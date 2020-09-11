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Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права
Новые правила сдачи экзамена на водительские права усложнят испытание, заявил "Звезде" автоэксперт Игорь Маржаретто. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:23
2020-09-11T22:50
россия
авто
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости</strong>. Новые правила сдачи экзамена на водительские права усложнят испытание, заявил <a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank">"Звезде"</a> автоэксперт Игорь Маржаретто."Я думаю, что сдать такой экзамен будет сложнее, потому что там объединена площадка и город. Психологически курсантам будет сложнее и ошибиться проще. С точки зрения МВД, они говорят про возможность проверить знания и умения водителя в реальной обстановке. Площадка такого не дает", — приводит телеканал слова Маржаретто.При этом он добавил, что с экзаменами на права есть еще одна проблема: сокращение инспекторов ГИБДД. Из-за этого многие подолгу ждут своей очереди, чтобы пройти испытание.Новые правила вступят в силу с апреля 2021 года. В них ошибки и нарушения разделены на несколько групп: по одному, два и три балла. Чтобы сдать экзамен, необходимо набрать не больше пяти баллов. Есть и нарушения, после которых экзамен заканчивается сразу же: это, например, непристегнутый ремень или использование телефона за рулем. Водителей мотоциклов ждут менее масштабные изменения. Проект регламента предусматривает новую схему упражнения "Габаритная восьмерка": сдающему экзамен предложат проехать по заданной траектории в форме восьмерки в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.Основанием для аннулирования результатов экзамена теперь станет решение комиссии, в которую будут входить как минимум три должностных лица.Поменяется и формат подачи заявления — заявителю будет достаточно только представить комплект документов, а сотрудник экзаменационного подразделения оформит заявление.Помимо этого, вводится процедура получения выписки о выдаче водительского удостоверения, которая нужна для трудоустройства водителем или получения прав за границей.
https://ria.ru/20200706/1573939300.html
https://ria.ru/20200710/1574182340.html
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60
россия, авто, общество

Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права

20:23 11.09.2020 (обновлено: 22:50 11.09.2020)
36535
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗнак "Учебный автомобиль" на крыше автомобиля
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Новые правила сдачи экзамена на водительские права усложнят испытание, заявил "Звезде" автоэксперт Игорь Маржаретто.
"Я думаю, что сдать такой экзамен будет сложнее, потому что там объединена площадка и город. Психологически курсантам будет сложнее и ошибиться проще. С точки зрения МВД, они говорят про возможность проверить знания и умения водителя в реальной обстановке. Площадка такого не дает", — приводит телеканал слова Маржаретто.
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При этом он добавил, что с экзаменами на права есть еще одна проблема: сокращение инспекторов ГИБДД. Из-за этого многие подолгу ждут своей очереди, чтобы пройти испытание.
Новые правила вступят в силу с апреля 2021 года. В них ошибки и нарушения разделены на несколько групп: по одному, два и три балла. Чтобы сдать экзамен, необходимо набрать не больше пяти баллов. Есть и нарушения, после которых экзамен заканчивается сразу же: это, например, непристегнутый ремень или использование телефона за рулем.
Водителей мотоциклов ждут менее масштабные изменения. Проект регламента предусматривает новую схему упражнения "Габаритная восьмерка": сдающему экзамен предложат проехать по заданной траектории в форме восьмерки в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.
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Основанием для аннулирования результатов экзамена теперь станет решение комиссии, в которую будут входить как минимум три должностных лица.
Поменяется и формат подачи заявления — заявителю будет достаточно только представить комплект документов, а сотрудник экзаменационного подразделения оформит заявление.
Помимо этого, вводится процедура получения выписки о выдаче водительского удостоверения, которая нужна для трудоустройства водителем или получения прав за границей.
22632467
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РоссияАвтоОбщество
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