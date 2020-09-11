https://ria.ru/20200911/chuma-1577071547.html

Bloomberg: по крупнейшей экономике Европы нанесли серьезный удар

В Германии обнаружили случаи африканской чумы свиней (АЧС), что ставит под удар крупнейшего европейского экспортера свинины, пишет Bloomberg. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T08:49

2020-09-11T08:49

2020-09-11T09:09

бранденбург

германия

китай

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>В Германии обнаружили случаи африканской чумы свиней (АЧС), что ставит под удар крупнейшего европейского экспортера свинины, пишет <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank">Bloomberg</a>.Германия, крупнейший поставщик мяса в Китай, предприняла меры для предотвращения эпидемии среди животных: для обнаружения дохлых кабанов использовались натренированные собаки, вдоль восточной границы установили электрические ограждения, а водителей призывали не выбрасывать на дорогах остатки бутербродов с ветчиной. Тем не менее в федеральной земле Бранденбург нашли дикого кабана с АЧС.Если случай африканской чумы подтверждается даже у дикого животного, экспорт свинины немедленно приостанавливается. Учитывая, что из-за карантина Германия погрузилась в худшую со времен Второй мировой войны рецессию, вспышка АЧС нанесет дополнительный урон по главному производителю этого вида мяса в Европе, отмечает агентство.

https://ria.ru/20200902/neft-1576632743.html

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бранденбург

германия

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бранденбург, германия, китай, в мире