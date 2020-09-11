https://ria.ru/20200911/dosmotr-1577106213.html

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:10

2020-09-11T17:10

2020-09-11T17:19

игорь кизим

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<strong>МИНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Погранкомитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> опроверг досмотр посла <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kizim/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кизима</a> на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> отозвал своего посла из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией. Кизим вернулся в Минск 5 сентября. 10 сентября он рассказал, что когда пересекал границу, его заставили открыть багажник и показать личные вещи. По его словам, за 27 лет работы дипломатом он не сталкивался с таким отношением к послу Украины. Он также сказал, что последние события в Белоруссии сказались на доверительных отношениях между двумя странами."В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина Кизима или его багаж. Был проведен всего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со статьей 27 закона Республики Беларусь о государственной границе. Таким образом, нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие осмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были", - говорится в сообщении Погранкомитета, размещенного в его Telegram-канале.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200911/posol-1577103902.html

Александр Невский Ну если и послы в Украине врут? Тогда она на правильном пути к Западной демократии, особенно американской. 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кизим, мид украины, минск, белоруссия, украина, в мире