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В Москве ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с автобусом
Ребенок и двое взрослых пострадали, по уточненным данным, при столкновении автобуса "Мосгортранса" с легковой автомашиной на юге Москвы, все пострадавшие... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:27
2020-09-11T15:27
юрий андропов
москва
мосгортранс
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Ребенок и двое взрослых пострадали, по уточненным данным, при столкновении автобуса "<a href="http://ria.ru/organization_Mosgortrans/" target="_blank" data-auto="true">Мосгортранса</a>" с легковой автомашиной на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, все пострадавшие доставлены в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> о столкновении на проспекте <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Andropov/" target="_blank" data-auto="true">Андропова</a> автомобиля и рейсового автобуса. По ее данным, в городском транспорте незначительные травмы получили два пассажира и обратились за медицинской помощью.По его словам, все пострадавшие госпитализированы в 17-ю городскую клиническую больницу.
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юрий андропов, москва, мосгортранс, происшествия

В Москве ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с автобусом

15:27 11.09.2020
276
© РИА Новости / Татьяна МакееваМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ребенок и двое взрослых пострадали, по уточненным данным, при столкновении автобуса "Мосгортранса" с легковой автомашиной на юге Москвы, все пострадавшие доставлены в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила в Telegram-канале о столкновении на проспекте Андропова автомобиля и рейсового автобуса. По ее данным, в городском транспорте незначительные травмы получили два пассажира и обратились за медицинской помощью.
"В результате ДТП автобуса "Мосгортранс" маршрута №901 и легкового автомобиля по адресу: проспект Андропова, владение 18 пострадали три пассажира автобуса, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие госпитализированы в 17-ю городскую клиническую больницу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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