В Кремле сожалеют об отмене совместной инспекции в Донбассе

"То, что не состоялась, это, конечно, плохо, это вызывает сожаление. Я уверен, что будет возможность у помощников обсудить причины, по которым эта инспекция не состоялась. Ну, в целом, любой очный диалог помощников по теме урегулирования на юго-востоке Украины, конечно, он важен. И еще более важна результативность подобных разговоров. Потому что мы знаем ,что чаще всего они, к сожалению, приобретают характер такого пустого по содержанию и по результативности общения. Будем надеяться, что на этот раз все-таки какие-то ощутимые результаты мы сможем констатировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не является ли отмена инспекции поводом для отмены "нормандского формата" и какие у Кремля ожидания от этой встречи.