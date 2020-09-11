https://ria.ru/20200911/dtp-1577099002.html
В Москве ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с автобусом
Ребенок и двое взрослых пострадали, по уточненным данным, при столкновении автобуса "Мосгортранса" с легковой автомашиной на юге Москвы, все пострадавшие... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:27
2020-09-11T15:27
2020-09-11T15:27
юрий андропов
москва
мосгортранс
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Ребенок и двое взрослых пострадали, по уточненным данным, при столкновении автобуса "<a href="http://ria.ru/organization_Mosgortrans/" target="_blank" data-auto="true">Мосгортранса</a>" с легковой автомашиной на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, все пострадавшие доставлены в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> о столкновении на проспекте <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Andropov/" target="_blank" data-auto="true">Андропова</a> автомобиля и рейсового автобуса. По ее данным, в городском транспорте незначительные травмы получили два пассажира и обратились за медицинской помощью.По его словам, все пострадавшие госпитализированы в 17-ю городскую клиническую больницу.
https://ria.ru/20200909/podzhog-1577001734.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий андропов, москва, мосгортранс, происшествия