https://ria.ru/20200911/ekzoskelet-1577083666.html
В России создали экономичный экзоскелет для рабочих
В России создали модульный экзоскелет ProEXO для промышленных работ, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:12
2020-09-11T12:12
2020-09-11T13:01
ростех
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> В России создали модульный экзоскелет ProEXO для промышленных работ, сообщили в пресс-службе госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>".Комплекс состоит из 30 интегрируемых деталей — модульная конструкция дает возможность подбирать элементы под потребности на производстве.По оценкам компании, отечественный рынок промышленных экзоскелетов в ближайшее время может составить до 12 миллиардов рублей. Разработчики намерены освоить пятую часть этого рынка. Серийное производство нового экзоскелета планируется начать в 2021 году.Как пояснили в "Ростехе", ProEXO не сковывает естественные движения, его можно носить под штатной рабочей одеждой. Он может быть как пассивным, защищая опорно-двигательный аппарат от перегрузок, так и активным — оборудованным моторами, которые берут на себя большую часть усилий. Экзоскелет помогает выполнить более десятка производственных операций, в том числе погрузочные и разгрузочные работы: с ним 30 килограммов груза будут ощущаться как 15.
https://ria.ru/20200218/1564899301.html
https://ria.ru/20191122/1561454818.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, экономика
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
В России создали модульный экзоскелет ProEXO для промышленных работ, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех
".
"Дочернее предприятие "Ростех — Доверенные Платформы Робототехнические Комплексы" разработало модульный промышленный экзоскелетный комплекс ProEXO, который будет защищать рабочих при тяжелых физических нагрузках и позволит до двух раз повысить производительность труда. Базовая стоимость комплекса составит 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Комплекс состоит из 30 интегрируемых деталей — модульная конструкция дает возможность подбирать элементы под потребности на производстве.
"Стоимость модулей комплекса будет варьироваться от 30 тысяч рублей. Комплекс как средство индивидуальной защиты не требует времени на внедрение — "надел и работаешь". Это дешевле и быстрее, чем закупать и настраивать, обслуживать дорогостоящую промышленную робототехнику, и эффективнее, чем использовать существующие средства механизации и индивидуальной защиты", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по специальным проектам "РТ — Доверенные платформы РК" Максима Скокова.
По оценкам компании, отечественный рынок промышленных экзоскелетов в ближайшее время может составить до 12 миллиардов рублей. Разработчики намерены освоить пятую часть этого рынка. Серийное производство нового экзоскелета планируется начать в 2021 году.
Как пояснили в "Ростехе", ProEXO не сковывает естественные движения, его можно носить под штатной рабочей одеждой. Он может быть как пассивным, защищая опорно-двигательный аппарат от перегрузок, так и активным — оборудованным моторами, которые берут на себя большую часть усилий. Экзоскелет помогает выполнить более десятка производственных операций, в том числе погрузочные и разгрузочные работы: с ним 30 килограммов груза будут ощущаться как 15.