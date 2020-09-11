https://ria.ru/20200911/dialog-1577087214.html

Песков оценил вероятность возобновления диалога Москвы и Лондона

Диалог Москвы и Лондона по всем направлениям заморожен, возможность его восстановления пока минимальна, хотя потребность в этом высока, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:59

2020-09-11T12:59

2020-09-11T12:59

россия

дмитрий песков

великобритания

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Диалог Москвы и Лондона по всем направлениям заморожен, возможность его восстановления пока минимальна, хотя потребность в этом высока, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Сейчас, когда <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Великобритания</a> изменила свою правосубъектность по многим аспектам договорно-правовой базы, ее предстоит выстраивать заново. Пока можно только констатировать, что диалог российско-британский практически по всем направлениям находится в замороженном состоянии, что, конечно, противоречит абсолютной логике, которая диктует необходимость тесного диалога, чтобы нам уже на двусторонней основе договорно-правовую базу начать выстраивать. Пока такая возможность минимальна, но потребность весьма актуальна и настоятельна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, намерена ли Россия заключать какие-либо крупные соглашения с Великобританией после ее выхода из <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>.По словам Пескова, для реанимации диалога в самых различных областях должна быть подтверждена политическая воля с обеих сторон."Диалог был свернут не по нашей воле, не по нашей инициативе", - добавил пресс-секретарь российского президента.

https://ria.ru/20200910/brexit-1577055352.html

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россия

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, великобритания, политика