Песков оценил вероятность возобновления диалога Москвы и Лондона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Диалог Москвы и Лондона по всем направлениям заморожен, возможность его восстановления пока минимальна, хотя потребность в этом высока, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас, когда Великобритания изменила свою правосубъектность по многим аспектам договорно-правовой базы, ее предстоит выстраивать заново. Пока можно только констатировать, что диалог российско-британский практически по всем направлениям находится в замороженном состоянии, что, конечно, противоречит абсолютной логике, которая диктует необходимость тесного диалога, чтобы нам уже на двусторонней основе договорно-правовую базу начать выстраивать. Пока такая возможность минимальна, но потребность весьма актуальна и настоятельна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, намерена ли Россия заключать какие-либо крупные соглашения с Великобританией после ее выхода из ЕС.
По словам Пескова, для реанимации диалога в самых различных областях должна быть подтверждена политическая воля с обеих сторон.
"Диалог был свернут не по нашей воле, не по нашей инициативе", - добавил пресс-секретарь российского президента.
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