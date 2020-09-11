Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/efremov-1577088563.html
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:15
2020-09-11T15:46
дтп с участием михаила ефремова
ева меркачева
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576222409_0:58:1333:808_1400x0_80_0_0_796c3d9b809adf0f6db9724e67bb2b83.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a>.Правозащитница отметила, что Ефремов в апелляции должен заявить свою четкую позицию, потому что люди хотят увидеть, что он покаялся. По мнению Меркачевой, в таком случае есть шанс, что артисту снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд российской столицы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.
https://ria.ru/20200911/pashaev-1577084435.html
Такие как он, хамят когда им не отвечают. Как только чувствуют что могут получить по сопатке, ведут себя скромно....
225
Никаких ему снижений. Может, в тамошней самодеятельности хоть играть научится.
199
30
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576222409_5:0:1082:808_1400x0_80_0_0_4e365d17d78aa9a656849df5560e33c7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, ева меркачева, михаил ефремов, происшествия

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

13:15 11.09.2020 (обновлено: 15:46 11.09.2020)
377824
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

"Пока к нему не было претензий ни у сотрудников, ни у сокамерников. Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно", — сказала Меркачева в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Правозащитница отметила, что Ефремов в апелляции должен заявить свою четкую позицию, потому что люди хотят увидеть, что он покаялся. По мнению Меркачевой, в таком случае есть шанс, что артисту снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение.
По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд российской столицы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 12:27
Пашаев объяснил, почему в его работе нашли нарушения
8667182030352
Обсудить 30
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕва МеркачеваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Такие как он, хамят когда им не отвечают. Как только чувствуют что могут получить по сопатке, ведут себя скромно....
11 сентября, 13:30
Арсений НовиковАрсений Новиков
189540027
Никаких ему снижений. Может, в тамошней самодеятельности хоть играть научится.
11 сентября, 13:22
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это полеАлександр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
1441225033
Рекомендуем
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему в его работе нашли нарушения
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Мордовии раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Американские бомбардировщики отработали удары по России
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремова перевели в новую камеру
Павел Торов
"Каждому нанес по 20 ножевых": сержант зарезал двоих и избежал тюрьмы
Лавров пошутил о вмешательстве России в дела США
Лавров пошутил о втором месте России по "вмешательству" в дела США
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию
Алексей Навальный
МВД выяснило, где Навальный ел перед посадкой в самолет
Мужчина в наручниках
В ФРГ обвиняемый в зале суда предложил потерпевшей выйти за него замуж
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Песков ответил на призывы к России расследовать инцидент с Навальным
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
В ФСБ обратились из-за высказываний дизайнера Артемия Лебедева
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно о "паломничестве" к Ефремову в СИЗО
Rob Witts
Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
22:41Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
22:35РПЦ может составить "черный список" лжесвященников в интернете
Лента новостейМолния