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В крупном ДТП в Киевской области погибли пять человек и 20 пострадали
Двадцать человек пострадали и пять погибли в результате аварии в Киевской области Украины, уточнила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:08
2020-09-11T10:08
киевская область
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 11 сен – РИА Новости.</strong> Двадцать человек пострадали и пять погибли в результате аварии в <a href="http://ria.ru/location_Kiev_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Киевской области</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, уточнила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.Ранее в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что четыре человека погибли и 12 пострадали в результате аварии в Бориспольском районе."В результате ДТП два пассажира "ВАЗа", водитель и два пассажира маршрутного такси погибли. Также в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены водитель легковушки и 19 пассажиров автомобиля Mercedes", - говорится в сообщении.По данным полиции, авария с участием двух грузовых автомобилей, легковушки и маршрутки произошла около 3.00 (совпадает с мск) на трассе Киев-Харьков в Бориспольском районе. По предварительным данным полиции, водитель грузовика DAF с полуприцепом столкнулся с фургоном Mercedes-Benz, который двигался в попутном направлении. После этого DAF выехал на встречные полосы движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ" и автомобилем Mercedes-Benz Sprinter.На месте происшествия работают спасатели и полицейские, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
https://ria.ru/20200801/1575246307.html
киевская область
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киевская область, украина, в мире

В крупном ДТП в Киевской области погибли пять человек и 20 пострадали

10:08 11.09.2020
1031
© Фото : Нацполиция Киевской областиДТП в Киевской области
ДТП в Киевской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : Нацполиция Киевской области
ДТП в Киевской области
КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Двадцать человек пострадали и пять погибли в результате аварии в Киевской области Украины, уточнила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
Ранее в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что четыре человека погибли и 12 пострадали в результате аварии в Бориспольском районе.
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 05:33
В МЧС рассказали, как избежать ДТП
"В результате ДТП два пассажира "ВАЗа", водитель и два пассажира маршрутного такси погибли. Также в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены водитель легковушки и 19 пассажиров автомобиля Mercedes", - говорится в сообщении.
По данным полиции, авария с участием двух грузовых автомобилей, легковушки и маршрутки произошла около 3.00 (совпадает с мск) на трассе Киев-Харьков в Бориспольском районе. По предварительным данным полиции, водитель грузовика DAF с полуприцепом столкнулся с фургоном Mercedes-Benz, который двигался в попутном направлении. После этого DAF выехал на встречные полосы движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ" и автомобилем Mercedes-Benz Sprinter.
На месте происшествия работают спасатели и полицейские, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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25 февраля, 09:31
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