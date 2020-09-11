https://ria.ru/20200911/dtp-1577074833.html

В крупном ДТП в Киевской области погибли пять человек и 20 пострадали

Двадцать человек пострадали и пять погибли в результате аварии в Киевской области Украины, уточнила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:08

2020-09-11T10:08

2020-09-11T10:08

киевская область

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577074709_0:112:1280:832_1400x0_80_0_0_d653955e6dcf9d745780814f7c8fb78c.jpg

<strong>КИЕВ, 11 сен – РИА Новости.</strong> Двадцать человек пострадали и пять погибли в результате аварии в <a href="http://ria.ru/location_Kiev_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Киевской области</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, уточнила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.Ранее в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что четыре человека погибли и 12 пострадали в результате аварии в Бориспольском районе."В результате ДТП два пассажира "ВАЗа", водитель и два пассажира маршрутного такси погибли. Также в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены водитель легковушки и 19 пассажиров автомобиля Mercedes", - говорится в сообщении.По данным полиции, авария с участием двух грузовых автомобилей, легковушки и маршрутки произошла около 3.00 (совпадает с мск) на трассе Киев-Харьков в Бориспольском районе. По предварительным данным полиции, водитель грузовика DAF с полуприцепом столкнулся с фургоном Mercedes-Benz, который двигался в попутном направлении. После этого DAF выехал на встречные полосы движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ" и автомобилем Mercedes-Benz Sprinter.На месте происшествия работают спасатели и полицейские, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

https://ria.ru/20200801/1575246307.html

киевская область

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киевская область, украина, в мире