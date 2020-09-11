https://ria.ru/20200911/ekzoskelet-1577083666.html

В России создали экономичный экзоскелет для рабочих

В России создали модульный экзоскелет ProEXO для промышленных работ, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:12

2020-09-11T12:12

2020-09-11T13:01

ростех

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> В России создали модульный экзоскелет ProEXO для промышленных работ, сообщили в пресс-службе госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>".Комплекс состоит из 30 интегрируемых деталей — модульная конструкция дает возможность подбирать элементы под потребности на производстве.По оценкам компании, отечественный рынок промышленных экзоскелетов в ближайшее время может составить до 12 миллиардов рублей. Разработчики намерены освоить пятую часть этого рынка. Серийное производство нового экзоскелета планируется начать в 2021 году.Как пояснили в "Ростехе", ProEXO не сковывает естественные движения, его можно носить под штатной рабочей одеждой. Он может быть как пассивным, защищая опорно-двигательный аппарат от перегрузок, так и активным — оборудованным моторами, которые берут на себя большую часть усилий. Экзоскелет помогает выполнить более десятка производственных операций, в том числе погрузочные и разгрузочные работы: с ним 30 килограммов груза будут ощущаться как 15.

https://ria.ru/20200218/1564899301.html

https://ria.ru/20191122/1561454818.html

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, экономика