https://ria.ru/20200911/dialog-1577072350.html

Южная Корея и США договорились продолжать работу по диалогу с КНДР

Представители Южной Кореи и США договорились продолжать работу по возобновлению диалога с КНДР, а также создать новый канал диалога на рабочем уровне, чтобы... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:14

2020-09-11T09:14

2020-09-11T09:14

стивен биган

корейский полуостров

мид южной кореи

южная корея

сша

в мире

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<strong>СЕУЛ, 11 сен – РИА Новости.</strong> Представители <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> договорились продолжать работу по возобновлению диалога с КНДР, а также создать новый канал диалога на рабочем уровне, чтобы обеспечить быстрые и постоянные консультации по различным вопросам между двумя странами, сообщил южнокорейский МИД.Недавно назначенный на должность первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон приехал в США в среду и провел переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> с заместителем госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a>, а также встретился заместителем советника по национальной безопасности США Мэтью Поттинджером."Стороны обсудили ситуацию на <a href="http://ria.ru/location_Korean_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Корейском полуострове</a> и договорились продолжать тесное сотрудничество с целью возобновления межкорейского диалога и диалога США-КНДР… Биган выразил поддержку усилиям правительства Южной Кореи по восстановлению межкорейских отношений", - говорится в заявлении МИД.Кроме того Чхве Чжон Гон и Биган договорились "снижать разницу в мнениях" и на уровне замминистров способствовать прогрессу в зашедших в тупик переговорах <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеула</a> и Вашингтона о разделе расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове. Также было решено создать новый канал диалога на рабочем уровне, чтобы обеспечить быстрые и постоянные консультации по различным вопросам между двумя странами."Стороны согласились с необходимостью создания так называемого "Диалога альянса", консультативного органа между дипломатическими ведомствами двух стран на уровне директоров департаментов, и договорились с его помощью на постоянной основе сотрудничать и инспектировать нерешенные вопросы ", - заявил <a href="http://ria.ru/organization_MID_JUzhnojj_Korei/" target="_blank" data-auto="true">МИД Южной Кореи</a>.Чхве Чжон Гон был назначен на должность первого заместителя главы МИД около трех недель назад. Ранее он занимал должность секретаря в Управлении национальной безопасности при администрации президента Южной Кореи.

https://ria.ru/20200907/peregovory-1576889446.html

корейский полуостров

южная корея

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен биган, корейский полуостров, мид южной кореи, южная корея, сша, в мире