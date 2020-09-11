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https://ria.ru/20200911/ekzamen-1577122175.html
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T23:23
2020-09-11T23:23
россия
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сергей калашников
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости</strong>. В <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД</a> подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Теперь практический экзамен для желающих получить права на вождение легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств будет проводиться только в условиях дорожного движения.Новый регламент также скорректирует перечень ошибок и нарушений, за которые на экзамене можно было получить штрафные баллы. Теперь они разделены на несколько категорий: по одному, два или три балла. За наиболее грубые ошибки — непристегнутый ремень или использование телефона во время движения — экзамен будут останавливать сразу. Для сдачи испытания необходимо проявить навыки безопасного вождения во время поездки по городу и набрать не больше пяти штрафных баллов.Водителей мотоциклов ждут менее существенные изменения. Среди них — новая схема упражнения "Габаритная восьмерка": испытуемому предложат проехать по заданной траектории в форме восьмерки в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.Изменился и формат подачи заявления — теперь желающему сдать экзамен нужно предоставить пакет документов, а само заявление оформит сотрудник подразделения.Помимо этого, новый регламент вводит процедуру получения выписки о выдаче водительского удостоверения, которая нужна для устройства на работу водителем или получения прав за рубежом.Документ также определяет процедуру аннулирования результатов экзаменов. Теперь для этого потребуется решения комиссии, в которую войдут как минимум три должностных лица.Также предусматриваются процедуры аннулирования водительских удостоверений.Новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.Повышение качества вожденияПо мнению сенатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Калашникова</a>, новый регламент поможет улучшить качество вождения даже у неопытных автомобилистов."Единственное, в чём я вижу опасность — это субъективизм принимающих экзамен", — цитирует политика <a href="https://www.pnp.ru/" target="_blank">"Парламентская газета".</a>В связи с этим он предложил, чтобы экзамены записывались на видео, а принимающие объясняли начисление штрафных баллов."Будет сложнее"По мнению автоэксперта Игоря Маржаретто, теперь сдать на права будет труднее."Психологически курсантам будет сложнее и ошибиться проще", — заявил он в комментарии телеканалу <a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank">"Звезда".</a>При этом новый регламент позволит проверить умение водителя ориентироваться в реальной обстановке, чего нельзя сделать на площадке, отметил эксперт.По его мнению, с экзаменами есть еще одна проблема, вызванная с сокращением числа инспекторов ГИБДД. Из-за этого многие, особенно в регионах, могут ждать своей очереди на экзамен больше месяца.
https://ria.ru/20200706/1573939300.html
https://ria.ru/20200814/1575766743.html
https://ria.ru/20200710/1574182340.html
https://ria.ru/20200730/1575139213.html
Пусть для начала всех сотрудников на предмет взяток и подтасовок на полиграфе проверят, а потом уже новые правила вводят.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сергей калашников, общество

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

23:23 11.09.2020
26896
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГИБДД сдача экзамена на права
ГИБДД сдача экзамена на права - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Теперь практический экзамен для желающих получить права на вождение легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств будет проводиться только в условиях дорожного движения.
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Новый регламент также скорректирует перечень ошибок и нарушений, за которые на экзамене можно было получить штрафные баллы. Теперь они разделены на несколько категорий: по одному, два или три балла. За наиболее грубые ошибки — непристегнутый ремень или использование телефона во время движения — экзамен будут останавливать сразу. Для сдачи испытания необходимо проявить навыки безопасного вождения во время поездки по городу и набрать не больше пяти штрафных баллов.
Водителей мотоциклов ждут менее существенные изменения. Среди них — новая схема упражнения "Габаритная восьмерка": испытуемому предложат проехать по заданной траектории в форме восьмерки в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.
Изменился и формат подачи заявления — теперь желающему сдать экзамен нужно предоставить пакет документов, а само заявление оформит сотрудник подразделения.
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Помимо этого, новый регламент вводит процедуру получения выписки о выдаче водительского удостоверения, которая нужна для устройства на работу водителем или получения прав за рубежом.
Документ также определяет процедуру аннулирования результатов экзаменов. Теперь для этого потребуется решения комиссии, в которую войдут как минимум три должностных лица.
Также предусматриваются процедуры аннулирования водительских удостоверений.
Новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Повышение качества вождения

По мнению сенатора Сергея Калашникова, новый регламент поможет улучшить качество вождения даже у неопытных автомобилистов.
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"Единственное, в чём я вижу опасность — это субъективизм принимающих экзамен", — цитирует политика "Парламентская газета".
В связи с этим он предложил, чтобы экзамены записывались на видео, а принимающие объясняли начисление штрафных баллов.

"Будет сложнее"

По мнению автоэксперта Игоря Маржаретто, теперь сдать на права будет труднее.
"Психологически курсантам будет сложнее и ошибиться проще", — заявил он в комментарии телеканалу "Звезда".
При этом новый регламент позволит проверить умение водителя ориентироваться в реальной обстановке, чего нельзя сделать на площадке, отметил эксперт.
По его мнению, с экзаменами есть еще одна проблема, вызванная с сокращением числа инспекторов ГИБДД. Из-за этого многие, особенно в регионах, могут ждать своей очереди на экзамен больше месяца.
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7110040
Обсудить 2
РоссияАвтоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Сергей КалашниковОбщество
Популярные комментарии
Пусть для начала всех сотрудников на предмет взяток и подтасовок на полиграфе проверят, а потом уже новые правила вводят.
11 сентября, 23:53
Влад СВлад С
711002
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