https://ria.ru/20200911/chuma-1577071547.html
Bloomberg: по крупнейшей экономике Европы нанесли серьезный удар
В Германии обнаружили случаи африканской чумы свиней (АЧС), что ставит под удар крупнейшего европейского экспортера свинины, пишет Bloomberg. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:49
2020-09-11T08:49
2020-09-11T09:09
бранденбург
германия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1400x0_80_0_0_71d0cf4923fb4ec6f7b3fae8643c331e.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>В Германии обнаружили случаи африканской чумы свиней (АЧС), что ставит под удар крупнейшего европейского экспортера свинины, пишет <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank">Bloomberg</a>.Германия, крупнейший поставщик мяса в Китай, предприняла меры для предотвращения эпидемии среди животных: для обнаружения дохлых кабанов использовались натренированные собаки, вдоль восточной границы установили электрические ограждения, а водителей призывали не выбрасывать на дорогах остатки бутербродов с ветчиной. Тем не менее в федеральной земле Бранденбург нашли дикого кабана с АЧС.Если случай африканской чумы подтверждается даже у дикого животного, экспорт свинины немедленно приостанавливается. Учитывая, что из-за карантина Германия погрузилась в худшую со времен Второй мировой войны рецессию, вспышка АЧС нанесет дополнительный урон по главному производителю этого вида мяса в Европе, отмечает агентство.
https://ria.ru/20200902/neft-1576632743.html
11
бранденбург
германия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_201:0:2932:2048_1400x0_80_0_0_5d37667e78a592f0727fbd94cb0a8425.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бранденбург, германия, китай, в мире