленных экзоскелетов в ближайшее время может составить до 12 миллиардов рублей. Разработчики намерены освоить пятую часть этого рынка. Серийное производство нового экзоскелета планируется начать в 2021 году.
Как пояснили в "Ростехе", ProEXO не сковывает естественные движения, его можно носить под штатной рабочей одеждой. Он может быть как пассивным, защищая опорно-двигательный аппарат от перегрузок, так и активным — оборудованным моторами, которые берут на себя большую часть усилий. Экзоскелет помогает выполнить более десятка производственных операций, в том числе погрузочные и разгрузочные работы: с ним 30 килограммов груза будут ощущаться как 15.
Испытание экзоскелета в Сахалинской областной клинической больнице - РИА Новости, 1920, 22.11.2019
22 ноября 2019, 10:55Хорошие новости
Встань и иди: экзоскелет помогает вновь начать ходить пациенту на Сахалине
19483001
Обсудить 5
РостехЭкономика
Рекомендуем
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
Актер Stevie Lee
Умер актер из "Американской истории ужасов"
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Американские бомбардировщики отработали удары по России
Лавров пошутил о вмешательстве России в дела США
Лавров пошутил о втором месте России по "вмешательству" в дела США
Модели на показе в рамказ Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
Лучшие фото недели: охотница, дезинфицирующие ворота и ранний снегопад
Павел Торов
"Каждому нанес по 20 ножевых": сержант зарезал двоих и избежал тюрьмы
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Германия может заморозить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему в его работе нашли нарушения
Мужчина в наручниках
В ФРГ обвиняемый в зале суда предложил потерпевшей выйти за него замуж
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Песков ответил на призывы к России расследовать инцидент с Навальным
Рыбаки разгружают выловленную рыбу
Рыбаки-любители выходят на новый уровень
Заключенные возле двери барака в тюрьме в Казани
Государство — против АУЕ*, оппозиция — против государства
Не лишний вес
Когда вес не лишний. Ученые обнаружили неожиданную пользу ожирения
Актер Михаил Ефремов
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
22:41Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
22:35РПЦ может составить "черный список" лжесвященников в интернете
Лента новостейМолния