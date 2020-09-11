https://ria.ru/20200911/efremov-1577088563.html

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:15

2020-09-11T13:15

2020-09-11T15:46

дтп с участием михаила ефремова

ева меркачева

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a>.Правозащитница отметила, что Ефремов в апелляции должен заявить свою четкую позицию, потому что люди хотят увидеть, что он покаялся. По мнению Меркачевой, в таком случае есть шанс, что артисту снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд российской столицы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.

https://ria.ru/20200911/pashaev-1577084435.html

Арсений Новиков Такие как он, хамят когда им не отвечают. Как только чувствуют что могут получить по сопатке, ведут себя скромно.... 225

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле Никаких ему снижений. Может, в тамошней самодеятельности хоть играть научится. 199

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, ева меркачева, михаил ефремов, происшествия