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Bloomberg: по крупнейшей экономике Европы нанесли серьезный удар
В Германии обнаружили случаи африканской чумы свиней (АЧС), что ставит под удар крупнейшего европейского экспортера свинины, пишет Bloomberg. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:49
2020-09-11T09:09
бранденбург
германия
китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>В Германии обнаружили случаи африканской чумы свиней (АЧС), что ставит под удар крупнейшего европейского экспортера свинины, пишет <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank">Bloomberg</a>.Германия, крупнейший поставщик мяса в Китай, предприняла меры для предотвращения эпидемии среди животных: для обнаружения дохлых кабанов использовались натренированные собаки, вдоль восточной границы установили электрические ограждения, а водителей призывали не выбрасывать на дорогах остатки бутербродов с ветчиной. Тем не менее в федеральной земле Бранденбург нашли дикого кабана с АЧС.Если случай африканской чумы подтверждается даже у дикого животного, экспорт свинины немедленно приостанавливается. Учитывая, что из-за карантина Германия погрузилась в худшую со времен Второй мировой войны рецессию, вспышка АЧС нанесет дополнительный урон по главному производителю этого вида мяса в Европе, отмечает агентство.
https://ria.ru/20200902/neft-1576632743.html
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бранденбург
германия
китай
РИА Новости
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60
бранденбург, германия, китай, в мире

Bloomberg: по крупнейшей экономике Европы нанесли серьезный удар

08:49 11.09.2020 (обновлено: 09:09 11.09.2020)
6968
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Германии обнаружили случаи африканской чумы свиней (АЧС), что ставит под удар крупнейшего европейского экспортера свинины, пишет Bloomberg.
Германия, крупнейший поставщик мяса в Китай, предприняла меры для предотвращения эпидемии среди животных: для обнаружения дохлых кабанов использовались натренированные собаки, вдоль восточной границы установили электрические ограждения, а водителей призывали не выбрасывать на дорогах остатки бутербродов с ветчиной. Тем не менее в федеральной земле Бранденбург нашли дикого кабана с АЧС.
Если случай африканской чумы подтверждается даже у дикого животного, экспорт свинины немедленно приостанавливается. Учитывая, что из-за карантина Германия погрузилась в худшую со времен Второй мировой войны рецессию, вспышка АЧС нанесет дополнительный урон по главному производителю этого вида мяса в Европе, отмечает агентство.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 14:48
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
13037183539
Обсудить 11
БранденбургГерманияКитайВ мире
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