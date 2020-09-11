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В Кремле сожалеют об отмене совместной инспекции в Донбассе
В Кремле сожалеют о том, что совместная инспекция в Донбассе не состоялась, и считают, что помощники лидеров "нормандского формата" обсудят причины ее отмены,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:51
2020-09-11T12:51
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
дмитрий песков
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле сожалеют о том, что совместная инспекция в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> не состоялась, и считают, что помощники лидеров "нормандского формата" обсудят причины ее отмены, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что инспекция позиций украинских силовиков возле поселка Шумы, запланированная на четверг, не состоится, потому что представители самопровозглашенной Донецкой республики потребовали расширить список изучаемых объектов. В офисе президента Украины заявили, что проведение соответствующей инспекции невозможно, потому что представители РФ, ДНР и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> изменили свою позицию.
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, дмитрий песков, в мире

В Кремле сожалеют об отмене совместной инспекции в Донбассе

12:51 11.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Кремле сожалеют о том, что совместная инспекция в Донбассе не состоялась, и считают, что помощники лидеров "нормандского формата" обсудят причины ее отмены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что инспекция позиций украинских силовиков возле поселка Шумы, запланированная на четверг, не состоится, потому что представители самопровозглашенной Донецкой республики потребовали расширить список изучаемых объектов. В офисе президента Украины заявили, что проведение соответствующей инспекции невозможно, потому что представители РФ, ДНР и ЛНР изменили свою позицию.
"То, что не состоялась, это, конечно, плохо, это вызывает сожаление. Я уверен, что будет возможность у помощников обсудить причины, по которым эта инспекция не состоялась. Ну, в целом, любой очный диалог помощников по теме урегулирования на юго-востоке Украины, конечно, он важен. И еще более важна результативность подобных разговоров. Потому что мы знаем ,что чаще всего они, к сожалению, приобретают характер такого пустого по содержанию и по результативности общения. Будем надеяться, что на этот раз все-таки какие-то ощутимые результаты мы сможем констатировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не является ли отмена инспекции поводом для отмены "нормандского формата" и какие у Кремля ожидания от этой встречи.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукДмитрий ПесковВ мире
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