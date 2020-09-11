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В Кремле не обсуждали введение гарантированного дохода россиян
Предметных обсуждений о гарантированном доходе граждан в Кремле пока не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:49
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дмитрий медведев
единая россия
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Предметных обсуждений о гарантированном доходе граждан в Кремле пока не ведется, заявил пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее лидер "Единой России" Дмитрий Медведев предложил партийцам проанализировать идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан, который выплачивается независимо от профессии и социального положения."Пока предметных обсуждений на этот счет не ведется", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что на повестке дня в Кремле "многие точки зрения" людей, которые обладают "экспертными знаниями" и большим рабочим опытом."Поэтому все эти инициативы, предложения - они "на столе". Но пока предметных обсуждений, которые могли бы быть формализованы, - таких нет", - заключил Песков.
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577030976.html
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дмитрий медведев, единая россия, дмитрий песков, общество

В Кремле не обсуждали введение гарантированного дохода россиян

12:49 11.09.2020 (обновлено: 13:33 11.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Предметных обсуждений о гарантированном доходе граждан в Кремле пока не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее лидер "Единой России" Дмитрий Медведев предложил партийцам проанализировать идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан, который выплачивается независимо от профессии и социального положения.
"Пока предметных обсуждений на этот счет не ведется", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что на повестке дня в Кремле "многие точки зрения" людей, которые обладают "экспертными знаниями" и большим рабочим опытом.
"Поэтому все эти инициативы, предложения - они "на столе". Но пока предметных обсуждений, которые могли бы быть формализованы, - таких нет", - заключил Песков.
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