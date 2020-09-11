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Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины
Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:10
2020-09-11T17:19
игорь кизим
мид украины
минск
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Погранкомитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> опроверг досмотр посла <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kizim/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кизима</a> на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> отозвал своего посла из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Кизим вернулся в Минск 5 сентября. 10 сентября он рассказал, что когда пересекал границу, его заставили открыть багажник и показать личные вещи. По его словам, за 27 лет работы дипломатом он не сталкивался с таким отношением к послу Украины. Он также сказал, что последние события в Белоруссии сказались на доверительных отношениях между двумя странами."В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина Кизима или его багаж. Был проведен всего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со статьей 27 закона Республики Беларусь о государственной границе. Таким образом, нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие осмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были", - говорится в сообщении Погранкомитета, размещенного в его Telegram-канале.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200911/posol-1577103902.html
Ну если и послы в Украине врут? Тогда она на правильном пути к Западной демократии, особенно американской.
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минск
белоруссия
украина
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игорь кизим, мид украины, минск, белоруссия, украина, в мире

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

17:10 11.09.2020 (обновлено: 17:19 11.09.2020)
2437
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкТабличка с надписью "Зона таможенного контроля" на межгосударственном пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
Табличка с надписью Зона таможенного контроля на межгосударственном пункте пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
Ранее МИД Украины отозвал своего посла из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Кизим вернулся в Минск 5 сентября. 10 сентября он рассказал, что когда пересекал границу, его заставили открыть багажник и показать личные вещи. По его словам, за 27 лет работы дипломатом он не сталкивался с таким отношением к послу Украины. Он также сказал, что последние события в Белоруссии сказались на доверительных отношениях между двумя странами.
"В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина Кизима или его багаж. Был проведен всего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со статьей 27 закона Республики Беларусь о государственной границе. Таким образом, нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие осмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были", - говорится в сообщении Погранкомитета, размещенного в его Telegram-канале.
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4050019
Обсудить 2
Игорь КизимМИД УкраиныМинскБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну если и послы в Украине врут? Тогда она на правильном пути к Западной демократии, особенно американской.
11 сентября, 17:19
Александр НевскийАлександр Невский
700003
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