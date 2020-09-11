https://ria.ru/20200911/dokhod-1577086315.html

В Кремле не обсуждали введение гарантированного дохода россиян

Предметных обсуждений о гарантированном доходе граждан в Кремле пока не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:49

2020-09-11T12:49

2020-09-11T13:33

дмитрий медведев

единая россия

дмитрий песков

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Предметных обсуждений о гарантированном доходе граждан в Кремле пока не ведется, заявил пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее лидер "Единой России" Дмитрий Медведев предложил партийцам проанализировать идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан, который выплачивается независимо от профессии и социального положения."Пока предметных обсуждений на этот счет не ведется", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что на повестке дня в Кремле "многие точки зрения" людей, которые обладают "экспертными знаниями" и большим рабочим опытом."Поэтому все эти инициативы, предложения - они "на столе". Но пока предметных обсуждений, которые могли бы быть формализованы, - таких нет", - заключил Песков.

https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577030976.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, единая россия, дмитрий песков, общество